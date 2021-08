DGAP-Adhoc: Medartis beschleunigt Umsatzwachstum auf 29% im H1 2021 und verbessert die Profitabilität (deutsch)

Medartis beschleunigt Umsatzwachstum auf 29% im H1 2021 und verbessert die Profitabilität

- Der Gesamtumsatz von CHF 73.6 Mio. stieg in den ersten sechs Monaten um

29,2% (kWk1) gegenüber dem Vorjahr (bzw. +20,6% im Vergleich zum H1 2019)

- Alle Regionen wuchsen wechselkursbereinigt um mehr als 20% - am

kräftigsten legte die USA zu (46,3%), gefolgt von APAC (34,9%),

Lateinamerika (31,7%) und EMEA (22,3%)

- Die Partnerschaft mit KeriMedical ist vielversprechend angelaufen - der

Vertrieb von Handprodukten in ausgewählten europäischen Märkten verläuft

nach Plan

- Die Bruttomarge stieg um 1,6 PP1 auf 83,6%; die EBITDA-Marge verbesserte

sich um 10 PP von 9,2% auf 19,2%

- Zwei neue Verwaltungsratsmitglieder nominiert

- Unternehmen hebt seine Jahresumsatzprognose auf «mindestens 20% Wachstum

zu kWk» an und bestätigt gleichzeitig seinen Margenausblick

Finanzielle Eckdaten: 1. Halbjahr 2021

in CHF H1 H1 Verände- Veränderung vs. Veränderung vs.

Mio. 2021 2020 rung 2020 zu kWk[1][1] 2019[1][2] zu kWk

aus- aus- vs. 1. #footnote_1 1. #footnote_2

gwie- gwie- 2020

sen sen

Umsatz 73,6 57,0 +29,1% +29,2% +20,6%

Brutto- 61,5 46,7 +31,6% +31,9% +20,7%

gewinn

Marge 83,6% 82,0% +1,6 PP +1,7 PP +0,1 PP

(in %)

EBITDA 14,1 5,2 +169% +152% +81%

Marge 19,2% 9,2% +10,0 +9,3 PP +6,4 PP

(in %) PP

Be- 6,3 -1,7 +474% +584% +278%

triebs-

gewinn

(EBIT)

Marge 8,5% -2,9% +11,4 +10,8 PP +5,8 PP

(in %) PP

Reinge- 7,1 -5,8 +222%

winn

Marge 9,6% -10,2% +19,8

(in %) PP

Perso- 649 621 +5%

nalbe-

stand

Basel, 17. August 2021: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021

verzeichnete die Medartis AG trotz des Gegenwinds durch die

COVID-19-Pandemie ein starkes Umsatzwachstum in all ihren Regionen. Der

Nettoumsatz kletterte im Jahresvergleich um 29,2% (zu kWk) und gegenüber dem

Zeitraum vor der Pandemie im H1 2019 beträgt die Steigerung 20,6%. Der

Bruttogewinn und der Betriebsgewinn stiegen stark an und erhöhten den Gewinn

pro Aktie auf CHF 0.60 (H1 2020: CHF -0.50).

Medartis CEO Christoph Brönnimann kommentiert: «Der Umsatz im ersten

Halbjahr ist schneller gewachsen als wir erwarteten. Besonders erfreut bin

ich über die starken Resultate in Australien, den meisten unserer

europäischen Märkte und den USA, wo sich unsere Investitionen bereits

auszuzahlen beginnen. Diese ermutigende Leistung wurde durch Kundenakquise,

Produkteinführung und einem Anstieg der chirurgischen Eingriffe

vorangetrieben. Das erlaubt es uns, positiver in das zweite Halbjahr zu

blicken und unsere Umsatzprognose anzuheben.

Die Loyalität unserer Kunden und das Engagement unserer engagierten

Mitarbeiter haben dazu beigetragen, dass wir die Corona-Pandemie bisher gut

überstanden haben. Dies verdient Anerkennung und Dankbarkeit. Wir leben und

arbeiten jedoch in einem zunehmend komplexen Umfeld, in dem sich das Tempo

der Veränderungen beschleunigt. Aus diesem Grund haben wir in den letzten

Monaten ein Programm gestartet, um die Medartis Unternehmenskultur weiter zu

stärken. Diese Initiativen werden für die Umsetzung unserer Strategie von

entscheidender Bedeutung sein.»

