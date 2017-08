DGAP-Adhoc: Marenave Schiffahrts AG: Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der Marenave Schiffahrts AG am 15. September 2017 (deutsch)

Marenave Schiffahrts AG: Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der Marenave Schiffahrts AG am 15. September 2017

^ DGAP-Ad-hoc: Marenave Schiffahrts AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Marenave Schiffahrts AG: Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der Marenave Schiffahrts AG am 15. September 2017

15.08.2017 / 20:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Am heutigen Tag ist der Marenave Schiffahrts AG (Marenave oder Gesellschaft) ein Verlangen der Ernst Russ AG nach § 122 Abs. 2 AktG zugegangen, mit dem die Ernst Russ AG als Aktionär die Ergänzung der am 7. August 2017 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung für die auf den 15. September 2017 einberufene ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft begehrt. Im Einzelnen verlangt die Ernst Russ AG, die Tagesordnung um folgende Tagesordnungspunkte bzw. Beschlussvorlagen zu ergänzen:

* Abberufung von Herrn Klaus Meyer als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung vom 15. September 2017;

* Neuwahl von Herrn Jens Mahnke, Hamburg, Vorstandsmitglied und Sprecher des Vorstands der Ernst Russ AG, als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft;

* Vergrößerung des Aufsichtsrats der Gesellschaft auf vier Mitglieder und entsprechende Satzungsänderung sowie die Wahl von Herrn Dr. Hans Michael Schmidt-Dencker, Stuttgart, Rechtsanwalt und Unternehmensberater, als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft;

* Erweiterung des Katalogs der unter Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats stehenden Geschäfte in § 7 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft und entsprechende Satzungsänderung;

* Aufhebung der von der Hauptversammlung am 11. Juni 2015 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, über den Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines bedingten Kapitals.

Darüber hinaus hat die Ernst Russ AG angekündigt, gegen die unter Punkt 5 der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung vorgeschlagene ordentliche Kapitalherabsetzung der Gesellschaft stimmen zu wollen. Die Gesellschaft wird das Tagesordnungsergänzungsverlangen prüfen und ihm entsprechen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Vorstand

Kontakt: Bernd Raddatz, kaufmännischer Leiter Marenave Schiffahrts AG

---------------------------------------------------------------------------

15.08.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Marenave Schiffahrts AG Valentinskamp 24 20354 Hamburg Deutschland Telefon: 040 / 28 41 93 0 Fax: 040 / 28 41 93 297 E-Mail: info@marenave.com Internet: www.marenave.com ISIN: DE000A0H1GY2 WKN: A0H1GY Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, München; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

601623 15.08.2017 CET/CEST

°