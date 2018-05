DGAP-Adhoc: Maier + Partner AG: LOI mit KToken, Inc. (KrypNet) unterzeichnet - Vorstand zum Advisory Board of Directors der KToken, Inc. bestellt (deutsch)

Maier + Partner AG: LOI mit KToken, Inc.



(KrypNet) unterzeichnet - Vorstand zum Advisory Board of Directors der KToken, Inc. bestellt

^

DGAP-Ad-hoc: Maier + Partner AG / Schlagwort(e): Kooperation

Maier + Partner AG: LOI mit KToken, Inc. (KrypNet) unterzeichnet - Vorstand

zum Advisory Board of Directors der KToken, Inc. bestellt

29.05.2018 / 14:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Mit heutigem Datum hat die Maier + Partner AG (künftig: netcoin.capital AG)

einen Letter of Intent (LOI) mit der KToken, Inc. (KrypNet) unterzeichnet.

Ziel des LOI ist, innerhalb der nächsten Monate einen Vertrag über die

Vermarktung und den Betrieb von KrypNet ATM in Europa zu schließen.

Unter dem Brand KrypNet betreibt die KToken, Inc.

Multi-Crypto-Currency-Automaten, die neben dem An- und Verkauf von

Kryptowährung auch weitere Komfortmerkmale bieten, wie z.B. die Auszahlung

von Bargeld, Überweisungen an verbundene Dienstleister und auch die

Eröffnung von Krypto-Konten (e-Wallets). Zudem verfügen die Automaten über

ein zweites Display, über das Werbeeinnahmen generiert werden können.

Im Zuge der geplanten Zusammenarbeit wurde der Vorstand der Maier + Partner

AG, Herr Lutz Petrowsky, ebenfalls heute von der KToken, Inc. In das

Advisory Board of Directors berufen.

Die künftige netcoin.capital AG erhofft sich durch die Zusammenarbeit mit

KrypNet, eine starke Partnerschaft für den Eintritt in diesen jungen, noch

wachsenden Markt.

Kontakt:

Maier + Pertner AG (künftig: netcoin.capital AG)

Lutz Petrowsky

Vorstand

c/o BG Moorhof

Moorhof 11

22399 Hamburg

T: 040-60761830

F: 040-60761831

E: vorstand@maier-und-partner.de

---------------------------------------------------------------------------

29.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Maier + Partner AG

Poppenbüttler Hauptstraße 3

22399 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 6076 1830

E-Mail: vorstand@maier-und-partner.de

Internet: www.maier-und-partner.de

ISIN: DE000A1MMCY2

WKN: A1MMCY

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(General Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

690475 29.05.2018 CET/CEST

°