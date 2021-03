DGAP-Adhoc: Medartis Holding AG: Medartis erzielt solides Jahresergebnis 2020 und nominiert neuen Verwaltungsratspräsidenten zur Wahl an der Generalversammlung (deutsch)

Medartis Holding AG: Medartis erzielt solides Jahresergebnis 2020 und nominiert neuen Verwaltungsratspräsidenten zur Wahl an der Generalversammlung

Jahresergebnis/Personalie

Medartis Holding AG: Medartis erzielt solides Jahresergebnis 2020 und

nominiert neuen Verwaltungsratspräsidenten zur Wahl an der

Generalversammlung

10.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medartis Holding AG

Hochbergerstrasse 60E

CH-4057 Basel

MEDIENMITTEILUNG

Medartis erzielt solides Jahresergebnis 2020 und nominiert neuen

Verwaltungsratspräsidenten zur Wahl an der Generalversammlung

Basel, Schweiz, 10. März 2021 - Medartis Holding AG (SIX: MED) erreichte in

der zweiten Jahreshälfte 2020 ein Umsatzwachstum von 9% in Lokalwährungen,

wozu ihre Direktmärkte mit einem Wachstum von 13% beitrugen. Damit konnte

Medartis das von Covid-19 geprägte Gesamtjahr mit einem soliden

Umsatzwachstum von 1% in Lokalwährungen abschliessen, das über dem

Marktwachstum lag. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg dank Kostendisziplin

bei fortgeführten Investitionen in Wachstumsinitiativen auf 16% im Vergleich

zu 15% im Vorjahr. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 23.

April 2021 Marco Gadola zur Wahl als Präsident des Verwaltungsrates vor. Dr.

h.c. Thomas Straumann wird künftig die Rolle des Vize-Präsidenten

übernehmen.

Heute führt Medartis um 10:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz (Englisch) für

Medien, Analysten und Investoren durch.

CHF Mio. 2019 2019 2020 2020 Differenz

(ausgewie- (bereinigt)(1) (ausgewie- (bereinigt- (bereinigt)

sen) sen) )(2)

Umsatz 130.1 130.1 124.7 124.7 -4%

Umsatz FX 131.2 131.2 +1%

konstant*

Bruttoer- 111.3 110.6 103.5 103.5 -6%

trag

Betriebs- 103.9 103.6 99.7 97.5 -6%

aufwand

Betriebs- 7.4 7.0 3.8 6.0 -9%

ergebnis

(EBIT)

EBIT 6% 5% 3% 5% 0PP

Marge

EBITDA 20.3 20.0 19.7 20.2 +1%

EBITDA FX 21.8 22.4 +12%

konstant*

EBITDA 16% 15% 16% 16% +1PP

Marge

EBITDA 17% 17% +2PP

Marge FX

konstant*

Personal- 609 609 636 636 +4%

bestand

(1) Ohne Rückstellung für allfällige Preis- und Provisionsabsprachen in

Brasilien von CHF 3.0 Millionen und ohne positiven Effekt aus Änderung des

Pensionsplans von CHF 3.4 Millionen.

(2) Ohne ausserordentliche Wertberichtigungen auf immateriellem

Anlagevermögen von CHF 1.7 Millionen und zusätzliche Rückstellungen für

Warenbestand von CHF 0.6 Millionen.

* Alternative Performancekennzahlen: Aufgrund der jüngsten wirtschaftlichen

Entwicklungen haben mehrere Währungen, in denen wir ebenfalls tätig sind

(hauptsächlich EUR, USD, AUD und BRL), gegenüber unserer Berichtswährung

(CHF) an Wert verloren. Wir zeigen daher «FX konstante»

Performancekennzahlen, die mit einem konsistenten Währungswechselkurs für

2019 und 2020 berechnet wurden (die monatlichen Wechselkurse von 2019 wurden

auf die Zahlen von 2020 angewandt), wobei die Herstellungskosten

hauptsächlich die in CHF angefallenen Produktionskosten sind. Diese

alternativen Performancekennzahlen werden nur für das Gesamtjahr 2020 und

nicht für das Gesamtjahr 2019 gezeigt, da diese nur verwendet werden, um die

operative Leistung im Jahr 2020 ohne grösseren Währungseinfluss, der nur in

der Berichtsperiode bestand, darzustellen.