ENTWICKLUNG PRO REGION

in CHF Mio. H1 2021 H1 2020 Verände- Veränderung Veränderung

ausgwie- ausgwie- rung vs. vs. 2020 zu vs. 2019 zu

sen sen 2020 kWk kWk

Europa, N. 39,6 31,9 24,1% 22,3% 16,9%

Osten und

Afrika

USA 12,8 9,3 37,2% 46,3% 31,1%

Asien-Pazi- 15,4 10,8 42,6% 34,9% 34,3%

fik

Lateinameri- 5,8 4,9 16,7% 31,7% -2,0%

ka

Total Group 73,6 57,0 29,1% 29,2% 20,6%

Begünstigt wurde die Umsatzentwicklung in diesem Jahr bisher durch die

sinkende Zahl der COVID-19-Fälle und die Lockerung der

Pandemiebeschränkungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Krankenhäuser führten

mehr Unfalloperationen und Wahleingriffe durch als im 2020. Gegen Ende des

zweiten Quartals wurden die positiven Auswirkungen der Impfprogramme jedoch

teilweise durch erneute Schutzmassnahmen und Corona-Beschränkungen aufgrund

der sich ausbreitenden Delta-Variante wieder wettgemacht. Einige

Krankenhäuser und Kliniken reduzierten ihre Kapazitäten erneut, was sich auf

die Anzahl geplanter und elektiver Orthopädiebehandlungen auswirkte. Diese

repräsentieren einen grossen Anteil der Eingriffe in den Bereichen der

unteren Extremitäten und MKG (Mund-Kiefer-Gesicht). Alle diese Faktoren

beeinflussten die Umsatzdynamik in den verschiedenen Regionen und Segmenten,

wie im Folgenden näher erläutert wird.

Im ersten Halbjahr verzeichnete die Region Europa, Naher Osten und Afrika

ein Wachstum zu kWk von 22,3% gegenüber 2020 (bzw. +16,9% gegenüber 2019).

Trotz eines schwierigen Umfelds konnte das Unternehmen seine Wachstumsziele

in fast allen Märkten erreichen und in Frankreich sogar übertreffen. Auch

die wichtige DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) zeigte eine

erfreuliche Geschäftsentwicklung. Erste Umsätze steuerte auch die neue

spanische Tochtergesellschaft von Medartis bei. Die Nachfrage in

Grossbritannien profitierte von einem relativ schnellen Start der

Impfkampagne. Trotzdem sind die meisten öffentlichen Krankenhäuser (NHS)

noch nicht voll ausgelastet. Der Trend in den meisten Distributorenmärkten

hat sich ebenfalls verbessert.

Im ersten Halbjahr konnte das Geschäft in den Vereinigten Staaten seine

Dynamik mit einem Umsatzwachstum von 46,3 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 31,1

% gegenüber 2019 steigern. Ein günstigeres Umfeld hat zu einer allgemeinen

Zunahme der Geschäfts- und Freizeitaktivitäten geführt, was wiederum eine

Zunahme von Unfällen und Sportverletzungen zur Folge hatte. Allgemeine

Krankenhäuser und in grösserem Umfang ambulante Operationszentren haben ihre

elektiven Operationen erhöht. Eine der wichtigsten Prioritäten von Medartis

bleibt der Ausbau ihres USA Geschäfts. Um nachhaltig Marktanteile zu

gewinnen, hat das lokale Management seine Wachstumspläne durch die

Rekrutierung zusätzlicher Aussendienstmitarbeiter beschleunigt. Neben dem

wachsenden Vertriebsnetz trugen auch die Neuaufteilung der Verkaufsgebiete

und die Anpassung des Vergütungssystems zur erfreulichen

Geschäftsentwicklung bei. Medartis hat zudem begonnen, mehr Ausbildung und

Schulung anzubieten, und gleichzeitig auch die neugegründete regionale

IBRA-Sektion (International Bone Research Association) zu stärken.

