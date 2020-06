DGAP-Adhoc: MagForce AG schliesst Vereinbarung mit Yorkville über die Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von bis zu EUR 15 Mio. ab (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Magforce":

MagForce AG schliesst Vereinbarung mit Yorkville über die Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von bis zu EUR 15 Mio. ab



MagForce AG schliesst Vereinbarung mit Yorkville über die Ausgabe von

Wandelanleihen in Höhe von bis zu EUR 15 Mio. ab

MagForce AG schliesst Vereinbarung mit Yorkville über die Ausgabe von

Wandelanleihen in Höhe von bis zu EUR 15 Mio. ab

Berlin, den 24. Juni 2020 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6,

ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes

Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, hat

heute mit der US-amerikanischen Investmentfirma Yorkville Advisors Global LP

("Yorkville") eine Vereinbarung über eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von

bis zu EUR 15 Mio. unterteilt in voraussichtlich bis zu fünf Tranchen in

Form von Wandelschuldverschreibungen abgeschlossen.

Die erste Tranche in Höhe von EUR 2,5 Mio. soll in Kürze in Anspruch

genommen werden. Der Zugang zu diesem Kapital ermöglicht es MagForce, seine

kommerzielle Strategie und den Roll-out seines NanoTherm Therapiesystems

weiter umzusetzen. Gemäß der Vereinbarung ist Yorkville bis Juni 2023

verpflichtet, Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 15

Mio. zu einem Ausgabepreis von 95% des Nominalbetrags zu zeichnen. MagForce

kann nach eigenem Ermessen unter bestimmten Bedingungen die jeweils nächste

Tranche Wandelanleihen an Yorkville ausgeben. Die unbesicherten

Wandelanleihen haben jeweils eine Laufzeit von 12 Monaten und sind während

der Laufzeit durch den Inhaber der Wandelanleihen in MagForce-Aktien

wandelbar. Gegen Zahlung einer Gebühr kann MagForce die Laufzeit der

Wandelanleihen um bis zu 6 Monate verlängern. Der Wandlungspreis wird unter

Berücksichtigung eines 5%-Abschlags auf den volumengewichteten

5-Tages-Durchschnittskurs der MagForce-Aktie unmittelbar vor der Wandlung

festgelegt, darf aber nicht niedriger sein als 80% des volumengewichteten

10-Tages-Durchschnittskurses der MagForce-Aktie vor Beschlussfassung des

Vorstands über die Ausgabe der Wandelanleihen. Zinsen werden während der

Laufzeit nicht gezahlt. Soweit nach der Ermächtigung der

MagForce-Hauptversammlung vom 9. August 2018 zulässig, werden die

Wandelanleihen ohne Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre begeben. Für

die volle Ausschöpfung des Nominalbetrags von EUR 15 Mio. unter

Bezugsrechtsausschluss sind gegebenenfalls noch zusätzliche Ermächtigungen

durch die Hauptversammlung erforderlich.

Kontakt:

MagForce AG, Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin

Barbara von Frankenberg

Vice President Communications & Investor Relations

T +49-30-308380-77

E-Mail: bfrankenberg@magforce.com

Saad Gilani, Leiter Healthcare Investments bei Yorkville, kommentierte: 'Wir

verfolgen MagForce seit Jahren intensiv und sehen die nachhaltig positive

Unternehmensentwicklung. Insbesondere seit Anfang dieses Jahres verzeichnet

MagForce aus meiner Sicht sehr gute Erfolge bei den Behandlungen von

Hirntumoren mit dem NanoTherm Therapiesystem in Europa. In den USA belegt

die von der FDA erteilte Genehmigung für die nächste Stufe der pivotalen

Studie zur Behandlung von Prostatakrebs den kontinuierlichen Fortschritt.

Wir freuen uns, MagForce mit unserer Finanzierung auf dem weiteren Weg

unterstützen zu können und somit zum Unternehmenserfolg beizutragen.'

Christian von Volkmann, CFO der MagForce AG: 'Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit Yorkville. Dieses flexible Finanzierungsinstrument ist

ein idealer Bestandteil unserer Unternehmensfinanzierung und wird uns beim

Erreichen unserer ehrgeizigen Ziele nachhaltig unterstützen.'

Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen',

'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben',

'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche

vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und

bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich

bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse

können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich

abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der

erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

°