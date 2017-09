DGAP-Adhoc: Lloyd Fonds AG reduziert Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 (deutsch)

Lloyd Fonds AG reduziert Ausblick für das Geschäftsjahr 2017

Hamburg, 1. September 2017. Die Lloyd Fonds AG senkt den Ausblick für das Konzernjahresergebnis 2017. Dieses wird voraussichtlich unter dem des Vorjahres liegen.

Bei geplanten Projekten im Neugeschäft hat es Verzögerungen und Veränderungen gegeben, die möglicherweise zu einem Umsatzrückgang führen werden. So war das Projekt "WohnWert" zur Finanzierung öffentlich geförderten und bezahlbaren Wohnraums zunächst als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) geplant. Nunmehr wird das Projekt als offener Immobilienfonds strukturiert und soll erst zum Jahresende auf den Markt gebracht werden. Auch andere Projekte und Transaktionen in den Bereichen Schifffahrt und Immobilien können nicht wie geplant in diesem Jahr umgesetzt werden.

Die Lloyd Fonds AG rechnet nunmehr mit einem Jahresergebnis um zwei Millionen Euro und geht davon aus, dass wesentliche aktuell noch in der Entwicklung befindliche Projekte im kommenden Jahr realisiert werden.

Das Konzernperiodenergebnis zum 30. Juni 2017 wird voraussichtlich bei einer Million Euro liegen. Der Halbjahresbericht wird am 28. September 2017 veröffentlicht.

Kontakt: Susanne Maack Capital Markets / PR Lloyd Fonds AG Amelungstraße 8-10 20354 Hamburg Tel: +49-40-325678-132 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@lloydfonds.de