Die Asien-Pazifik-Region verzeichnete ein kWk-Wachstum von 34,9 % im

Vergleich zum Vorjahr (oder 34,3 % im Vergleich zu 2019). Australien trug am

meisten zu dieser starken Leistung bei. Neukundengewinnung und

Marktanteilsgewinne beflügelten das grösste Land von Medartis in dieser

Region. In Japan machte das Unternehmen Fortschritte mit dem neu gegründeten

Direktgeschäft für untere Extremitäten. Medartis China befindet sich noch in

der Aufbauphase, gewann aber bereits mehrere Krankenhausausschreibungen und

verzeichnete erste Umsätze. Die Leistung der regionalen Vertriebspartner

entsprach den Erwartungen des Unternehmens.

Die Region Lateinamerika erholte sich im ersten Halbjahr mit einem Wachstum

von 31,7% (kWk) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Umsätze liegen aber

immer noch 2,0% unter dem Niveau von vor der Pandemie. Medartis Brasilien

konnte im ersten Halbjahr stark expandieren. Das kleinere mexikanische

Geschäft wuchs im Vergleich zu 2020 mit einer niedrigen zweistelligen Rate,

lag damit aber nur 1,0% über dem Niveau von 2019. Die Umsätze der

Distributoren waren stärker als im Jahr 2020, aber immer noch deutlich unter

dem Niveau von 2019.

ENTWICKLUNG PRO PRODUKTSEGMENT

in CHF H1 2021 H1 2020 Verände- Veränderung Veränderung

Mio. ausgwie- ausgwie- rung vs. vs. 2020 zu vs. 2019 zu

sen sen 2020 kWk kWk

Obere 52,8 41,4 27,6% 28,4% 21,9%

Extre-

mitäten

Untere 11,4 8,2 38,8% 39,9% 33,9%

Extre-

mitäten

MKG & 9,4 7,4 26,8% 29,4% 6,3%

übrige

Produkte

Total 73,6 57,0 29,1% 29,2% 20,6%

Die oberen Extremitäten, die 72% des Gesamtnettoumsatzes ausmachen, stiegen

im Vergleich zum Vorjahr um 28,4% (kWk). Der Bereich untere Extremitäten (15

% des Gesamtumsatzes) wuchs um 39,9 %, während das Segment MKG um 29,4 %

zulegen konnte. Im Vergleich zu 2019 konnte der Umsatz im Bereich der

unteren Extremitäten am stärksten zulegen (+33,9% CER).

Handgelenkprodukte, die grösste Kategorie im Bereich der oberen Extremitäten,

trug im ersten Halbjahr am meisten zum Wachstum bei. Medartis steigerte die

Dynamik im Vergleich zum Vorquartal und stärkte ihre Marktposition. Die

Nachfrage nach Ellbogen-, Schulter- und Schlüsselbein-Implantaten sowie nach

dem erweiterten CCS-Portfolio (kanülierte Kompressionsschraube) wuchs in der

ersten Jahreshälfte überproportional stark. Das Unternehmen führte

verschiedene Produkte seines strategischen Partners KeriMedical ein, der

innovative Lösungen für Hand- und Fingeroperationen anbietet. Die

entsprechenden Produkte wurden in Deutschland, Österreich und

Grossbritannien erfolgreich und mit positiver Kundenresonanz eingeführt.

Obwohl noch auf niedrigem Niveau, entwickelt sich das Distributionsgeschäft

planmässig.

Besonders ausgeprägt war das Wachstum im Bereich der unteren Extremitäten in

den USA und Australien, wo die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 61,0 %

stiegen. Da es aufgrund von Kontaktbeschränkungen schwierig war, unsere

neuen Produkte in persönlichen Kundengesprächen zu präsentieren, einzuführen

und zu schulen, investierte Medartis weiter in digitale Schulungsformate und

Online-Kundenveranstaltungen. Aus demselben Grund beschloss das Unternehmen,

die Einführung seiner neuen Mittelfuss-Rückfuss-Implantate sowie

Tibia-Fibula-Fraktursystem auf das dritte Quartal zu verlegen. Im Einklang

mit ihrer Strategie, den Marktanteil in diesem attraktiven Segment weiter zu

erhöhen, hat Medartis auch verschiedene Projekte zur Erweiterung des

Portfolios für den grossen US-Markt eingeleitet.

In der DACH-Region führte Medartis systematisch ihr neues MKG-System Modus(R)

II ein. Im kleinsten Segment von Medartis sind patientenspezifische Lösungen

sowie digitale Planungssoftware ein wichtiges Kundenbedürfnis und ein

wesentliches Unterscheidungsmerkmal im Markt. Medartis konnte ihr Know-how

in diesem Bereich (CMX) nutzen, obwohl die Pandemieeinschränkungen in den

meisten Ländern eine Rückkehr zum normalen Niveau verhinderten.