Medartis erzielte im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von CHF 124.7 Mio. mit

einem Wachstum von 1% in lokalen Währungen und übertraf damit das

Marktwachstum. Nach der Aufhebung der ersten Covid-19-bedingten

Lockdown-Massnahmen im Frühling konnte Medartis das Geschäft rasch wieder

beschleunigen, und ihre Direktmärkte mit eigenen Tochtergesellschaften

kehrten in der zweiten Jahreshälfte zu einem Wachstum von 13% in

Lokalwährungen zurück. Insgesamt stieg der Umsatz in der zweiten

Jahreshälfte trotz einer Verlangsamung im vierten Quartal um 9% in

Lokalwährungen. Starke Treiber der Umsatzsteigerung im zweiten Halbjahr

waren - unterstützt auch durch eine Fokussierung von Ressourcen auf weniger

durch die Pandemie betroffenen Märkte - die US-Tochtergesellschaft mit 18%

Wachstum, die gesamte Region APAC mit 23% Wachstum und in EMEA die Region

der deutschsprachigen Länder Schweiz, Deutschland und Österreich mit einem

Wachstum von 12%, jeweils in Lokalwährungen. Die Geschäftsentwicklung in der

Region LATAM und in den globalen Distributorenmärkten war in der zweiten

Jahreshälfte weiterhin von der Pandemie und der damit verbundenen

Zurückhaltung bei Investitionen geprägt.

Der Betriebsaufwand reduzierte sich im Jahr 2020 um 4% auf CHF 99.7

Millionen. Bereinigt um ausserordentliche Wertberichtigungen auf

immateriellem Anlagevermögen von CHF 1.7 Millionen und zusätzliche

Rückstellungen für den Warenbestand von CHF 0.6 Millionen sank der

Betriebsaufwand um 6% im Vergleich zum bereinigten Betriebsaufwand des

Vorjahres. Der Personalbestand wurde seit Ende 2019 moderat um 27 Stellen

auf 636 Mitarbeitende erhöht, davon wurden 15 Stellen im zweiten Halbjahr

besetzt. Während Medartis angesichts der Pandemie ein striktes

Kostenmanagement bewahrte und frühzeitig Sparmassnahmen ergriff, investierte

das Unternehmen weiter in ihre strategischen Wachstumsinitiativen. Die

Organisation wurde gestärkt, insbesondere im US-Markt, dessen Auf- und

Ausbau weiterhin Top-Priorität hat. Wie geplant wurde auch das

Produktportfolio in allen drei Geschäftssegmenten mit der Markteinführung

von fünf innovativen Produktsystemen erweitert.

Die Profitabilität auf Stufe EBITDA belief sich auf CHF 19.7 Millionen

verglichen mit CHF 20.3 Millionen im Jahr 2019. Die EBITDA-Marge betrug 16%

und blieb damit stabil gegenüber Vorjahr. Das bereinigte EBITDA lag bei CHF

20.2 Millionen im Vergleich zu CHF 20.0 Millionen im Jahr 2019, und die

bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 16% nach 15% im Vorjahr.

Das EBIT betrug CHF 3.8 Millionen verglichen mit CHF 7.4 Millionen im Jahr

2019, während sich das bereinigte EBIT auf CHF 6.0 Millionen gegenüber CHF

7.0 Millionen belief. Im Vergleich zum Reingewinn von CHF 2.1 Millionen im

Jahr 2019 resultierte in der Berichtsperiode ein Reinverlust von CHF 0.9

Millionen. Auf bereinigter Basis lag der Reingewinn bei CHF 0.9 Millionen im

Vergleich zu CHF 1.8 Millionen im Jahr 2019.

