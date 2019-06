DGAP-Adhoc: MBH Corporation plc erwirbt das Engineering-Unternehmen Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd und baut drittes Industriesegment auf (deutsch)

MBH Corporation plc erwirbt das Engineering-Unternehmen Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd und baut drittes Industriesegment auf

^

DGAP-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

MBH Corporation plc erwirbt das Engineering-Unternehmen Asia Pacific Energy

Ventures Pte Ltd und baut drittes Industriesegment auf

17.06.2019 / 08:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

MBH Corporation plc erwirbt das Engineering-Unternehmen Asia Pacific Energy

Ventures Pte Ltd und baut drittes Industriesegment auf

London, 17. Juni 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine

diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat die Übernahme der Asia Pacific

Energy Ventures Pte Ltd ("APEV") abgeschlossen. APEV ist in Singapur

ansässig und ergänzt MBH als erste Tochtergesellschaft des neuen

Industriesegments Engineering sowie mit einer neuen geografischen Region.

APEV ist die bisher größte Akquisition von MBH. Für das am 31. Juli 2019

endende Geschäftsjahr wird für APEV ein Umsatz von rund 92 Mio. SGD (rund 54

Mio. GBP) und ein Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von rund 10,3

Mio. SGD (rund 5,8 Mio. GBP) erwartet. Mit der Akquisition soll sich das

pro-forma annualisierte EBITDA des bestehenden Unternehmensportfolios der

MBH-Gruppe nahezu verdreifachen.

APEV wurde 2014 gegründet und beschäftigt 210 Mitarbeiter unter seinen

beiden Hauptmarken Twenty20 und Pacific Energy Consulting. Die

Engineering-Gruppe hat vier Kerngeschäftsbereiche: Energie & Elektrotechnik,

Feuer & Hydraulik, Baudienstleistungen und Energieerzeugung. Dies ermöglicht

es APEV, mehrere Branchen zu bedienen, die Ertragsströme zu diversifizieren

und Risiken zu reduzieren. Gleichzeitig werden Größenvorteile und ein

einheitliches Kundenerlebnis durch gemeinsame Betriebsabläufe und

Querschnittsfunktionen erreicht.

Im Einklang mit der Agglomerationsstrategie von MBH wird die Übernahme zu

einer Erhöhung des Gewinns je Aktie führen. Die Gegenleistung für diese

Akquisition steht unter dem Vorbehalt der Fertigstellung des geprüften

Jahresabschlusses für das am 31. Juli 2019 endende Geschäftsjahr. Das

Management von APEV schätzt das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)

für das am 31. Juli 2019 endende Geschäftsjahr auf rund 10,3 Mio. SGD (5,8

Mio. GBP). Somit wird der endgültige Kaufpreis für die Übernahme

voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 45 Mio. SGD (26 Mio. GBP) und

60 Mio. SDG (35 Mio. GBP) liegen, was die auf das zum 31. Juli 2019

bilanzierte Nettovermögen zu zahlende Gegenleistung beinhaltet.

100 % der Gegenleistung werden durch die Ausgabe von Aktien der MBH

Corporation plc. erbracht. Der Aktienkurs wurde auf 1,47 EUR festgesetzt auf

Basis des volumengewichteten 30-tägigen Durchschnittspreises unmittelbar vor

dem 17. Juni 2019.

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

MBH Corporation plc freut sich, die APEV Ltd und ihr Team als drittes

Industriesegment der Gruppe neben den Bereichen Baudienstleistungen und

Bildung begrüßen zu dürfen. Diese Übernahme zeigt deutlich die Absicht von

MBH, ausgezeichnete Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen zu

erwerben.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc: 'Ich freue mich wirklich sehr,

Geoff und sein Team in der MBH-Gruppe willkommen zu heißen. Was sie in so

kurzer Zeit bereits erreicht haben, und ihre Ambitionen für die Zukunft

machen dies zu einer sehr vielversprechenden Ergänzung unserer

Unternehmensgruppe. Es zeigt auch die Vielfalt in Größe, Geographie und

Branche, die wir gemäß unseres Agglomerationsmodells anstreben.'

Geoff Lawrence, CEO von APEV: 'Dies ist eine sehr aufregende Zeit für APEV.

Wir haben enormes Potenzial und bewiesen, dass wir das richtige Team haben,

um großartige Projekte zu realisieren. Aber die Zugehörigkeit zu einer plc

wie MBH verschafft uns einen zusätzlichen Vorteil, wenn es darum geht,

Kapital für Infrastrukturprojekte zu erlangen und Möglichkeiten der

Energieerzeugung zu entwickeln, die langfristigen wiederkehrenden Umsatz

bringen. Unser Team und ich blicken sehr optimistisch auf das nächste

Kapitel unserer Unternehmensentwicklung und freuen uns darauf, die anderen

Unternehmen der Gruppe kennenzulernen und unser gemeinsames Potenzial zu

maximieren.'

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft,

die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen

erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und

Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer

Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den

konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den

Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

IR- und Pressekontakt

MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44

(0)770 396 3953

Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de,

+49 (0)40 609186 64

---------------------------------------------------------------------------

17.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MBH Corporation Plc

Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh

SW18 3SX London

Großbritannien

E-Mail: fo@mbhcorporation.com

Internet: https://www.mbhcorporation.com/

ISIN: GB00BF1GH114

WKN: A2JDGJ

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt

EQS News ID: 825365

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

825365 17.06.2019 CET/CEST

°