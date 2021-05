DGAP-Adhoc: Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren (deutsch)

Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren

DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei

institutionellen Investoren

05.05.2021 / 17:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE,

VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,

KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA ODER

EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG

ODER VERBREITUNG RECHTSWRIDRIG WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE

MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN

AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

Offenlegung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 (MAR)

Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei

institutionellen Investoren

5. Mai, 2021 - Media and Games Invest plc (Frankfurter Wertpapierbörse: M8G;

Nasdaq First North Premier Growth Market: M8G) ("MGI" oder das

"Unternehmen") beabsichtigt, gemäß der von der außerordentlichen

Hauptversammlung am 15. April 2021 erteilten Ermächtigung, ca. 19 Mio. neue

Aktien an institutionelle Investoren (ca. 15 % des ausstehenden

Grundkapitals) im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (die

"Direkte Aktienplatzierung") zu platzieren. MGI hat Carnegie, Jefferies und

Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux beauftragt, die Bedingungen

für die Direkte Aktienplatzierung zu prüfen.

Nach Bekanntgabe des erfolgreichen Closings der KingsIsle Akquisition am 8.

Februar 2021, möchte das Unternehmen sein Wachstum durch Übernahme weiterer

komplementärer Spiele- und Medienunternehmen bzw. Vermögenswerte fortsetzen,

sowie in weiteres organisches Wachstum investieren. Das Unternehmen verfügt

über eine umfangreiche Pipeline an potenziellen Akquisitionszielen innerhalb

der Spiele- und Mediensegmente, von denen viele potenziell kurzfristig

realisierbare Kandidaten sein könnten. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung

möchte das Unternehmen seine finanzielle Position stärken, um diese

Akquisitionsmöglichkeiten ggf. auch kurzfristig zu nutzen.

Der Ausgabepreis wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

ermittelt, welches unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung

beginnt und vor dem Börsenstart an der Nasdaq First North Premier Growth

Market am 6. Mai 2021 endet. Der Bookbuilding-Prozess kann nach dem Ermessen

des Unternehmens früher oder später enden und jederzeit abgebrochen werden.

Die Bezugsrechte der Aktionäre werden ausgeschlossen, um die Aktionärsbasis

um zusätzliche schwedische und internationale institutionelle Anleger zu

erweitern und gleichzeitig auf zeit- und kosteneffiziente Weise Kapital

aufzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung hat sich das Unternehmen

verpflichtet für einen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach der Abwicklung

(Settlement) unter Berücksichtigung der marktüblichen Ausnahmen, keine

weiteren Aktien ohne Zustimmung der Banken (außer als Teil der Gegenleistung

im Rahmen von möglichen Akquisitionen) auszugeben. Darüber hinaus hat sich

Remco Westermann (Group CEO und Chairman) verpflichtet, mit den üblichen

Ausnahmen und einer Ausnahme für bis zu 1,3 Millionen Aktien, die aus alten

Verpflichtungen resultieren, für den gleichen Zeitraum von 90 Kalendertagen

nach dem Settlement-Datum keine Aktien der MGI zu verkaufen.

BERATER

Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux

waren bei dieser Transaktion Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner

(die "Manager"). Baker & McKenzie agiert als Rechtsberater des Unternehmens

und Gernandt & Danielsson agiert als Rechtsberater der Manager in Verbindung

mit der Direkten Aktienplatzierung.

VERANTWORTLICHE PARTEIEN

Bei diesen Informationen handelt es sich um solche Informationen, zu deren

Veröffentlichung Media and Games Invest plc gemäß der (EU)

Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen in

dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung der unten genannten

verantwortlichen Person zu dem von MGIs Nachrichtenverteiler EQS Newswire

bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt

veröffentlicht. Die unten genannte verantwortliche Person kann für weitere

Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann

Chairman of the Board and CEO

+49 40 411 885206

Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group

www.mgi.group

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Phone: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

Phone: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ("MGI") ist ein digital integriertes Spiele- und

Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen

kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen

Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables

Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre.

Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen

sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich

erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert

und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um

Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des

Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in

Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das

Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq

Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist,

sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth

Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter

www.mgi.group

Media and Games Invest plc

St. Christopher Street 168

VLT 1467 Valletta

Malta

Telefon: +356 21 22 7553

Fax: +356 21 22 7667

E-mail: info@mgi.group

Internet: www.mgi.group

Dies ist eine Übersetzung des englischen Originaltextes. Bei Abweichungen

gilt die englische Version, die über die Website des Unternehmens mgi.group

verfügbar ist.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung

kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Die Empfänger dieser Pressemitteilung in Rechtsordnungen, in denen diese

Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, müssen sich über solche

Beschränkungen informieren und diese befolgen. Der Empfänger dieser

Pressemitteilung ist dafür verantwortlich diese Pressemitteilung und die

darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden

Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung zu verwenden. Diese

Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Angebot oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von

Aktien des Unternehmens in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches

Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der Befreiung

von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen

der jeweiligen Rechtsordnung illegal wäre. Diese Pressemitteilung ist kein

Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die

"Prospektverordnung")

und wurde von keiner Aufsichtsbehörde in einer Rechtsordnung gebilligt. Die

Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot von Aktien oder Rechten in einem

Mitgliedstaat des EWR vorgenommen oder authorisiert, und es wurde und wird

kein Prospekt im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung erstellt.

In jedem EWR-Mitgliedstaat ist diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger

in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung adressiert und

richtet sich nur an diese.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und ist

auch nicht Teil eines solchen Angebots. Die hierin erwähnten Wertpapiere

dürfen nicht in den Vereinigten Staaten verkauft werden, es sei denn, sie

sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem

US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das

"Wertpapiergesetz") befreit, und sie dürfen nicht in den Vereinigten Staaten

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von

der Registrierungspflicht befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion,

die nicht der Registrierungspflicht gemäß dem Wertpapiergesetz unterliegt.

Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Die Informationen in

dieser Pressemitteilung dürfen weder ganz noch teilweise direkt oder

indirekt in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur,

Südafrika, den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion

angekündigt, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden,

in der eine solche Ankündigung, Veröffentlichung oder Verbreitung der

Informationen nicht mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften

übereinstimmen würde oder in der solche Handlungen rechtlichen

Beschränkungen unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere

Maßnahmen erfordern würden, als nach schwedischem Recht erforderlich ist.

Handlungen, die gegen diese Anweisung verstoßen, können eine Straftat gegen

geltende Wertpapiergesetze und -vorschriften darstellen.

Im Vereinigten Königreich werden dieses Dokument und alle anderen

Materialien in Bezug auf die hierin beschriebenen Wertpapiere nur an

"qualifizierte Anleger" (im Sinne von "qualified investors") verteilt und

sind nur an diese gerichtet und jede Anlage oder Anlagetätigkeit auf die

sich dieses Dokument bezieht steht nur diesen "qualifizierten Anlegern" zur

Verfügung und wird nur mit diesen unternommen (im Sinne der britischen

Fassung der EU-Prospektverordnung (2017/1129/ EU), die aufgrund des European

Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des britischen Rechts ist), die (i)

Personen sind, die über berufliche Erfahrung in Anlageangelegenheiten

verfügen und unter die Definition von "Investment Professionals" in Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 (die "Order") fallen; (ii) vermögende Unternehmen usw. die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen; oder (iii) solche anderen

Personen, denen eine solche Anlage oder Anlagetätigkeit gemäß der Order

rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden kann (alle diese Personen werden

zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich ist

jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, nur

für relevante Personen verfügbar und wird nur mit diesen ausgeübt. Personen,

die keine relevanten Personen sind, sollten keine Handlungen auf der

Grundlage dieser Mitteilung vornehmen und nicht auf sie vertrauen.

Diese Mitteilung identifiziert oder suggeriert nicht die (direkten oder

indirekten) Risiken, die mit einer Anlage in die neuen Aktien verbunden sein

können, und gibt auch nicht vor, diese zu identifizieren oder zu

suggerieren. Jede Anlageentscheidung zum Erwerb oder zur Zeichnung von

Aktien im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung muss auf der

Grundlage aller öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

und die Aktien der Gesellschaft getroffen werden. Diese Informationen wurden

von den Vermögensverwaltern nicht unabhängig überprüft. Die Manager handeln

im Zusammenhang mit der Transaktion für die Gesellschaft und für niemanden

sonst und sind gegenüber niemandem außer der Gesellschaft für die Gewährung

des Schutzes verantwortlich, der ihren Kunden gewährt wird, noch für die

Erteilung von Ratschlägen in Bezug auf die Transaktion oder irgendeine

andere hierin erwähnte Angelegenheit.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung dürfen nicht an andere Personen

weitergeleitet oder verteilt werden und dürfen überhaupt nicht

vervielfältigt werden. Jegliche Weiterleitung, Verteilung, Vervielfältigung

oder Offenlegung dieser Informationen in ihrer Gesamtheit oder in Teilen ist

verboten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verstoß gegen

das Wertpapiergesetz oder gegen geltende Gesetze in anderen Rechtsordnungen

führen.

Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung

oder zum sonstigen Erwerb oder zur Übertragung von Wertpapieren in

irgendeiner Rechtsordnung dar. Diese Pressemitteilung stellt keine

Empfehlung für Entscheidungen von Anlegern hinsichtlich der Direkten

Aktienplatzierung dar. Jeder Investor oder potenzielle Investor sollte eine

eigene Prüfung, Analyse und Bewertung des Geschäfts und der Informationen,

die in dieser Pressemitteilung beschrieben sind, sowie aller öffentlich

verfügbaren Informationen, durchführen. Der Preis und Wert der Wertpapiere

kann sowohl sinken als auch steigen. Erzielte Ergebnisse lassen keine

Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Weder die Inhalte der Website des

Unternehmens noch anderer Websites, die über Hyperlinks auf der Website des

Unternehmens zugänglich sind, sind in dieser Pressemitteilung enthalten oder

bilden einen Teil davon.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die

Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des

Unternehmens in Bezug auf die künftige Ertragslage, die Finanzlage, die

Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die

Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist,

widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf

historische Fakten beziehen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten",

"antizipieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "schätzen", "werden",

"sollten", "anstreben" oder "könnten", oder jeweils deren Verneinung, oder

ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Die zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von

denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl die Gesellschaft

der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann sie keine Zusicherung

geben, dass sie eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese

Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und

Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder

Resultate aufgrund vieler Faktoren erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Solche Risiken,

Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen

abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass

die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, und die Leser

dieser Pressemitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die

Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier

ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Weder das Unternehmen noch irgendjemand anderes verpflichtet sich,

zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen

oder öffentlich zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Pressemitteilung

eintreten, es sei denn, dies ist nicht gesetzlich, oder durch das Regelwerk

für Emittenten des Nasdaq First North Premier Growth Market vorgeschrieben.

Informationen für Distributoren

Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die

enthalten sind in: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für

Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II"); (b) den

Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission

zur Ergänzung der MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen (zusammen

die "MiFID II-Produktgovernance-Anforderungen"), und unter Ausschluss

jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig,

die ein "Hersteller" (für die Zwecke der MiFID

II-Produktgovernance-Anforderungen) diesbezüglich haben könnte, wurden die

Aktien der Gesellschaft einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in

dem festgestellt wurde, dass diese Aktien: (i) mit einem Endzielmarkt von

Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und

geeigneter Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen,

kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II

zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "EU-Zielmarktbewertung").

Ausschließlich für die Zwecke des Produktzulassungsverfahrens des jeweiligen

Herstellers im Vereinigten Königreich hat die Zielmarktbeurteilung in Bezug

auf die Anteile der Gesellschaft zu dem Schluss geführt, dass: (i) es sich

bei dem Zielmarkt für diese Anteile nur um geeignete Gegenparteien gemäß der

Definition im FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook und um

professionelle Kunden gemäß der Definition in der Verordnung (EU) Nr.

600/2014 handelt, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018

Teil des nationalen Rechts ist ("UK MiFIR"); und (ii) alle Kanäle für den

Vertrieb dieser Anteile an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden

angemessen sind (die "UK-Zielmarktbewertung" und zusammen mit der

EU-Zielmarktbewertung die "Zielmarktbewertung"). Ungeachtet der

Zielmarktbeurteilung sollten Vertriebsstellen beachten, dass: der Preis der

Anteile an der Gesellschaft fallen kann und Anleger ihre Anlage ganz oder

teilweise verlieren könnten; die Anteile an der Gesellschaft kein

garantiertes Einkommen und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Anlage in

die Anteile an der Gesellschaft nur mit Anlegern vereinbar ist, die kein

garantiertes Einkommen oder keinen Kapitalschutz benötigen, die (entweder

allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen

Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu

beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste,

die sich daraus ergeben könnten, tragen zu können. Die Zielmarktbeurteilung

erfolgt unbeschadet der Erfordernisse vertraglicher, gesetzlicher oder

aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die Direkte

Aktienplatzierung. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ungeachtet

der Zielmarktbeurteilung nur Anleger vermitteln werden, die die Kriterien

professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen.

Um jeden Zweifel auszuschließen, stellt die Zielmarktbeurteilung nicht

Folgendes dar (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die

Zwecke von MiFID II oder UK MiFIR; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger

oder eine Gruppe von Anlegern, in die Anteile der Gesellschaft zu

investieren oder sie zu kaufen oder eine andere Handlung in Bezug auf die

Anteile der Gesellschaft vorzunehmen.

Jede Vertriebsstelle ist dafür verantwortlich, ihre eigene

Zielmarktbewertung in Bezug auf die Anteile der Gesellschaft vorzunehmen und

geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.