Neben dem Coronavirus war das Jahr 2020 auch von einer wesentlichen

Aufwertung des Schweizer Frankens geprägt. Auf CHF-Basis verzeichnete

Medartis einen Umsatzrückgang von 4%, was namentlich die Währungsentwicklung

gegenüber dem US-Dollar, dem Euro, dem australischen Dollar und dem

brasilianischen Real reflektiert. Der Reingewinn wurde durch

Währungsverluste in Höhe von insgesamt CHF 5.4 Millionen (2019: CHF 2.4

Millionen) beeinträchtigt. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug

CHF 12.6 Millionen, verglichen mit CHF 9.0 Millionen im Jahr 2019.

Christoph Brönnimann, CEO von Medartis: «Angesichts der unvorhersehbaren

Herausforderungen, die sich im vergangenen Jahr stellten, haben wir eine

solides Umsatzwachstum von 1 % in Lokal-währungen erreicht. Nach der

Lockerung der ersten pandemiebedingten Lockdown-Massnahmen im Frühling waren

wir gut vorbereitet, um das Geschäft wieder hochzufahren und erzielten im

zweiten Halbjahr insbesondere in den USA, APAC und der DACH-Region starke

Wachstumsraten. Neben den Anstrengungen zur Bewältigung der Pandemie haben

wir unsere strategische Ausrichtung weiter geschärft und bedeutende

Fortschritte bei der Umsetzung unserer Prioritäten gemacht, um regionale

Wachstumschancen gezielter wahrzunehmen und unsere Innovationskraft zu

stärken. Die strategische Investition in KeriMedical und die Einführung

unserer digitalen Planungs- und 3D-Druckplattform CMX unterstreichen unser

Ziel, Medartis als führenden Komplettanbieter in den Bereichen Extremitäten

und Kopf zu etablieren. Wir werden diesen Weg konsequent weiterverfolgen.

Ich möchte mich bei unseren Kunden und unseren Teams für ihr unermüdliches

Engagement und ihre Agilität bedanken, die sie das ganze Jahr gezeigt

haben.»

Entwicklung der Regionen

EMEA APAC LATAM Nordamerika Total

Umsatz, CHF Mio.

2020 68.2 25.4 9.7 21.3 124.7

2019 70.3 23.7 14.4 21.7 130.1

Wachstum, %

in CHF -3% 7% -33% -2% -4%

in Lokalwährungen 0% 12% -18% 4% +1%

Medartis' grösste Marktregion EMEA verzeichnete im zweiten Halbjahr ein

Wachstum von 4% in Lokalwährungen und schloss das Gesamtjahr auf dem

Umsatzniveau des Vorjahres ab. Die deutschsprachigen Direktmärkte

entwickelten sich mit 12% Wachstum im zweiten Halbjahr positiv, die weiteren

Direktmärkte wurden durch die wieder restriktiveren Corona-Massnahmen gegen

Ende Jahr dagegen etwas gebremst. Als einzige Tochtergesellschaft erholte

sich Grossbritannien auch in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der

Corona-Restriktionen nicht. Erfreulich entwickelten sich die

Distributorenmärkte in den Niederlanden, Finnland, Irland, Norwegen und

Slowenien. Generell blieb die Umsatzentwicklung in den Distributorenmärkten

aufgrund eines Corona-bedingt zurück-haltenden Investitionsverhaltens jedoch

deutlich hinter den Direktmärkten. In Spanien ist Medartis seit Anfang 2021

neu mit einer eigenen Tochtergesellschaft präsent; während der Transferphase

des Distributorengeschäfts ging der Umsatz im zweiten Halbjahr vorübergehend

zurück.

Nordamerika erzielte im zweiten Halbjahr ein dynamisches Wachstum von 18% in

Lokalwährung nach einem Corona-bedingten Rückgang von 10% im ersten

Halbjahr. Damit ergab sich für das Gesamtjahr ein Wachstumsplus von 4% in

Lokalwährung. Ein starker Fokus lag neben der Stärkung des regionalen

Managements und der Vertriebsorganisation auf dem Ausbau des grössten

Segments Handgelenk, das im zweiten Halbjahr ein dynamisches Wachstum

verzeichnete. Zudem unterstützten neue Kooperationen mit ausgewählten

Distributoren das Umsatzwachstum. Die erfreuliche Beschleunigung des

Wachstums im zweiten Halbjahr 2020 hat das bedeutende Potenzial des

US-Marktes für Medartis weiter unterstrichen.

