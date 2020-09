DGAP-Adhoc: MBH CORPORATION PLC GIBT ERSTE AKQUISITIONEN ZUR ETABLIERUNG EINES NEUEN GESCHÄFTSSEGMENTS 'IMMOBILIEN' IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BEKANNT (deutsch)

MBH CORPORATION PLC GIBT ERSTE AKQUISITIONEN ZUR ETABLIERUNG EINES NEUEN GESCHÄFTSSEGMENTS 'IMMOBILIEN' IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BEKANNT

02.09.2020 / 08:05 CET/CEST

MBH CORPORATION PLC GIBT ERSTE AKQUISITIONEN ZUR ETABLIERUNG EINES NEUEN

GESCHÄFTSSEGMENTS "IMMOBILIEN" IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BEKANNT

London, 2. September 2020 - Die MBH Corporation plc (MBH), eine

diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt den Erweb von 100 % der in

den USA ansässigen Unternehmen 'Meeting of the Minds' (MOTM) und 'Everyday

Realty Services' (ERS) bekannt. Für das am 31. Dezember 2019 endende

Geschäftsjahr erwirtschafteten MOTM und ERS ungeprüfte konsolidierte Umsätze

in Höhe von 1,23 Mio. USD und ein EBIT von 0,63 Mio. USD. Mit der Übernahme

von MOTM und ERS etabliert MBH ein siebtes Geschäftssegment "Immobilien"

neben den Bereichen Bildung, Baudienstleistungen, Ingenieurdienstleistungen,

Gesundheit, Freizeit und Transport. Die Akquisitionen erhöhen die

Pro-Forma-Umsätze der Portfoliounternehmen der MBH-Gruppe basierend auf

ihren Ergebnissen des Geschäftsjahres 2019 auf 85,5 Mio. GBP.

Meeting of the Minds wurde vor 12 Jahren gegründet und hat sich zum größten

Immobilieninvestoren-Verband und Mentorenprogramm für Investoren in New York

entwickelt. Everyday Realty Services, ein Unternehmen für

Immobilienvermittlung und gewerbliche Finanzierungen, operiert unter den

Marken Exit Realty Franchise und Everyday Funding.

Der Gesamtkaufpreis für die beiden Unternehmen wird auf 2,9 bis 3,5 Mio. USD

geschätzt. Der Großteil des Kaufpreises wird in Form von nicht

börsennotierten Anleihen der MBH Corporation plc beglichen und wird nach

Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses in börsennotierte Anleihen

umgewandelt. Die Bedingungen der börsennotierten und nicht börsennotierten

Anleihen lauten wie folgt:

5 Jahre Laufzeit, Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit

5 % Kupon pro Jahr, halbjährlich zahlbar

Über Meeting of the Minds Inc & Everyday Realty Services Inc

MOTM wurde 2008 gegründet und ist ein Netzwerk- und Bildungsunternehmen, das

unter den Marken LIREIA (für Networking) und Mentoring Masterminds (für

Weiterbildung) Veranstaltungen und Mentoring-Dienste für Immobilien ('RE')

durchführt. LIREIA steht für Long Island Real Estate Investment Association;

es ist eine lokale Mitgliedsgesellschaft der National REIA, einer

gemeinnützigen Handelsvereinigung im Immobilien-Sektor. Es gibt zwei Arten

von Mitgliedschaften bei der National REIA - Affilities und Chapters.

Affilities sind für Mitglieder, die Chapters sein wollen, aber nicht bereit

sind, die Bedingungen zu erfüllen.

http://mentoringmasterminds.com/ | https://www.lireia.com/

ERS ist eine Immobilien-Vermittlungs- und gewerbliche

Finanzierungsgesellschaft. Es handelt sich um eine Abspaltung von MOTM;

aufgrund von Lizenzierungsfragen müssen die Unternehmen in verschiedenen

Einheiten gehalten werden. ERS handelt unter den Marken EXIT Realty Everyday

(für Immobilien-Maklergeschäfte) und Everyday Funding Services (für

gewerbliche Finanzierung im Zusammenhang mit Immobilien). ERS hält das EXIT

Realty-Franchise für die Region Long Island in New York. EXIT Realty wurde

1996 gegründet und ist auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien

in den USA spezialisiert. ERS ist dabei, ein Franchise-Maklergeschäft Exit

Realty zu erwerben, das von 5 auf über 50 produzierende Makler anwachsen

soll. Die Einnahmen des Unternehmens stammen aus Provisionen, Gebühren für

die Verhandlung von Leerverkäufen, Punkten aus der Kreditvergabe und

Gebühren.

www.everydayfundingservices.com/

http://exitrealtyeveryday.com/

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft,

die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen

erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und

Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer

Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den

konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den

Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

IR- und Pressekontakt:

MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44

(0)770 396 3953

Kirchhoff Consult AG, Anika Heske, anika.heske@kirchhoff.de, +49 (0)40

609186 39

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MBH Corporation Plc

Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh

SW18 3SX London

Großbritannien

E-Mail: fo@mbhcorporation.com

Internet: https://www.mbhcorporation.com/

ISIN: GB00BF1GH114

WKN: A2JDGJ

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt

