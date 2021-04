DGAP-Adhoc: MGI: Weiteres Rekordquartal mit einem Umsatzwachstum von 96% und einem organischen Wachstum von 38% (deutsch)

MGI: Weiteres Rekordquartal mit einem Umsatzwachstum von 96% und einem organischen Wachstum von 38%

^

DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e):

Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

MGI: Weiteres Rekordquartal mit einem Umsatzwachstum von 96% und einem

organischen Wachstum von 38%

26.04.2021 / 08:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

MGI: Weiteres Rekordquartal mit einem Umsatzwachstum von 96% und einem

organischen Wachstum von 38%

Montag, 26. April 2021 - Offenlegung einer Insiderinformation gemäß Artikel

17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen") hat im 1. Quartal

2021 mit einem Umsatzwachstum von 96% ein weiteres Rekordquartal

erwirtschaftet - getragen von einem starken organischen Umsatzzuwachs von

38% und einem zusätzlichen Wachstum von 58% aufgrund der beiden

Akquisitionen von KingsIsle und LKQD. Zugleich hat MGI seine Ertragskraft

weit mehr als verdoppelt: Das bereinigte EBITDA legte um +127% zu, das

bereinigte EBIT um +137%.

HIGHLIGHTS Q1

* Die Umsatzerlöse erreichten 51,9 Mio. EUR (Q1'20: 26,5 Mio. EUR): Ein

Anstieg von 96%, der auf einem starken organischen Wachstum von 38% und

einem zusätzlichen M&A-getriebenen Wachstum von 58% basiert.

* Das bereinigte EBITDA1 stieg auf 13,5 Mio. EUR (Q1'20: 5,9 Mio. EUR):

Ein überproportionaler Zuwachs von 127%, der sowohl von der positiven

organischen Wachstumsdynamik - und der Kostendegression durch

Größenvorteile - profitiert sowie vom hohen EBITDA-Beitrag der

KingsIsle-Akquisition.

* Das bereinigte EBIT2 legte um 173% auf 9,3 Mio. EUR (Q1'20: 3,4 Mio.

EUR) zu.

* Der Gewinn pro Aktie verdoppelte sich auf EUR 0.02 Cent (Q1'20: EUR 0,01

Cent). Der Gewinn pro Aktie bereinigt um Abschreibungen aus

Kaufpreisallokation verdoppelte sich auf EUR 0,04 Cent (Q1'20: jeweils

0,02 Cent).

* Die Nettoverschuldung3 belief sich per 31. März 2021 auf 97,6 Mio. EUR

(31. Dezember 2020: 61,6 Mio. EUR).

* Der Verschuldungsgrad4 lag zum 31. März 2021 mit 2,7 (31. Dezember 2020:

2,1) aufgrund der Auszahlung für die KingsIsle-Akquisition im

Zielkorridor von 2-3x EBITDA, obwohl das KingsIsle-EBITDA nur mit einem

Quartal in dieser Kennzahl reflektiert wird, der ein 12-Monats-EBITDA

zugrunde liegt.

* Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich per 31.

März 2021 auf 51,7 Mio. EUR und damit um 5,4 Mio. Euro über dem Wert per

31. Dezember 2020 (46,3 Mio. EUR).

AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN, MGI KONZERN

In Mio. EUR Q1 2021 Q1 2020 FY 2020

Umsatzerlöse 51.9 26.5 140.2

YoY Umsatzwachstum 96% 99% 67%

EBITDA5 12.1 5.3 26.5

EBITDA Marge6 23% 20% 19%

Bereinigtes EBITDA 13.5 5.9 29.1

Bereinigte EBITDA Marge 26% 22% 21%

Bereinigtes EBIT 9.3 3.4 17.5

Bereinigte EBIT Marge7 18% 13% 12%

Nettoerlös 2.3 0.1 2.7

AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN, MGI SEGMENTS

MGI Games Segment

In Mio. EUR Q1 2021 Q1 2020 FY 2020

Umsatzerlöse 27.4 13.9 75.2

YoY Umsatzwachstum 97% - 74%

EBITDA 9.5 4.5 21.4

EBITDA Marge 35% 32% 29%

Bereinigtes EBITDA 10.9 5.0 23.2

Bereinigte EBITDA Marge 40% 36% 31%

MGI Media Segment

In Mio. EUR Q1 2021 Q1 2020 FY 2020

Umsatzerlöse 24.5 12.6 65.0

YoY Umsatzwachstum 94% - 59%

EBITDA 2.6 0.8 5.1

EBITDA Marge 11% 6% 8%

Bereinigtes EBITDA 2.6 0.9 6.0

Bereinigte EBITDA Marge 11% 7% 9%

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Remco Westermann, CEO:

'Wir haben das erste Quartal des Jahres mit einem weiteren Rekordquartal

abgeschlossen. Dabei haben wir erneut gezeigt, dass wir organisches Wachstum

mit einem Wertzuwachs über M&A verbinden können. Im ersten Quartal stammen

allein 38%-Punkte aus unserem wachstumsstarken Bestandsgeschäft und 58% aus

Akquisitionen. Dass es uns zugleich gelungen ist unsere bereits hohe

Rentabilität auf der Ebene des bereinigten EBITDA um 127% auf 13,5 Mio. EUR

zu steigern, zeigt, dass wir sowohl organisch Economies of Scale realisieren

und unsere Profitabilität durch M&A überproportional steigern können.