Die Region APAC erzielte im zweiten Halbjahr ein starkes Wachstum von 23% in

Lokalwährungen nach einem ersten Halbjahr auf Vorjahresniveau. Das

Jahreswachstum von 12% in Lokalwährungen widerspiegelt, dass diese

Marktregion am wenigsten stark von den Corona-Auswirkungen betroffen war.

Die Tochtergesellschaft in Australien, Medartis' umsatzstärkstem Markt in

der Region, zeigte in der zweiten Jahreshälfte ein dynamisches Wachstum von

27% in Lokalwährung. Die neue Tochtergesellschaft in Japan für den Bereich

untere Extremitäten entwickelte sich ebenfalls erfreulich, und auch die

Distributorenmärkte in Südkorea, Thailand und Japan für obere Extremitäten

entwickelten sich positiv. In China wurden im vierten Quartal 2020 wie

geplant die Vertriebsaktivitäten gestartet.

LATAM verzeichnete auch im zweiten Halbjahr einen Umsatzrückgang (-9% in

Lokalwährungen) und schloss das Gesamtjahr 2020 mit einem Umsatzverlust von

18% in Lokalwährungen ab. Die Tochtergesellschafen in Brasilien und Mexiko

blieben insgesamt unter dem Vorjahresumsatz, obwohl sie im vierten Quartal

ein deutliches Wachstum gegenüber der Vorjahrjahresperiode verzeichneten. Im

Distributorenmarkt Costa Rica erhielt Medartis den Zuschlag in einer

grösseren Spital-ausschreibung. In den Distributorenmärkten Argentinien,

Chile und Kolumbien waren die Umsätze stark vom schwierigen wirtschaftlichen

Umfeld in Kombination mit der Pandemie betroffen.

Entwicklung der Geschäftssegmente

Obere Extremitäten Untere Extremitäten MKG und Total

Übrige

Umsatz, CHF Mio.

2020 89.2 18.8 16.6 124.7

2019 92.6 18.3 19.2 130.1

Wachstum, %

in CHF -4% +3% -13% -4%

in Lokalwährungen +1% +8% -8% +1%

Ungeplante Operationen im Traumabereich blieben im Jahr 2020 uneingeschränkt

möglich, jedoch gingen auch diese aufgrund der Mobilitätsbeschränkungen für

weite Bevölkerungsteile zurück - so wurden beispielsweise weniger

Sportunfälle verzeichnet. Nachdem die Verschiebung von Wahleingriffen

aufgrund von Lockdown-Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vor

allem im April und Mai den Umsatz belastet hatten, fiel der negative Effekt

trotz erneuter Lockdowns gegen Ende Jahr im Gesamtjahresverlauf weniger

stark aus als zunächst erwartet.

Das grösste Segment Obere Extremitäten, das auch den grössten Umsatzanteil

aus Trauma-Fällen aufweist, erzielte im zweiten Halbjahr ein Wachstum von 8%

gegenüber einem Umsatzverlust von 5% im ersten Halbjahr in Lokalwährungen

(Gesamtjahr 2020: +1% in Lokalwährungen). Im grössten Bereich Handgelenk

wurde ein solides Wachstum erzielt. Im Bereich Ellbogen wurde dank einer

Schulungs- und Sales-Initiative trotz Covid-19 im Gesamtjahr ein

zweistelliges Wachstum erreicht. Wie geplant führte Medartis im Juni die

zunächst für den US-Markt entwickelten Wrist Spanning-Platten auch in Europa

und APAC ein, lancierte ebenfalls im Juni ein Vorarmfraktursystem und

startete im September mit einem Schlüsselbeinsystem am Markt. Auch dank der

guten Vorbereitung während der ersten Lockdown-Phase wurde der geplante

Umsatz dieser neu eingeführten Produkte deutlich übertroffen. Mit diesen

Ergänzungen hat Medartis ihr Platten- und Schraubenportfolio in den oberen

Extremitäten weiter vervollständigt.

