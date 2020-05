DGAP-Adhoc: Meier Tobler: Silvan G.-R. Meier übernimmt Aktienpaket von Ferguson und räumt Bezugsrecht an Mitaktionäre ein (deutsch)

Meier Tobler: Silvan G.-R. Meier übernimmt Aktienpaket von Ferguson und räumt Bezugsrecht an Mitaktionäre ein

Meier Tobler: Silvan G.



-R. Meier übernimmt Aktienpaket von Ferguson und

räumt Bezugsrecht an Mitaktionäre ein

07.05.2020 / 07:00 CET/CEST

Nebikon, 7. Mai 2020

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY

OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS

ANNOUNCEMENT WOULD BE UNLAWFUL

Meier Tobler: Silvan G.-R. Meier übernimmt Aktienpaket von Ferguson und

räumt Bezugsrecht an Mitaktionäre ein

* Silvan G.-R. Meier übernimmt gesamtes Aktienpaket von Ferguson

* Mitaktionäre sollen Bezugsrechte zum Erwerb zusätzlicher Aktien erhalten

* Coronavirus-Situation belastet auch Meier Tobler, die Warenverfügbarkeit

bleibt aufrechterhalten

* EBITDA in den Krisenmonaten dank Kurzarbeit und weiteren Massnahmen

voraussichtlich nicht negativ

Um die Fokussierung auf den nordamerikanischen Kernmarkt fortzusetzen, hat

Ferguson ihre Beteiligung an Meier Tobler im Umfang von 28.8 Prozent an

Silvan G.-R. Meier verkauft. Der Kaufpreis beträgt CHF 8.75 pro Aktie.

Silvan G.-R. Meier wird neu direkt und indirekt via Meier Capital AG 72.7

Prozent des Kapitals von Meier Tobler halten, beabsichtigt aber, seinen

Mitaktionären ein Bezugsrecht einzuräumen, damit diese zu vergleichbaren

Konditionen die Möglichkeit erhalten, ihre Beteiligung an Meier Tobler zu

erhöhen.

Es ist geplant, dass alle Publikumsaktionäre von Meier Tobler, die am 22.

Mai im Besitz von Meier Tobler Aktien sind, Bezugsrechte zum Erwerb weiterer

Aktien erhalten. Dabei würde je Aktie ein Bezugsrecht für eine zusätzliche

Aktie zum Preis von voraussichtlich CHF 8.90 gewährt und automatisch ins

Depot eingebucht, sofern die jeweilige Zuteilung aufgrund ausländischer

Rechtsordnungen zulässig ist. Die Differenz von CHF 0.15 erklärt sich mit

einer Auflage der Steuerbehörden.

Die geplanten Bezugsrechte sind nicht handelbar und werden voraussichtlich

bis zum 31. August 2020 ausübbar sein. Falls alle Bezugsrechte ausgeübt

werden sollten, würde sich der Free Float von 27.2 auf 54.5 Prozent

verdoppeln. Die Anzahl ausstehender Aktien an Meier Tobler wird auch

inskünftig bei 12 Mio. Titeln liegen, sodass keine Verwässerung stattfinden

wird.

Weitere Details zum beabsichtigten Angebot werden in einer "Information an

die Aktionäre" den eingetragenen Aktionären rechtzeitig zugestellt sowie auf

der Website von Meier Tobler publiziert.

Coronavirus-bedingte Massnahmen belasten auch Meier Tobler

Die Coronavirus-Situation in der Schweiz und die damit einhergehenden

behördlichen Anordnungen und Schutzmassnahmen sind auch in der Bau- und

Installationsbranche deutlich spürbar. In mehreren Regionen der Schweiz

wurden Baustellen geschlossen, Installateure verordnen Kurzarbeit und für

Servicetechniker ist der Zugang zu Gebäuden stark eingeschränkt.