EU-Lieferketten-Hub implementiert

Ein wichtiges Projekt im ersten Halbjahr war die Einrichtung einer

europäischen Logistik-Verteilzentrale in der deutschen Niederlassung in

Umkirch. Obwohl bereits ein kleines Zentrum existierte, führten die

schweizerisch-europäischen Diskussionen über das bilaterale Rahmenabkommen

sowie die Umsetzung der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) zu

zusätzlichen regulatorischen Anforderungen. So werden die Produkte für den

europäischen Markt nun indirekt über das deutsche Drehkreuz vertrieben,

während sie in der Vergangenheit direkt vom Medartis-Hauptsitz in Basel in

die einzelnen europäischen Länder verkauft wurden. Dieses Meilensteinprojekt

wurde im Mai erfolgreich umgesetzt.

Auch im Jahr 2021 investierte Medartis weiter in ihre Organisation. Dies

betraf nicht nur die Grösse und die Fähigkeiten der Verkaufsteams, sondern

auch andere strategische Funktionen. Der weltweite Personalbestand erhöhte

sich in der Folge um 5% auf 649 Mitarbeitende, was die geschäftliche und

geografische Expansion des Unternehmens, aber auch das Engagement von

Medartis für Innovation widerspiegelt.

FINANZIELLE LEISTUNG

Im ersten Halbjahr 2021 konnte Medartis ihre Bruttomarge um 1,6%-Punkte auf

83,6% steigern. Ein positiver geografischer Mix-Effekt (d.h. ein grösserer

Anteil des Umsatzes aus Ländern mit höheren Verkaufspreisen) sowie die

Produktionseffizienz waren die Hauptfaktoren für diese Verbesserung.

Der Betriebsaufwand (OPEX), der sich aus Vertriebs-, Verwaltungs- und

F&E-Kosten zusammensetzt, belief sich auf CHF 55,4 Mio. oder 75,3% des

Nettoumsatzes (2020: 84,9%). Der Betriebsaufwand verbesserte sich relativ

gesehen aufgrund des höheren Verkaufsvolumens und der daraus resultierenden

operativen Hebelwirkung. Die Kosten für Verkauf und Vertrieb machen den

grössten Teil der OPEX-Kosten aus (59,3%) und stiegen in absoluten Zahlen

aufgrund des Ausbaus des Aussendienstes und der Gründung neuer

Tochtergesellschaften in Spanien, Japan und China. Dagegen fielen die

Ausgaben für Reisen des Außendienstes, Schulungen und Weiterbildungen sowie

Veranstaltungen und Marketingaktivitäten aufgrund der

Pandemie-Kontaktbeschränkungen geringer aus als geplant. Die Kosten für

Informatik und die Beschaffung stiegen im Jahr 2021 aufgrund von

MDR-bezogenen Projekten sowie der Gründung neuer Tochtergesellschaften. Die

F&E-Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um CHF 2,7 Mio. auf CHF

10,5 Mio. Dies spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, sein

Produktportfolio weiter auszubauen und Innovationen voranzutreiben. In

Zukunft wird Medartis ihre F&E-Aktivitäten auch in den USA ausbauen, um neue

Produkte speziell für den nordamerikanischen Markt zu entwickeln;

insbesondere im Bereich Fuss- und Sprunggelenkbehandlung. Der

Verwaltungsaufwand, der die Bereiche Produktzulassung, Qualitäts- und

Personalwesen, IT, Finanzen und Logistik umfasst, erhöhte sich um eine

Million Schweizerfranken, was auf projektbezogene IT- und Logistikkosten für

den Aufbau des zuvor erwähnten Logistikzentrums sowie auf zusätzliche Kosten

für die neuen Tochtergesellschaften zurückzuführen ist.

Der Betriebsgewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Amortisationen

(EBITDA) verbesserte sich deutlich auf CHF 14,1 Mio. (2020: CHF 5,2 Mio.),

was auf die oben erwähnte Steigerung des Bruttogewinns und den

Kostenvorteilen beim Betriebsaufwand zurückzuführen ist. Die EBITDA-Marge

stieg um 10%-Punkte und erreichte 19,2%.

