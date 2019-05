DGAP-Adhoc: Lloyd Fonds AG beschließt Konditionen der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyd Fonds":

Hamburg, 20. Mai 2019. Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG

("Gesellschaft")

haben heute die Konditionen der Wandelschuldverschreibungen festgelegt,

deren Ausgabe am 25. April 2019 dem Grunde nach beschlossen worden war.

Die Gesellschaft beabsichtigt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.100.000 mit einer Laufzeit von drei

Jahren gegen Barzahlung und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

(die "Wandelschuldverschreibungen") an bestimmte ausgewählte Investoren. Die

Wandelschuldverschreibungen werden mit einem auf halbjährlicher Basis

zahlbaren Zinssatz in Höhe von 3,75% per annum verzinst. Die

Wandelschuldverschreibungen können nach Maßgabe der Anleihebedingungen in

Aktien der Emittentin gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis wurde

auf EUR 6,10 festgelegt, wobei dieser Betrag nach Maßgabe der

Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibungen von Zeit zu Zeit

angepasst werden kann.

Disclaimer:

Diese Ad hoc-Meldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, denen

aktuelle Einschätzungen und Vorhersagen der Geschäftsführung der

Gesellschaft zugrunde liegen, die sich als falsch herausstellen oder sich

ändern können. Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung jeglicher Art für

zukunftsgerichtete Aussagen und übernimmt keine Verantwortung, diese zu

zukünftig zu überprüfen oder zu korrigieren. Empfänger dieser Mitteilung

werden angewiesen, zukunftsgerichteten Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer

Bekanntgabe Gültigkeit besitzen, keine unangemessene Bedeutung beizumessen.

Diese Meldung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot, noch Teil eines Angebotes noch eine Aufforderung zu einem Angebot

dar, Wertpapiere zu kaufen oder zu zeichnen. Im Zusammenhang mit dem Angebot

der hierin erwähnten Wertpapiere wird kein öffentliches Angebot stattfinden.

Es wird kein Prospekt in Zusammenhang mit dem Angebot der hierin erwähnten

Wertpapiere erstellt. Die Wertpapiere dürfen nicht in Jurisdiktionen

angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein

solcher Verkauf die Pflicht begründen würde, einen Prospekt oder ein

vergleichbares Angebotsdokument zu erstellen.

Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den

Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung

(der "Securities Act") oder dem Recht der Einzelstaaten der USA registriert

und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten bzw. veräußert werden,

wenn keine Eintragung bzw. eine Ausnahmegenehmigung von den

Registrierungsvorschriften vorliegt. Es findet kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

Lloyd Fonds AG

Amelungstraße 8-10

20354 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@lloydfonds.de

