DGAP-Adhoc: Media and Games Invest übertrifft ihre Umsatz und EBITDA Ziele deutlich; Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

Media and Games Invest übertrifft ihre Umsatz und EBITDA Ziele deutlich;

Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das

Geschäftsjahr 2020

18. Februar 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder die

"Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier

Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), hat ihren

Wachstumskurs im vierten Quartal 2020 beschleunigt und die zuletzt im

November 2020 angehobenen Finanzziele von 125-135 Mio. EUR Umsatz und 23-26

Mio. EUR adj. EBITDA1 für das Geschäftsjahr 2020 übertroffen. Der vorläufige

Umsatz beläuft sich auf 140,2 Mio. EUR und das vorläufige adj. EBITDA auf

29,1 Mio. EUR. Unterstützt durch ein starkes Q4 2020 lag MGI mit 5,2 Mio.

EUR beim Umsatz und 3,1 Mio. EUR beim adj. EBITDA in Q4 deutlich über dem

oberen Ende der bereits angehobenen Prognosen. Bezogen auf den Mittelwert

der ursprünglichen Ziele für das Gesamtjahr 2020 (Umsatz: 115-125 Mio. EUR;

EBITDA: 20-23 Mio. EUR) übertraf MGI sein Umsatzziel um 16,8 Prozent und

sein EBITDA-Ziel um 35,3 Prozent. Im Vergleich zum Gesamtjahr 2019 stieg

damit der Umsatz um 67 Prozent und das adj. EBITDA um 61 Prozent. Basierend

auf der starken operativen Entwicklung hat MGI Carnegie, Jefferies, Swedbank

in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux und Pareto Securities mit der

Evaluierung weitere potenzieller Eigenkapital- und

Fremdfinanzierungsoptionen, zur Unterstützung des weiteren schnellen

organischen und an-organischen Wachstums mandadiert.

Ausgezeichnetes Q4 2020: Umsatz steigt um 73 Prozent Year over Year ("YoY")

und EBITDA wächst um 74 Prozent YoY.

Auf Basis vorläufiger Zahlen wuchs der Umsatz in Q4 2020 um 73 Prozent auf

48,7 Mio. EUR (Q4 2019: 28,2 Mio. EUR) und das bereinigte EBITDA um 74

Prozent auf 10,1 Mio. EUR (Q4 2019: 5,8 Mio. EUR). Das Umsatz- und

EBITDA-Wachstum basiert auch auf einem kontinuierlich zunehmenden

organischen Wachstum im Medien- und Online Games Bereich, das durch

M&A-Wachstum unterstützt wird.

Für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2020 beliefen sich der Umsatz und das

Adjusted EBITDA2 auf 140,2 Mio. EUR bzw. 29,1 Mio. EUR. Unter Einbeziehung

des Pro-forma-EBITDA des erworbenen Unternehmens KingsIsle für 2020 würde

das bereinigte Pro-forma-EBITDA 46,0 Mio. EUR betragen.

Das Net interest bearing debt3 belief sich auf 61,6 Mio. EUR zum 31.

Dezember 2020 (31. Dezember 2019: Mio. EUR 34,9), was zu einer Net leverage

ratio4 von 2,1 zum 31. Dezember 2020 führte. Das um die Effekte der

Kapitalerhöhung mit Oaktree und die Kaufpreiszahlungen für die KingsIsle-

und LKQD-Akquisition im Januar 2021 angepasste Net interest bearing debt

belief sich auf 91,6 Mio. Euro zum 31. Dezember 2020, was zu einer Net

leverage ratio von 2,0 im Verhältnis zum adjusted Pro-Forma-EBITDA von Mio.

46,0 Euro führt.