Die Abschreibungen und Amortisationen (D&A) stiegen um CHF 1,0 Mio. auf CHF

7,9 Mio. (10,8% des Nettoumsatzes). Der grösste Teil der Abschreibungen

entfällt auf Maschinen, chirurgische Instrumente und Operationssets im

Konsignationslager und korreliert mit der erwarteten Umsatzentwicklung.

Der Betriebsgewinn (EBIT) erreichte im ersten Halbjahr 2021 CHF 6,3 Mio. und

die entsprechende Marge 8,5%. Dem steht ein Betriebsverlust von CHF 1,7 Mio.

im Vorjahr gegenüber.

Das Finanzergebnis verbesserte sich im ersten Halbjahr 2021 auf CHF 1,7 Mio.

gegenüber einem negativen Ergebnis von CHF 5,0 Mio. im Vorjahr, als das

Unternehmen Währungsverluste von CHF 4,3 Mio. hinnehmen musste. Im ersten

Halbjahr 2021 hat Medartis verschiedene Massnahmen ergriffen, um ihr

Währungsrisiko zu reduzieren. Dies wird dem Unternehmen helfen, die

zukünftige Volatilität der Wechselkurse zu reduzieren. Der Steueraufwand

belief sich auf CHF 0,9 Mio., verglichen mit einem Steuerertrag von CHF 0,8

Mio. in H1 2020. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr spiegelt den höheren

Betriebsgewinn wider und beinhaltet bestimmte Effekte, die im Zusammenhang

mit der Einführung des Logistikhubs in Umkirch stehen.

Unter dem Strich resultiert ein Reingewinn von CHF 7,1 Mio. Dem steht ein

Verlust von CHF 5,8 Mio. in H1 2020 gegenüber. Das (unverwässerte) Gewinn

pro Aktie stieg entsprechend von CHF -0,50 je Aktie im Vorjahr auf CHF 0,60

je Aktie. Dank der gestiegenen Erlöse, der verbesserten Rentabilität und des

geringeren Wechselkurseinflusses erhöhte das Unternehmen seinen

Barmittelbestand von CHF 82,7 Mio. am Jahresende 2020 auf CHF 84,1 Mio. am

30. Juni 2021. Der operative Geldfluss verbesserte sich im ersten Halbjahr

2021 deutlich auf CHF 9,0 Mio. (erstes Halbjahr 2020: CHF 0,2 Mio.), trotz

eines umsatzbedingten Anstiegs der Debitoren-Forderungen und Vorräte. Das

Unternehmen investierte im ersten Halbjahr CHF 4,1 Mio. in seine Maschinen

und Anlagen, verglichen mit CHF 5,7 Mio. im Vorjahr. Der Grossteil dieser

Investitionsausgaben war auf eine erhöhte Anzahl von Konsignationsets und

Instrumenten zurückzuführen, welche die Grundlage für das künftige

Implantatwachstum, d.h. Platten und Schrauben, bilden. Der freie Geldfluss

(«Free Cashflow») drehte sich im Jahr 2021 in einen positiven Wert von CHF

3,3 Mio. (2020: CHF -6,9 Mio.), vor allem aufgrund der verbesserten

Profitabilität und der niedrigen Investitionsausgaben.

NEUE VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER ZUR WAHL VORGESCHLAGEN

Der Medartis-Verwaltungsrat hat Vorschläge für die Nachfolge von zwei ihrer

auszuscheidenden Verwaltungsräte an der nächsten Generalversammlung vom 6.

April 2022 bekannt gegeben. Roland Hess (VR-Mitglied seit 2017) und Dr. Jürg

Greuter (Mitglied seit 1997) haben beschlossen, auf dieses Datum hin aus dem

Verwaltungsrat auszuscheiden. Nadia Tarolli Schmidt und Ciro Roemer haben

sich bereit erklärt, sich zur Wahl in den Verwaltungsrat zu stellen.