Die Unteren Extremitäten, das jüngste Geschäftssegment mit dem grössten

Wachstumspotential für Medartis und mit einem höheren Anteil an elektiven

Eingriffen, verzeichnete im zweiten Halbjahr ein dynamisches Wachstum von

21% nach einem Wachstumsrückgang von 4% im ersten Halbjahr in Lokalwährungen

(Gesamtjahr 2020: +8% in Lokalwährungen). Die in fünf Monaten entwickelte

Ergänzung des Portfolios kanülierter Kompressionsschrauben wurde im Juni

plangemäss im Markt eingeführt und erreichte in der zweiten Jahreshälfte den

erwarteten Umsatz. Vor dem Hintergrund von Corona-bedingten Restriktionen

für elektive Fälle wurde hingegen entschieden, die Markteinführung der

beiden Systeme für Korrekturen im Mittel- und Rückfuss und für Frakturen des

unteren Schien- und Wadenbeins auf das erste Halbjahr 2021 zu verschieben.

Das Segment MKG und Übrige, welches neben Systemen für den Mund-, Kiefer-

und Gesichtsbereich auch Instrumente und Container umfasst, war am stärksten

von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Im zweiten Halbjahr

betrug das Umsatzwachstum 3%, nach dem Rückgang in der ersten Jahreshälfte

von 19% in Lokalwährungen (Gesamtjahr: -8% in Lokalwährungen). Im Bereich

MKG mit einem hohen Anteil an Korrektureingriffen wirkte sich die

Verschiebung der elektiven Eingriffe am deutlichsten auf den Umsatz aus; im

Gesamtjahr resultierte ein Umsatzrückgang von rund einem Viertel bei den

elektiven Eingriffen gegenüber Vorjahr. Im April wurde wie geplant die neue

Produktgeneration MODUS 2 in der DACH-Region eingeführt. Zudem wurde die

digitale Planungs- und 3D-Druckplattform CMX für Unterkieferkorrekturen und

-fixierungen eingeführt, und erste Fälle mit patientenspezifischen

Schnittführungen und Platten wurden in Deutschland und der Schweiz

durchgeführt.

Konsequente Umsetzung der Wachstumsinitiativen

Im Jahr 2020 erzielte Medartis bedeutende Fortschritte in der Umsetzung des

Anfang 2020 initiierten Programms zur Beschleunigung des Wachstums mit den

strategischen Prioritäten Sales-Fokus auf regionale Bedürfnisse, Aufbau des

US-Geschäfts sowie Innovationsgeschwindigkeit.

Im US-Geschäft wurden im Jahr 2020 wichtige Grundlagen für eine weitere

Beschleunigung des Wachstums geschaffen. Ein erfahrenes Managementteam unter

der Leitung von Lisa Thompson, seit April 2020 Mitglied der Geschäftsleitung

von Medartis und President of North America, ist etabliert. Auch wurde im

US-Markt die Neueinteilung der regionalen Vertriebsgebiete zur verstärkten

Nutzung des Umsatzpotenzials abgeschlossen, und im Vertrieb wird ein neues

wachstumsorientiertes Anreizsystem implementiert.