AUSGEWÄHLTE LEISTUNGSINDIKATOREN, MGI-GROUP

In mEUR MGI Group MGI Group MGI Group MGI Group

Q4 2020 Q4 2019 FY 2020 FY 2019

Netto Umsatz 48.7 28.2 140.2 83.9

YoY Umsatzwachstum 73% - 67% -

Adj. EBITDA 10.1 5.8 29.1 18.1

Adj. EBITDA Marge 21% 21% 21% 22%

EBITDA 9.0 4.1 26.5 15.5

EBITDA Marge 19% 14% 19% 19%

In FY202- Con- Ac- FY 2020 Actual Initi- Actual

mEU- 0 (A) sen- tuals Updated vs al vs.

R sus vs Gui- Updated Gui- FY'20

Consen- dance FY'20 dance Initial

sus Guidance Gui-

dance

Um- 140,2 131,9 +8,3 +- 125-135 +10.2 +- 115-1- +20.2 +-

sat- 6- 8- 25 1-

z % % 7-

%

Ad- 29,1 24,9 +4,2 +- 23-26 +4.6 +- 20-23 +7.6 +-

j. 1- 1- 3-

EBI- 7- 9- 5-

TDA % % %

Alle Finanzzahlen sind vorläufig und weder vom Wirtschaftsprüfer geprüft

noch testiert. MGI wird den ungeprüften Jahresabschlussbericht

voraussichtlich am 25. Februar 2021 veröffentlichen.

Anmerkungen - Alle KPIs sind gemäß dem letzten Finanzbericht (Q3 2020) von

MGI definiert

Anmerkung (1) EBITDA: Einnahmen vor Abzug von Zinsen, Steuern,

Abschreibungen und Amortisationen

Anmerkung (2) Adjusted EBITDA: Berichtetes EBITDA bereinigt um Einmalkosten

Anmerkung (3) Net interest bearing debt: Verzinsliche Finanzschulden ohne

Gesellschafterdarlehen und Darlehen an nahestehende Personen abzüglich

liquider Mittel

Anmerkung (4) Net leverage ratio: Verzinsliche Nettoverschuldung dividiert

durch das Adjusted EBITDA der letzten 12 Monate ohne Gesellschafterdarlehen

und Darlehen von nahestehenden Personen

VERANTWORTLICHE PARTEIEN

Bei diesen Informationen handelt es sich um solche Informationen, zu deren

Veröffentlichung Media and Games Invest plc gemäß der (EU)

Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen in

dieser Mitteilung wurden durch die Vermittlung der unten aufgeführten

verantwortlichen Personen zur Veröffentlichung zu dem von MGIs

Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Mitteilung

angegebenen Zeitpunkt bekannt gegeben. Die unten genannten verantwortlichen

Personen können für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann

Chairman of the Board and CEO

+49 40 411 885206

Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

www.mgi.group

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Phone: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

Phone: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein Unternehmen für digitale Spiele, das

hauptsächlich in EMEA und Nordamerika tätig ist. Das Unternehmen kombiniert

organisches Wachstum mit werterzeugenden, synergetischen Akquisitionen und

demonstriert damit ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum.

Seit 2014 hat die MGI-Gruppe erfolgreich weit über 30 Unternehmen und

Vermögenswerte erworben, die auf ihrer Plattform integriert werden, wobei

sie effizienzsteigernde Technologien wie die Cloud nutzt. Die Aktien des

Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in

Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das

Unternehmen verfügt außerdem über eine Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm

und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Der certified advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth

Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Wichtige Informationen

Die Veröffentlichung, Ankündigung oder Verbreitung dieser Pressemitteilung

kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten Einschränkungen unterliegen. Die

Empfänger dieser Pressemitteilung in Rechtsordnungen, in denen diese

Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, müssen sich selbst über

solche Beschränkungen informieren und diese befolgen. Der Empfänger dieser

Pressemitteilung ist für die Verwendung dieser Pressemitteilung und der

darin enthaltenen Informationen gemäß den in der jeweiligen Rechtsordnung

geltenden Bestimmungen verantwortlich. Diese Pressemitteilung stellt weder

von MGI noch von jemand anderem ein Angebot oder eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren des

Unternehmens in irgendeiner Jurisdiktion dar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar,

noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.

Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, dürfen in den

Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert

oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") befreit, und sie

dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es

sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit,

oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den

Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes unterliegt. Es ist nicht

beabsichtigt, die hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu

registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten durchzuführen. Die Informationen in dieser

Pressemitteilung dürfen weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise

innerhalb von oder nach Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland,

Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten oder in irgendeiner anderen

Jurisdiktion bekannt gegeben, veröffentlicht, kopiert, reproduziert oder

verteilt werden, wenn eine solche Bekanntgabe, Veröffentlichung oder

Verteilung der Informationen nicht den geltenden Gesetzen und Vorschriften

entsprechen würde oder wenn solche Handlungen rechtlichen Beschränkungen

unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere Maßnahmen als

die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würden. Handlungen, die

gegen diese Anweisung verstoßen, können ein Verbrechen gegen geltende

Wertpapiergesetze und -vorschriften darstellen.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner

Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. MGI hat kein

öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren in irgendeinem

Mitgliedsstaat des EWR genehmigt, und es wurde oder wird kein Prospekt im

Zusammenhang mit der gezielten Aktienemission erstellt. In jedem

Mitgliedstaat des EWR ist diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in

diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung gerichtet und richtet

sich ausschließlich an diese.

Im Vereinigten Königreich werden dieses Dokument und alle anderen

Materialien in Bezug auf die hierin beschriebenen Wertpapiere nur an

"qualifizierte Anleger" verteilt und sind nur an diese gerichtet, und jede

Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument

bezieht, steht nur "qualifizierten Anlegern" zur Verfügung und wird nur mit

diesen getätigt, bei denen es sich (i) um Personen mit Berufserfahrung in

Anlagefragen handelt, die unter die Definition von "professionellen

Anlegern" in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen; oder (ii) Personen

mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung

fallen (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"

bezeichnet). Im Vereinigten Königreich steht jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, nur relevanten

Personen zur Verfügung und wird nur mit diesen getätigt. Personen, die keine

relevanten Personen sind, sollten keine Maßnahmen auf der Grundlage dieser

Pressemitteilung ergreifen und nicht auf der Grundlage dieser

Pressemitteilung handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Pressemitteilung identifiziert oder suggeriert nicht die Risiken

(direkt oder indirekt), die mit einer Investition in die neuen Aktien

verbunden sein können, und behauptet auch nicht, diese Risiken zu

identifizieren oder anzudeuten. Jede Investitionsentscheidung im

Zusammenhang mit der gerichteten Aktienausgabe muss auf der Grundlage aller

öffentlich verfügbaren Informationen über das Unternehmen und die Aktien des

Unternehmens getroffen werden. Solche Informationen wurden von Pareto

Securities AB nicht unabhängig verifiziert. Pareto Securities AB, die im

Zusammenhang mit der Transaktion für die Gesellschaft handelt, und niemandem

sonst, und Pareto Securities AB ist außer der Gesellschaft niemandem

gegenüber verantwortlich für die Bereitstellung des Schutzes, der ihren

Kunden gewährt wird, noch für die Beratung in Bezug auf die Transaktion oder

irgendeine andere Angelegenheit, auf die hier Bezug genommen wird.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung dürfen nicht an andere Personen

weitergeleitet oder verteilt werden und dürfen überhaupt nicht reproduziert

werden. Jede Weitergabe, Verteilung, Vervielfältigung oder Offenlegung

dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist verboten. Die

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verstoß gegen das

Wertpapiergesetz oder geltende Gesetze in anderen Rechtsordnungen führen.

Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur Abgabe von

Optionsscheinen, zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb oder zur

Übertragung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Diese

Pressemitteilung stellt keine Empfehlung für Entscheidungen von Investoren

bezüglich der gezielten Aktienemission dar. Jeder Investor oder potentielle

Investor sollte eine Selbstprüfung, Analyse und Bewertung des in dieser

Pressemitteilung beschriebenen Geschäfts und der in dieser Pressemitteilung

und allen öffentlich zugänglichen Informationen beschriebenen Informationen

durchführen. Der Preis und Wert der Wertpapiere kann sowohl steigen als auch

fallen. Die erzielten Ergebnisse stellen keine Anleitung für zukünftige

Ergebnisse dar. Weder der Inhalt der Website des Unternehmens noch

irgendeine andere Website, die über Hyperlinks auf der Website des

Unternehmens zugänglich ist, ist in dieser Pressemitteilung enthalten oder

Teil dieser Pressemitteilung

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die

Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des

Unternehmens in Bezug auf die zukünftigen Betriebsergebnisse, die

finanzielle Lage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das

erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in

denen das Unternehmen tätig ist, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und durch Wörter wie

"glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "können", "planen",

"schätzen", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben" oder "könnten" oder

in jedem Fall durch deren negative oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet

sein können. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung

basieren auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren

Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die

Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,

vernünftig sind, kann es keine Zusicherungen geben, dass sie sich erfüllen

oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder

Schätzungen basieren und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können die

tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse aufgrund vieler Faktoren erheblich

von den in den vorausschauenden Aussagen dargelegten abweichen. Solche

Risiken, Ungewissheiten, Unvorhergesehenes und andere wichtige Faktoren

könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den

Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche

vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das

Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den vorausblickenden

Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind,

und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht übermäßig auf die

vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die

Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die ausdrücklich

oder implizit in dieser Pressemitteilung enthalten sind, gelten nur zum

Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung

geändert werden. Weder das Unternehmen noch jemand anderes verpflichtet

sich, Revisionen zukunftsgerichteter Aussagen zu überprüfen, zu

aktualisieren, zu bestätigen oder öffentlich bekannt zu geben, um Ereignisse

oder Umstände widerzuspiegeln, die im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser

Pressemitteilung auftreten, es sei denn, dies ist nicht gesetzlich oder

durch das Regelwerk des Nasdaq Stockholm für Emittenten vorgeschrieben.

Informationen für Vertriebspartner

Ausschließlich für die Zwecke der darin enthaltenen Product

Governance-Anforderungen: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für

Finanzinstrumente in ihrer geänderten Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9

und 10 der von der Kommission delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 zur

Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die

"MiFID II Product Governance Requirements"), und unter Ausschluss jeglicher

Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein

"Hersteller" (für die Zwecke der MiFID II Product Governance Requirements)

anderweitig in Bezug darauf haben könnte, wurden die Anteile an MGI einem

Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass es

sich um solche Anteile handelt: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern

und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und in Frage

kommender Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen,

kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II

zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Bewertung des Zielmarktes").

Ungeachtet der Bewertung des Zielmarktes sollten Vertriebspartner beachten,

dass: der Kurs der Aktien von MGI sinken und Anleger ihre Investition ganz

oder teilweise verlieren könnten; die Aktien von MGI kein garantiertes

Einkommen und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Investition in die

Aktien von MGI nur mit Anlegern vereinbar ist, die kein garantiertes

Einkommen oder keinen Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in

Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder anderen Berater) in der Lage

sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Investition zu bewerten, und

die über ausreichende Ressourcen verfügen, um etwaige daraus resultierende

Verluste tragen zu können. Die Beurteilung des Zielmarktes erfolgt

unbeschadet der Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder behördlicher

Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit der gezielten Aktienemission.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass Pareto Securities AB ungeachtet der

Zielmarktbewertung nur Investoren vermittelt, die die Kriterien

professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen.

Um Zweifel auszuschließen, stellt die Bewertung des Zielmarktes keine

Bewertung dar: (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die

Zwecke der MiFID II; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine

Gruppe von Anlegern, in die Aktien von MGI zu investieren, sie zu kaufen

oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf die Aktien von MGI zu ergreifen.

Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, seine eigene Bewertung des

Zielmarktes in Bezug auf die Anteile an MGI vorzunehmen und geeignete

Vertriebskanäle zu bestimmen.