Nadia Tarolli Schmidt ist seit 2005 bei der Wirtschaftskanzlei VISCHER AG

tätig. Sie ist Partnerin und Co-Leiterin des Steuerteams der Anwaltskanzlei

und leitet den Bereich Sozialversicherungen. Sie hat zahlreiche

schweizerische und internationale Klienten mit Fokus auf die Finanz-,

Gesundheits- und Life Sciences-Branche beraten. Ihr Hintergrund, ihre

umfassende Erfahrung im Wirtschaftsrecht, ihre spezifischen Kenntnisse in

den Bereichen Steuern, Sozialversicherung und Gesellschaftsrecht sowie ihre

Erfahrung im Bereich Unternehmensfusionen & Übernahmen sind komplementär zu

denjenigen der anderen Mitgliedern und machen sie zu einer wertvollen

Ergänzung des Gremiums. Sie ist auch als Richterin am Basler Steuergericht

tätig und arbeitet in verschiedenen Gremien und Stiftungen mit. Nadia

Tarolli Schmidt ist schweizerisch-italienische Doppelbürgerin, eingetragene

Schweizer Rechtsanwältin und eidgenössisch diplomierte Steuerexpertin.

Ciro Roemer ist ein Experte in der Medizintechnikbranche und besitzt

fundierte Kenntnisse der globalen Gesundheitssysteme und

Medizintechnikmärkte. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Branchenerfahrung in

Europa und in den USA, die von Medartis als einer ihrer wichtigsten

Wachstumsmärkte definiert wurden. Vor kurzem ist er als Vorsitzender der

Johnson & Johnson Medical Devices Companies in Nordamerika in den Ruhestand

getreten. Zuvor hatte er führende Positionen bei Synthes und im

Medizintechnikgeschäft von Johnson & Johnson inne. Er war auch

Vorstandsmitglied der AO-Stiftung, dem führenden globalen Netzwerk für

orthopädische Chirurgen und medizinisches Fachpersonal. Ciro Roemer war auch

stellvertretender Vorsitzender von Eucomed, dem europäischen

Medizintechnik-Verband. Ciro Roemer wurde 1962 geboren und ist

niederländischer Staatsbürger. Er schloss sein Studium an der BIGRA

Amsterdam mit einer Bachelor Ausbildung in Gesundheitswissenschaften ab und

absolvierte das Advanced Management Program an der Harvard Business School

in den USA.

ANGEPASSTER AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR 2021

(vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände, insbesondere aufgrund der

COVID-19-Pandemie)

Auf der Grundlage der starken Leistung im ersten Halbjahr und trotz einer

schwierigeren Wachstumsbasis im zweiten Halbjahr erwartet Medartis für das

Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von mindestens 20% zu kWk. Dieser Ausblick

geht von einer höheren Anzahl elektiver chirurgischer Eingriffe in ihren

Schlüsselmärkten im H2 aus, da die Pandemie allmählich abklingt. Darüber

hinaus bestätigt das Unternehmen seine Annahme einer stabilen Entwicklung

der EBITDA-Marge, da es weiterhin in seinen Aussendienst und seine

Produktpipeline investiert und eine allmähliche Belebung der Schulungs- und

Marketingaktivitäten im H2 antizipiert.

Über Medartis

Medartis wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das

Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von

Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der

oberen und unteren Extremitäten sowie im Bereich

Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt rund 650 Mitarbeiter an

14 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist

bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und

-instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medartis Holding AG dar. Diese

Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und

Einschätzungen oder Absichten in Bezug auf das Unternehmen und seine

Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit bestimmten Risiken,

Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder der Erfolg

des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Lese*innen sollten sich

daher nicht auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang

mit einem Vertrag oder einer Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt

jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen, Einschätzungen

oder Absichten zu aktualisieren. Darüber hinaus geben weder das Unternehmen

noch seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter,

Anwälte oder Berater noch irgendeine andere Person eine ausdrückliche oder

stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die

Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder

der gegebenen oder implizierten Ansichten, und dementsprechend sollte man

sich nicht auf diese verlassen.

# # #

[1] Die Abkürzung «kWk» steht für konstante Wechselkurse und schliesst

Währungseffekte zwischen zwei Berichtszeiträumen aus. Sofern nicht

anderweitig präzisiert, weist das Unternehmen die Wachstumsraten in kWk aus.

«PP» = Prozentpunkte.

[2] Zusätzlich zu den Wachstumszahlen für 2020 enthält dieser Bericht auch

Veränderungswerte 2021 gegenüber 2019, da dies eine bessere Vergleichsbasis

während der aktuellen Pandemie-Situation bietet.

