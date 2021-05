DGAP-Adhoc: MOBOTIX AG: MOBOTIX senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 aufgrund von globalen Lockdowns, kündigt aber weitere Investitionen in den USA aufgrund steigender Umsätze in den USA an (deutsch)

MOBOTIX AG: MOBOTIX senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 aufgrund von globalen Lockdowns, kündigt aber weitere Investitionen in den USA aufgrund steigender Umsätze in den USA an

^

DGAP-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Gewinnwarnung

MOBOTIX AG: MOBOTIX senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21

aufgrund von globalen Lockdowns, kündigt aber weitere Investitionen in den

USA aufgrund steigender Umsätze in den USA an

12.05.2021 / 11:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

MOBOTIX erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 in den USA

ein organisches Umsatzwachstum von 28 % in US-Dollar und 18 % in Euro

gegenüber dem Vorjahr.

Weitere Investitionen in die Geschäftsentwicklung der Region USA wurden mit

Umsetzung im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres beschlossen. Der Fokus

wird hierbei aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach unseren Lösungen

insbesondere im öffentlichen Sektor, im Einzelhandel und in der Industrie

auf der geografischen Präsenz in den Schlüsselstaaten liegen.

Die Investitionen in zusätzliche Vertriebsmitarbeiter und

Marketingaktivitäten werden durch das Wachstum der US-Wirtschaft und das

gestiegene Interesse an in Deutschland entwickelter und produzierter

Überwachungstechnik unterstützt. MOBOTIX hat die NDAA-Zulassung im Jahr 2020

erreicht, um die Konformität für den US-Markt in den nächsten Jahren

sicherzustellen.

Die Umsätze in den Vertriebsregionen DACH und Südwesteuropa sind im

Vergleich zum Vorjahr moderat gewachsen, während insbesondere die

Vertriebsregionen Naher Osten, Afrika und Asien-Pazifik aufgrund von

Projektverzögerungen durch die aktuelle COVID-19-Pandemie und Lockdowns in

wichtigen Märkten im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren.

Infolgedessen lag der produktbezogene Umsatz im ersten Halbjahr des

laufenden Geschäftsjahres auf globaler Basis um 11 % unter dem des

Vorjahreszeitraums, nach einem Wachstum von 6 % im 1. Quartal und 10 % im

Geschäftsjahr 2019/20.

Der Hauptgrund für den Umsatzrückgang ist somit die Auswirkung der

COVID-19-Pandemie, insbesondere in Verbindung mit verschobenen

Großprojekten. Die Auftragsentwicklung für Konica Minolta verzögerte sich

ebenfalls, wurde jedoch mit der neuen Plattform Strategie reaktiviert und

soll im 4. Quartal des laufenden Geschäftsjahres und im Geschäftsjahr

2021/22 ausgebaut werden.

Für die 2. Hälfte des laufenden Geschäftsjahres wird eine Erholung und ein

Umsatzwachstum im Vergleich zur ersten Hälfte erwartet, bedingt durch die

Wiedereröffnung von Schlüsselmärkten und die Auslieferung von Großprojekten

im Nahen Osten.

Für das laufende Gesamtjahr wird daher ein produktbezogener Umsatz in der

Größenordnung von 62-64 Mio. Euro und ein EBIT von rund 1,5-2,5 Mio. Euro

erwartet.

MOBOTIX hat in den vergangenen Wochen angekündigt, dass eine Kooperation mit

Milestone im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgestellt wird.

Dies ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung der angekündigten

Unternehmensstrategie, die sich auf skalierbare

High-End-Videoüberwachungslösungen mit Fokus auf vertikale

Marktanforderungen konzentriert. MOBOTIX wird damit erstmals in der Lage

sein, für die vielen globalen Kunden vollwertige End-to-End-Lösungen in der

Videoüberwachung anzubieten.

---------------------------------------------------------------------------

12.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MOBOTIX AG

Kaiserstraße

67722 Langmeil

Deutschland

Telefon: +49 (0)6302-9816-0

Fax: +49 (0)6302-9816-190

E-Mail: ir@mobotix.com

Internet: www.mobotix.com

ISIN: DE0005218309

WKN: 521830

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1195845

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1195845 12.05.2021 CET/CEST

°