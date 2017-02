DGAP-Adhoc: Marenave Schiffahrts AG: Erneute Verlängerung der Bankenerklärungen zum nicht ernsthaften Einfordern angesichts andauernder Sanierungsverhandlungen (deutsch)

Marenave Schiffahrts AG: Erneute Verlängerung der Bankenerklärungen zum nicht ernsthaften Einfordern angesichts andauernder Sanierungsverhandlungen

Der Marenave Schiffahrts AG (Marenave oder Gesellschaft) sind im Rahmen der laufenden Sanierungsverhandlungen bis heute Schreiben der relevanten finanzierenden Banken zugegangen, mit denen diese ihre Erklärungen über das (teilweise) nicht ernsthafte Einfordern ihrer Tilgungsleistungen unter den Schiffshypothekendarlehen sowie ihrer Ansprüche aus den hierfür von Marenave gegebenen Sicherheiten (siehe Ad-hoc-Meldung vom 26. Januar 2017) erneut, diesmal bis zum 31. März 2017, verlängern. Diese Erklärungen stehen unter dem Vorbehalt des sofortigen Widerrufs insbesondere für den Fall, dass bestimmte Meilensteine nicht fristgemäß oder nicht zur Zufriedenheit der Banken erreicht werden.

Die Verhandlungen über abzuschließende Sanierungs- und Enthaftungsvereinbarungen zwischen der Gesellschaft und den finanzierenden Banken laufen fort.

Der Vorstand

Kontakt: Bernd Raddatz, kaufmännischer Leiter Marenave Schiffahrts AG

