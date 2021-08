DGAP-Adhoc: Media and Games Invest: Übernahme von Smaato am 01.09.2021 geplant, Fokus auf skalierbares Media-SaaS-Geschäft; Schließung des margenschwachen Influencer- und Performance-Geschäfts beschlossen (deutsch)

Media and Games Invest: Übernahme von Smaato am 01.09.2021 geplant, Fokus auf skalierbares Media-SaaS-Geschäft; Schließung des margenschwachen Influencer- und Performance-Geschäfts beschlossen

* Abschluss der Übernahme von Smaato ist für den 1. September 2021

vorgesehen und liegt damit deutlich vor dem Zeitplan, da alle

erforderlichen Genehmigungen der Ämter und Aufsichtsbehörden vorliegen.

* Die digitale Werbetechnologie-Plattform von Smaato wird das

programmatische SaaS-Angebot und das EBITDA-Margen-Profil von MGI weiter

stärken.

* Aufgrund der starken Umsatz- und Margenentwicklung im Mediengeschäft hat

das Board of Directors beschlossen, die Aktivitäten der margenschwachen

und nur langsam wachsenden deutschen Influencer- und auf manuelles

Performance-Marketing ausgerichteten Einheit einzustellen, die ca. 6,5%

des Konzernumsatzes im Q2 2021 ausmacht.

* Infolgedessen wird erwartet, dass die Gewinnmargen des Mediensegments

in Zukunft weiter steigen werden.

* Die Prognose für 2021 (einschließlich Smaato) von 234-254 Mio. EUR

Umsatz und 65-70 Mio. EUR adj. EBITDA bleibt für das Gesamtjahr 2021

unverändert (die vorzeitige Übernahme von Smaato kompensiert die Kosten

der Schließung der deutschen Influencer- und

Performance-Marketing-Einheit).

27. August, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder die "Gesellschaft",

ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und

Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse) erwartet den Abschluss der

Übernahme von Smaato, einer Technologieplattform für digitale Werbung, zum

1. September 2021. Da alle erforderlichen Genehmigungen der Ämter und

Aufsichtsbehörden früher als erwartet erteilt wurden, kann der Abschluss

schneller als geplant stattfinden. Smaato wurde von Shanghai Qiugu

Investment Partnership (Limited Partnership) verkauft. Nach der Ankündigung

der Transaktion am 21. Juni 2021 hat MGI 99,9 % an Smaato (was allen Aktien

von Smaato mit Ausnahme einer Aktie entspricht) von der s

Holdinggesellschaft "Shanghai Yi Qiu Business Management Co., Ltd" erworben.

Für die verbleibende eine Aktie wurde eine Call Option vereinbart, die von

MGI ab dem 31. März 2022 ausgeübt werden kann.

Mit ihrem Mediensegment Verve Group, das im zweiten Quartal 2021 51 % des

Gesamtumsatzes von MGI erwirtschaftete, baut MGI eine globale, transparente,

vertikale, programmatische Omnichannel-SaaS-Plattform auf, die die gesamte

Wertschöpfungskette im Mediensektor vom Werbetreibenden bis zum Publisher

abdeckt und dabei eine Buy-and-Build-Strategie umsetzt. Da das

programmatische Mediengeschäft auf einem Software-as-a-Service

(SaaS)-Prinzip basiert, ist es sehr gut skalierbar, erreicht hohe Margen und

eine starke Kundenbindung. Die bisherige Erfolgsbilanz von MGI bestätigt

dies.

Nach der Akquisition von Smaato sowie der starken Entwicklung des

programmatischen Geschäfts der Verve Group und unter Berücksichtigung der

anhaltenden schwachen Performance der Influencer- und auf manuelles

Performance-Marketing ausgerichteten Aktivitäten hat das Board of Directors

der MGI die Entscheidung getroffen, sich innerhalb des Mediensegments

vollständig auf das programmatische Geschäft zu konzentrieren und die

Aktivitäten der Influencer- und Performance-Marketing-Einheit einzustellen.

Das einstellige oder nicht vorhandene Wachstum und die niedrigen bis

lediglich ausgeglichenen EBITDA-Margen konnten nicht mit dem skalierbaren,

schnell wachsenden und margenstarken programmatischen Geschäft der Verve

Group mithalten, das in Q2'2021 ein Umsatzwachstum von 159% gegenüber

Q2'2020 und ein beschleunigtes Wachstum der adj. EBITDA-Marge auf 16% in

Q2'2021 (Q2 2020: 11%) verzeichnete (in diesen Zahlen ist die Akquisition

von Smaato noch nicht berücksichtigt). Influencer- und das auf manuelles

Performance-Marketing ausgerichtete Geschäft sind Geschäftsbereiche, die

sich als weit weniger skalierbar erwiesen haben als das programmatische

SaaS-Geschäft der Verve Group. Sie erfordern eine hohe Personalintensität

und weisen im Vergleich zu den SaaS-Geschäftsbereichen Games und Media

geringere Margen auf. Die Einstellung der deutschen Influencer- und

Performance-Marketing-Einheit betrifft ca. 6,5% des MGI-Umsatzes (basierend

auf den Finanzzahlen für Q2 2021, die Smaato nicht enthalten) und wird circa

10% der weltweiten MGI-Mitarbeiter betreffen, die aufgrund der Einstellung

des Geschäftsbereichs entlassen werden. Da die Einheit viele manuelle

Arbeitsabläufe umfasst, ist die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zur Höhe

