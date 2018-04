DGAP-Adhoc: MORE & MORE GmbH schafft Turnaround und meldet positives Jahresergebnis 2017 (deutsch)

MORE & MORE GmbH schafft Turnaround und meldet positives Jahresergebnis 2017

MORE & MORE GmbH schafft Turnaround und meldet positives Jahresergebnis 2017

19.04.2018

Starnberg, 19.04.2018 - Der MORE & MORE GmbH gelang im abgelaufenen

Geschäftsjahr der Turnaround und die Rückkehr in die Gewinnzone. Die

Gesellschaft hat ihre eigenen Ziele deutlich übertroffen und kündigt für das

Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 1,8 Mio. Euro an, nachdem im

Vorjahr noch ein Verlust in Höhe von -3,6 Mio. Euro zu verzeichnen war.

Dabei verbessert sich das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Mio. Euro

auf 4,2 Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 geht More & More von

einer Bestätigung des operativen Ergebnisses auf dem erreichten Niveau aus.

Durch das positive Jahresergebnis 2017 sowie weitere Maßnahmen zur Stärkung

der Liquidität hat sich die finanzielle Situation der Gesellschaft

entspannt. Für die Mitte Juni 2018 anstehende Rückzahlung der nach den

erfolgten Rückkaufprogrammen verbliebenen Anleiheverbindlichkeit in Höhe von

5,6 Mio. Euro zeichnet sich eine Refinanzierungslösung ab.

MORE & MORE in Kürze:

Die internationale Mode- und Lifestyle-Marke MORE & MORE wurde vor 35 Jahren

gegründet. Das Starnberger Unternehmen beschäftigt heute mehr als 200

Mitarbeiter und vertreibt seine Kollektionen deutschlandweit in rund 40

eigenen Stores, zahlreichen Partner-Stores, Shop-in-Shop-Systemen und

Fachhandelsgeschäften. Weltweit ist MORE & MORE in 14 Ländern präsent. MORE

& MORE steht für trendgerechte Womenswear im Modern Woman-Segment.

Kontakt:

More & More GmbH

Sonja Heinrich

sonja.heinrich@more-and-more.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: More & More GmbH

Schorn 1

82319 Starnberg

Deutschland

Telefon: 08178 9080

Fax: 08178 908509

E-Mail: info@more-and-more.com

Internet: www.more-and-more.com

ISIN: DE000A1TND44

WKN: A1TND4

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