Ihre Innovationskraft hat Medartis im vergangenen Jahr durch die Einführung

von fünf verschiedenen innovativen Produktsystemen unterstrichen. Damit

wurde das Medartis-Portfolio für Platten und Schrauben in den oberen und

unteren Extremitäten sowie im MKG-Bereich weiter komplettiert. Um weiteres

Marktpotenzial im unterversorgten Markt der Prothetik in kleinen Gelenken im

Bereich der oberen Extremitäten zu erschliessen, hat Medartis eine

Minderheitsbeteiligung an KeriMedical, einem Spezialisten für innovative

Implantatlösungen im Bereich Hand und Handgelenk, erworben. KeriMedical hat

speziell in der Behandlung von Arthrose in der Hand, wovon allein in Europa

und in den USA rund 60 Millionen Menschen betroffen sind, neue Standards in

der Patientenbehandlung entwickelt. Mit dem komplementären Angebot von

KeriMedical bietet Medartis den Ärzten ein umfassendes Produktportfolio im

Bereich Hand und Handgelenk und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit und

das Wachstumspotenzial insbesondere auch in den USA.

Klare strategische Ausrichtung

Medartis hat im Jahr 2020 ihre strategische Ausrichtung weiter geschärft, um

Chirurgen als Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen Extremitäten

und Kopf zur Seite zu stehen und das Wachstum weiter zu beschleunigen. Mit

diesem Ziel verfolgt Medartis eine Wachstumsstrategie, die auf drei Pfeilern

beruht:

* Umfassendes Produktportfolio: Der Fokus liegt auf der weiteren

Vervollständigung des Platten- und Schraubenportfolios mit Ausrichtung

auf regionale Bedürfnisse sowie auf einem selektiven Einstieg in neue

Technologien, wie Kleingelenkersatz und Weichteilmanagement. Ziel ist

die vollständige Abdeckung des von Chirurgen verwendeten

Implantatportfolios.

* Gesamtlösungsanbieter: Mit der Einführung der CMX-Plattform ist Medartis

in den Markt für digitale Operationsplanung, patientenspezifische

Implantate und Instrumente eingestiegen. In Ergänzung zum

Implantatportfolio wird Medartis den Ausbau der CMX-Plattform und von

weiteren individualisierten Lösungen und Dienstleistungen vorantreiben,

um das Ergebnis für den Patienten zu verbessern, die Operationszeit zu

verkürzen und die Lagerhaltung zu reduzieren.

* Geografische Expansion: Top-Priorität bleibt der Auf- und Ausbau des

US-Marktes. Ein starker Fokus liegt zudem weiterhin auf dem Gewinn von

Marktanteilen in den Schlüsselmärkten in Europa und APAC sowie im

selektiven Ausbau der Präsenz in internationalen Distributorenmärkten.

Mittelfristig sollen auch neue Direktmärkte wie Spanien zum Wachstum

beitragen.

Ausblick

Langfristig sieht Medartis keine strukturellen Auswirkungen der

Corona-Pandemie auf das Marktpotenzial. In den ersten beiden Monaten des

Jahres 2021 verzeichnete Medartis eine positive Umsatzentwicklung im Rahmen

ihrer Erwartungen. Für das Gesamtjahr 2021 strebt Medartis ein

Umsatzwachstum von mindestens 15 % in Lokalwährungen und stabile

EBITDA-Margen an - vorbehältlich unvorhergesehener Umstände, insbesondere

von Covid-19.

Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates

Dr. h.c. Thomas Straumann, der Medartis 1997 gründete, hat sich entschieden,

die Leitung des Verwaltungsrats nach 23 Jahren als Präsident abzugeben. Der

Verwaltungsrat von Medartis wird deshalb der Generalversammlung vom 23.

April 2021 Marco Gadola, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2020, zur Wahl

als Präsident des Verwaltungsrates vorschlagen. Dr. h.c. Thomas Straumann

wird weiterhin engagiert bleiben und als Mitglied des Verwaltungsrates zur

Wiederwahl stehen, in dem er künftig die Rolle des Vize-Präsidenten

übernehmen wird.

Dr. h.c. Thomas Straumann, Verwaltungsratspräsident von Medartis: «Ich

empfand es stets als grosses Privileg, Medartis als Gründer und Chairman auf

seinem Wachstumskurs zu führen, und ich möchte mich für das in mich gesetzte

Vertrauen bedanken. Heute - 23 Jahre nach der Gründung und drei Jahre nach

unserem Börsengang in 2018 - steht Medartis auf einer sehr soliden Basis, um

weitere Marktchancen zu realisieren. Ich sehe es nun auch als den richtigen

Zeitpunkt, um das Präsidium des Verwaltungsrates in neue Hände zu geben.