der Einnahmen relativ hoch, was zum niedrigen Margenprofil des Geschäfts

führt.

Das Board of Directors hat außerdem beschlossen, die Aktivitäten der MGI

vollständig auf die synergetischen Gaming- und programmatischen

Medienaktivitäten zu konzentrieren, da hier das Wachstum und das

EBITDA-Profil am stärksten sind. Infolgedessen wird erwartet, dass sich die

Gewinnmargen der Verve Group weiter verbessern werden.

Die Akquisition von Smaato erweitert MGIs Mediensegment Verve Group um eine

leistungsstarke Mobile-First-Supply-Side-Plattform. Die Akquisition von

Smaato ist ein weiterer wichtiger Schritt in MGIs 'Buy, build, integrate and

improve'-Strategie und erhöht die kritische Masse von MGIs Mediensegment

Verve Group, indem weitere Werbetreibende (Nachfrage) und Publisher

(Angebot) zu ihrer Plattform hinzugefügt werden. Smaato wird im

Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich einen Umsatz von 39 Mio. EUR und ein

bereinigtes EBITDA von 13 Mio. EUR erzielen. Für die Übernahme von Smaato

wurde zwischen den Parteien ein Unternehmenswert von 140 Mio. EUR

vereinbart, woraus sich ein EV/EBITDA-Multiple von 10,7x basierend auf der

Prognose für 2021 und 6,8x basierend auf der Prognose für 2022 ergibt. Der

Kaufpreis wird in bar gezahlt, wobei 10 % des Kaufpreises auf einem

Treuhandkonto hinterlegt werden. CV Capital fungierte bei der Transaktion

als alleiniger Finanzberater.

'Ich freue mich den Abschluss der Smaato-Übernahme einen Monat früher als

geplant bekannt geben zu können. Während die Verve Group bereits in den

letzten Quartalen mit einem Umsatzwachstum von 159% und einer adj.

EBITDA-Marge von 16% in Q2 2021 eine starke Leistung gezeigt hat, erwarten

wir, dass Smaato weitere beträchtliche Umsatz- und EBITDA-Zuwächse sowie

erhebliche Synergien bringen wird. Unter anderem bietet Smaato auch

geografische Synergien, da das Unternehmen eine hohe Präsenz auf dem schnell

wachsenden asiatischen Digitalmarkt hat, während sowohl die Verve Group als

auch Smaato in Nordamerika und Europa stark sind. Diese Übernahme ist ein

weiterer Schritt zur Positionierung der Verve Group als echte vertikale

programmatische Omnichannel-SaaS-Plattform. Die Entscheidung, die

Aktivitäten der Influencer- und Performance-Marketing-Einheit einzustellen,

ist uns nicht leichtgefallen, da sie loyale und engagierte Mitarbeiter

betrifft. Dennoch müssen wir uns als Gruppe auf profitable Wachstumsbereiche

konzentrieren und eingestehen, dass die Influencer- und

Performance-Marketing-Einheit nicht in der Lage sein wird, unsere

ehrgeizigen Wachstumsziele für Umsatz und EBITDA zu erreichen. Da wir

weiterhin davon überzeugt sind, dass Influencer vor allem bei der Einführung

neuer Spiele eine wichtige Rolle spielen, werden wir auch weiterhin mit

Influencern zusammenarbeiten, allerdings über externe Parteien', sagt Remco

Westermann, CEO von Media and Games Invest SE.

Verantwortliche Parteien

Bei diesen Informationen handelt es sich um solche Informationen, zu deren

Veröffentlichung Media and Games Invest SE gemäß der (EU)

Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen in

dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung der unten genannten

verantwortlichen Person zu dem von MGIs Nachrichtenverteiler EQS Newswire

bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt

veröffentlicht. Die unten genannte verantwortliche Person kann für weitere

Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann

Chairman of the Board und CEO

+356-203 301 64

board@mgi-se.com

Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investors@mgi-se.com

www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Phone: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

Phone: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE ist ein digitales integriertes Spiele- und

Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen

kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen

Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables

Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken

organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr

als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen

Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die

Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile

zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North

Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte

Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am

Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth

Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

°