Nach einem zufriedenstellenden Start ins erste Quartal 2020 verzeichnete

Meier Tobler ab der zweiten Märzhälfte einen bedeutenden Nachfragerückgang

von über zwanzig Prozent. Obwohl sich die Situation nach Ostern ein wenig

stabilisierte, musste Meier Tobler für einen Teil der Mitarbeitenden im

Service, im Verkauf und in der Verwaltung Kurzarbeit einführen. Diese ist

Teil eines Massnahmenpakets zur Sicherstellung der Rentabilität und

Liquidität des Unternehmens.

Warenverfügbarkeit bleibt aufrechterhalten

Parallel dazu unternimmt Meier Tobler intensive Anstrengungen, um die Kunden

weiterhin mit ihren Dienstleistungen und Produkten zu versorgen. Das

Unternehmen steht im laufenden Austausch mit den Lieferanten und konnte mit

zusätzlichen Massnahmen die Warenverfügbarkeit bis jetzt aufrechterhalten.

Die Marchés bleiben unter den Auflagen des BAG für die Bedarfsabdeckung der

Installations-Kunden offen. Ebenfalls in der ganzen Schweiz verfügbar ist

der Marché-Lieferservice, mit dem Artikel innerhalb von zwei Stunden auf die

Baustelle oder in die Werkstatt geliefert werden.

EBITDA trotz Krise nicht negativ

Dank der Kurzarbeit und weiteren stringenten kostensenkenden Massnahmen kann

Meier Tobler in den Krisenmonaten April und Mai einen negativen operativen

Cash Flow voraussichtlich abwenden und auf Stufe EBITDA ein knapp positives

Resultat erzielen. Fürs Gesamtjahr ist ein Ausblick zum heutigen Zeitpunkt

nicht abschätzbar. Weitere Informationen folgen spätestens im Rahmen des

Halbjahresberichts am 20. August.

Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Corporate Communications

+41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch

www.meiertobler.ch/investoren

Termine

20. August Halbjahresbericht

2020

4. März 2021 Medienund Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss

2020

30. März 2021 Generalversammlung

Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter

Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt

heute über 1300 Mitarbeitende.

Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol

MTG).

Diese Medienmitteilung steht Ihnen auf www.meiertobler.ch/investoren zur

Verfügung.

IMPORTANT NOTICE

This announcement is not an offer to sell, or solicitation of an offer to

buy, any securities in the United States. The securities referred to herein

have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of

1933, as amended (the "Securities Act") and may not be sold in the United

States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission

or an exemption from registration under the Securities Act. There will not

be any offering of the securities in the United States.

No action has been taken that would permit an offering of the securities or

possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where

action for that purpose is required. Persons into whose possession this

announcement comes are required to inform themselves and to observe any such

restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a

violation of the securities laws of any such jurisdiction.

In Member States of the European Economic Area (each a "Member State"), this

announcement is not a public offering of securities. Any future offer in the

form of a purchase rights offering shall be made in reliance on an exemption

from the prospectus requirement, based on the fact that any such future

offer or allocation of securities will only be addressed at the existing

shareholders of Meier Tobler Group AG (the "Relevant Persons"), being less

than 150 persons in each Member State. Consequently, no prospectus has been

or will be submitted to or approved by any competent authority in any Member

State. The information regarding the allocation of purchase rights set out

in this announcement must not be acted or relied upon by persons who are not

Relevant Persons. Any investment or investment opportunity to which this

announcement relates is available only to Relevant Persons and will be

offered only with Relevant Persons. In particular, any offered purchase

rights will be non-transferrable and no trading of purchase rights will be

possible.

Members of the general public are not eligible to take part in the

allocation of securities. No guarantee can be made that any of the

securities will be allocated pursuant to the intended transaction.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Meier Tobler Group AG

Feldstrasse 11

6244 Nebikon

Schweiz

Telefon: +41 44 806 41 41

Fax: +41 44 806 49 49

E-Mail: group@meiertobler.ch

Internet: www.meiertobler.ch

ISIN: CH0208062627

Valorennummer: 20806262

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,

Stuttgart; SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1036009