Marco Gadola ist mit seiner Expertise im internationalen

Medizinaltechnikmarkt, seinem Geschäftssinn und seinem strategischen

Weitblick, den er auch in seiner früheren Position als CEO und ab 2020 als

Mitglied des Verwaltungsrats der Straumann-Gruppe unter Beweis gestellt hat,

der ideale Kandidat, um Medartis weiter auf ihrem Wachstumspfad zu führen.

Ich wünsche Marco alles Gute und viel Erfolg in seiner zukünftigen Rolle in

unserem Unternehmen. Persönlich bleibe ich Medartis langfristig als

bedeutender Aktionär und Mitglied des Verwaltungsrats verbunden, in dem ich

fortan als Vizepräsident fungieren werde - eine Konstellation, die sich auch

bei der Straumann-Gruppe sehr bewährt hat.»

Unterlagen zu den Jahresergebnissen 2020

Die folgenden Unterlagen zu den Jahresergebnissen 2020 stehen online zur

Verfügung:

Medienmitteilung Jahresergebnisse 2020

Präsentation Jahresergebnisse 2020

Geschäftsbericht 2020

Telefonkonferenz für Medien -, Analysten- und Investoren (in englischer

Sprache)

Datum: Mittwoch, 10. März 2021

Zeit: 10:00 Uhr MEZ

Referenten: Christoph Brönnimann, CEO; Dominique Leutwyler, CFO

Link zur Teilnahme: Telefonkonferenz Jahresergebnisse 2020

Einwahlnummern per Telefon (ab 10-15 Minuten vor Beginn der Konferenz):

Schweiz/Europa +41 (0) 58 310 50 00, GB +44 (0) 207 107 06 13, USA +1 (1)

631 570 56 13

Weitere internationale Nummern media.choruscall.ch

Finanzkalender

23. April 2021 Ordentliche Generalversammlung

17. August 2021 Veröffentlichung der Halbjahresresultate 2021

08. März 2022 Veröffentlichung der Resultate 2021

Kontakt

Patrick Christ

Head Corporate Services

Medartis Holding AG

Telefon: +41 61 633 34 70

patrick.christ@medartis.com

Über Medartis

Medartis mit Sitz in Basel wurde 1997 gegründet und ist einer der weltweit

führenden Hersteller von medizinischen Produkten für die Osteosynthese im

Bereich der oberen und unteren Extremitäten und des Gesichtsschädels.

Medartis beschäftigt über 640 Mitarbeitende an insgesamt 14 Standorten, und

Medartis-Produkte werden weltweit in über 50 Ländern angeboten. Medartis hat

sich verpflichtet, Chirurgen und OP-Personal mit innovativsten

Titanimplantaten und Instrumenten zu versorgen und einen hervorragenden

Service zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.medartis.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Medartis Holding AG dar. Diese

Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und

Einschätzungen oder Absichten bezüglich der Gesellschaft und ihrer Geschäfte

enthalten. Solche Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die

Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge der Gesellschaft wesentlich von

denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum

Ausdruck gebracht werden. Die Leser sollten sich daher nicht auf diese

Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag

oder einer Investitionsentscheidung. Die Gesellschaft übernimmt keine

Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen, Einschätzungen oder

Absichten zu aktualisieren. Darüber hinaus gibt weder die Gesellschaft noch

einer ihrer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder

Berater noch eine andere Person eine ausdrückliche oder stillschweigende

Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder

Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder der ausdrücklich

oder impliziert wiedergegebenen Auffassungen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Medartis Holding AG

Hochbergerstrasse 60E

4057 Basel

Schweiz

Telefon: +41 61 633 34 34

Fax: +41 61 633 34 00

E-Mail: info@medartis.com

Internet: www.medartis.com

ISIN: CH0386200239

Valorennummer: 38620023

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1174220

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1174220 10.03.2021 CET/CEST

°