Gleichzeitig haben wir die Basis für das zukünftige Wachstum gelegt, indem

wir die stärkste organische Produktpipeline in der Geschichte von MGI

geschaffen haben. Dazu gehören unter anderem die Einführungen der Spiele

Heroes of Twilight und Skydome sowie der Markteintritt von Verve in Japan.

Ergänzt werden die positiven Wachstumsaussichten aufgrund des absehbaren

Endes der Pandemie und der erwarteten starken Erholung des Medienmarktes.

Mit dieser Perspektive und unserer starken Bilanz nach der gezielten

Aufstockung der Anleihe um 40 Mio. EUR sind wir bereit für weiteres

organisches Wachstum und wertsteigernde Akquisitionen.'

Remco Westermann

CEO & Vorstandsvorsitzender von MGI

Anmerkungen - Alle KPIs sind gemäß dem letzten Finanzbericht (Q1 2021) von

MGI definiert

Anmerkung (1) Bereinigtes EBITDA: Bereinigtes EBITDA ohne einmalige Kosten.

Die Bereinigungen des EBITDAs beliefen sich auf 1.4 Mio. EUR (Q1'20: 0.6

Mio. EUR) und sind für M&A Kosten im Rahmen der KingsIsle-Akquisition

erfolgt.

Anmerkung (2) Bereinigtes EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern ohne

Einmalkosten und PPA-Abschreibungen.

Anmerkung (3) Nettoverschuldung: Verzinsliche Finanzschulden ohne

Gesellschafterdarlehen und Darlehen an nahestehende Personen abzüglich

liquider Mittel.

Anmerkung (4) Verschuldungsgrad: Verzinsliche Nettoverschuldung dividiert

durch das bereinigte EBITDA der letzten 12 Monate ohne

Gesellschafterdarlehen und Darlehen von nahestehenden Personen.

Anmerkung (5) EBITDA: Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und

Amortisationen.

Anmerkung (6) EBITDA Marge: EBITDA geteilt durch Umsatzerlöse

Anmerkung (7) Bereinigte EBIT Marge: Bereinigtes EBIT geteilt durch

Umsatzerlöse

Einladung zur Investorenpräsentation

Außerdem lädt MGI seine Investoren zur Präsentation der Ergebnisse des

ersten Quartals präsentiert von Remco Westermann (CEO) und Paul Echt (CFO)

am Montag, den 26. April 2021 um 10 Uhr CEST ein. Die Präsentation findet

auf Englisch statt und wird außerdem auf der Unternehmenswebsite unter

www.mgi.group verfügbar sein.

Präsentation

https://tv.streamfabriken.com/media-and-games-invest-q1-2021

Telefonnummern

Schweden: +46856642692

Vereinigtes Königreich: +443333009265

USA: +18338230589

Deutschland: +4969222239166

Der vorläufige Bericht für Q1 2021 ist auf der Unternehmenswebsite

www.mgi.group verfügbar.

Verantwortliche Parteien

Die Informationen in dieser Mitteilung wurden von der unten aufgeführten

verantwortlichen Stelle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Pressemitteilung durch den MGI-Nachrichtenverteiler EQS Newswire zur

Verfügung gestellt. Die unten aufgeführten verantwortlichen Personen können

für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Media and Games Invest plc

St. Christopher Street 168

VLT 1467 Valletta

Malta

Telefon: +356 21 22 7553

Fax: +356 21 22 7667

E-mail: info@mgi.group

Internet: www.mgi.group

Remco Westermann

Chairman of the Board and CEO

+49 40 411 885206

Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Phone: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

Phone: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein digitales integriertes Spiele- und

Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen

kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen

Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables

Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre.

Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen

sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich

erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert

und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um

Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des

Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in

Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das

Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq

Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist,

sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth

Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Dies ist eine Übersetzung des englischen Originaltextes. Bei Abweichungen

gilt die englische Version, die über die Website des Unternehmens mgi.group

verfügbar ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten,

Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Ziele der Gesellschaft und

des Konzerns hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsergebnisse, der

Finanzlage, der Liquidität, der Leistung, der Aussichten, des erwarteten

Wachstums, der Strategien und Chancen sowie der Märkte, in denen die

Gesellschaft und der Konzern tätig sind, wiedergeben. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und

durch Wörter wie 'glauben', 'erwarten', 'vorhersehen', 'beabsichtigen',

'können', 'planen', 'schätzen', 'werden', 'sollten', 'könnten', 'anstreben',

oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf

verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen

beruhen. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind,

kann sie keine Zusicherung geben, dass diese Erwartungen eintreten oder sich

als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen

beruhen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen

Ergebnisse oder Resultate aufgrund vieler Faktoren erheblich von den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten,

Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in

dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder

impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die

den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zugrunde liegen frei

von Fehlern sind und die Leser dieser Mitteilung sollten sich nicht in

unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Mitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten

Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum

Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung

geändert werden. Weder das Unternehmen noch irgendjemand sonst verpflichtet

sich zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu

bestätigen oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung eintreten, es

sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenregeln

vorgeschrieben.

---------------------------------------------------------------------------

26.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Media and Games Invest plc

St. Christopher Street 168

VLT 1467 Valletta

Malta

Telefon: +356 21 22 7553

Fax: +356 21 22 7667

E-Mail: info@mgi.group

Internet: www.mgi.group

ISIN: MT0000580101

WKN: A1JGT0

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE

EQS News ID: 1188126

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1188126 26.04.2021 CET/CEST

°