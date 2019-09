DGAP-Adhoc: MAX Automation SE: Verwaltungsrat beschließt Kündigung des Investment Agreements mit Joint Venture Partner Roger Li Liujie in China (deutsch)

MAX Automation SE: Verwaltungsrat beschließt Kündigung des Investment Agreements mit Joint Venture Partner Roger Li Liujie in China

^

DGAP-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung

MAX Automation SE: Verwaltungsrat beschließt Kündigung des Investment

Agreements mit Joint Venture Partner Roger Li Liujie in China

19.09.2019 / 17:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AD HOC MITTEILUNG (GEMÄß § 17 MAR)

MAX Automation SE: Verwaltungsrat beschließt Kündigung des Investment

Agreements mit Joint Venture Partner Roger Li Liujie in China

Düsseldorf, 19. September 2019 - Der Verwaltungsrat der MAX Automation SE

hat beschlossen, das Investment Agreement mit Joint Venture Partner Roger Li

Liujie in China zu kündigen. Zudem erwägt der Verwaltungsrat die Einleitung

rechtlicher Schritte gegen Roger Li Liujie bis hin zur vollständigen

Rückabwicklung der auf dem Investment Agreement beruhenden Transaktion vom

Februar 2018. Dies hätte eine Rückübertragung des Erwerbs der

Mehrheitsbeteiligung an dem chinesischen Maschinenbauer Shanghai Cisens

Automation Co., Ltd. zur Folge. Der Geschäftsbetrieb der Shanghai Cisens

Automation Co., Ltd. wurde im Februar 2018 in Form eines Asset Deals in eine

neue Gesellschaft, die MAX Automation (Shanghai) Co., Ltd. eingebracht, an

der die MAX Gruppe 51 % und der Gründer und CEO Roger Li Liujie 49 % der

Anteile halten.

Kontakt:

Katja Redweik

Leitung Unternehmensentwicklung/IR

MAX Automation SE

Tel.: +49 - 211 - 9099 144

katja.redweik@maxautomation.com

www.maxautomation.com

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Susan Hoffmeister Marco Cabras

CROSS ALLIANCE communication newskontor - Agentur für

GmbH Kommunikation

Tel.: +49 - 89 - 125 09 03 30 Tel.: +49 - 211 - 863 949 22

[1]sh@crossalliance.de 1. [1]marco.cabras@newskontor.de 1.

mailto:sh@crossalliance.de mailto:marco.cabras@newskontor.de

---------------------------------------------------------------------------

19.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MAX Automation SE

Breite Straße 29-31

40213 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)211 90991-0

Fax: +49 (0)211 90991-11

E-Mail: Investor.Relation@maxautomation.com

Internet: www.maxautomation.com

ISIN: DE000A2DA588

WKN: A2DA58

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 876845

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

876845 19.09.2019 CET/CEST

°