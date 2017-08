DGAP-Adhoc: MOBOTIX AG: Operative und organisatorische Restrukturierung sowie Anpassung von Umsatz- und Ergebnisprognose (deutsch)

MOBOTIX AG: Operative und organisatorische Restrukturierung sowie Anpassung von Umsatz- und Ergebnisprognose

MOBOTIX AG: Operative und organisatorische Restrukturierung sowie Anpassung von Umsatz- und Ergebnisprognose

15.08.2017

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Vorstand hat heute mit dem Betriebsrat Gespräche über eine neue Aufbauorganisation im Rahmen einer operativen und organisatorischen Restrukturierung der Unternehmensgruppe aufgenommen. Das Restrukturierungsprogramm namens "Fit for the Future" soll insbesondere Maßnahmen zur Anpassung und Fokussierung der Vertriebsstruktur auf Wachstumsmärkte, zur Stärkung der Produktentwicklung, zur Stärkung der IT Infrastruktur sowie eine Verschlankung der Organisationsstruktur des Unternehmens umfassen. Die Kosten der Restrukturierung können noch nicht abgeschätzt werden. Sie werden aber den Jahresabschluss zum 30. September 2017 betreffen.

Anlässlich der Prüfung der Restrukturierungsmaßnahmen hat der Vorstand auch die Umsatzplanung für das laufende Geschäftsjahr neu bewertet und rechnet nunmehr mit einem Jahresumsatz in Höhe von nur noch EUR 62 Mio. bis EUR 63 Mio. Aufgrund der verfehlten Umsatzziele ist auch die in der ad-hoc-Meldung vom 24. April 2017 abgegebene Ergebnisprognose, das bestenfalls ein Jahresfehlbetrag in der Größenordnung des Geschäftsjahres 2015/2016 erreicht werden kann, zu korrigieren. Der Vorstand geht nunmehr mindestens von einer Verdoppelung des Vorjahresfehlbetrags aus, so dass mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. EUR 3,5 Mio. bis EUR 4,5 Mio. gerechnet werden muss. Die Kosten oben genannter Restrukturierung sind in vorgenannter Prognose noch nicht enthalten und können somit den Jahresfehlbetrag nochmals erhöhen.

MOBOTIX AG
Kaiserstraße
67722 Langmeil
Deutschland

