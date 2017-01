DGAP-Adhoc: Mühl Product & Services AG i.L.: Bestätigung Insolvenzplan (deutsch)

Mühl Product & Services AG i.L.: Bestätigung Insolvenzplan

der

Mühl Product & Service AG II., Kranichfeld (ISIN DE0006628100)

Bestätigung Insolvenzplan

Kranichfeld, den 12.01.2017 - In dem Insolvenzverfahren Mühl Product & Service AG i.I., Kranichfeld (ISIN DE0006628100) hat das Amtsgericht Erfurt den Insolvenzplan am 12.01.2017 bestätigt.

Mühl Product & Service AG i.l.

Der Vorstand Der Insolvenzverwalter

