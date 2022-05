DGAP-Adhoc: Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 4,7 Mio. (deutsch)

Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 4,7 Mio.

30.05.2022 / 18:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE

RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen

Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 4,7

Mio.

Berlin, 30. Mai 2022 - Der Vorstand der Linus Digital Finance AG (auch die

"Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,

durch eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Bruttoemissionserlöse in

Höhe von rund EUR 4,7 Mio. erzielen zu wollen. Vorstand und Aufsichtsrat

haben daher im Wege eines Rahmenbeschlusses beschlossen, das Grundkapital

der Gesellschaft von derzeit EUR 6.406.666,00 um bis zu EUR 255.666,00 (bis

zu ca. 4 % des derzeitigen Grundkapitals) auf maximal EUR 6.662.332,00 unter

teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu

255.666 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die Neuen Aktien

sollen ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt sein.

Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und

anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika) ausschließlich von qualifizierten Investoren und Investoren, die

bereit sind, Aktien für mind. EUR 100.000,00 pro Anleger zu erwerben,

gezeichnet werden. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser

Mitteilung eingeleitet. Der Vorstand der Linus Digital Finance AG wird

voraussichtlich noch am heutigen Abend des 30. Mai 2022 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats den Angebotspreis und die Anzahl Neuer Aktien beschließen. Die

Zulassung zum Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden

voraussichtlich am 2. Juni 2022 erfolgen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung dazu zu

verwenden, (i) das weitere Wachstum der Gesellschaft zu finanzieren und (ii)

die liquiden Mittel zu erhöhen und damit die Bilanz der Gesellschaft zu

stärken.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung dient nur zu Informationszwecken und richtet sich nur

an Nicht-U.S.-Personen, die sich außerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika (die "Vereinigten Staaten") befinden. Die Wertpapiere, auf die

hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities

Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten

Staaten registriert, und die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen

wird, dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder

zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S des Securities Act

definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß

einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und

der anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze oder im

Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird kein

öffentliches Angebot von Wertpapieren, auf die hier Bezug genommen wird, in

den Vereinigten Staaten durchgeführt. Diese Veröffentlichung einer

Insiderinformation stellt keinen Prospekt dar. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser

Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder

an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder

wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Veröffentlichung darf weder unmittelbar noch mittelbar in, innerhalb

oder aus einer Rechtsordnung verbreitet werden, in der dies einen Verstoß

gegen die einschlägigen Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde. Diese

Veröffentlichung stellt in den Vereinigten Staaten oder in jeder anderen

Rechtsordnung kein Angebot zum Verkauf oder zur Begebung und keine

Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der darin

genannten Wertpapiere dar und ist kein Bestandteil eines solchen Angebots

oder einer solchen Aufforderung. Das Angebot und die Verbreitung dieser

Veröffentlichung und anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot

in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen

und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Veröffentlichung

genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über

alle solchen Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede

Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die

Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen.

Diese Veröffentlichung wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich

außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die

Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Art. 19 (5) der U.K.

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in

der jeweils gültigen Fassung) ("Financial Promotion Order") haben, oder

(iii) "high net worth entities", "unincorporated associations" und andere

Körperschaften, die von Art. 49 (2) (a) bis (d) der Financial Promotion

Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als

"Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung richtet sich nur an

Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht

auf der Grundlage dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts tätig werden

oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf

die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur

Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Die Wertpapiere sind nicht dazu bestimmt, einem Kleinanleger im EWR oder im

Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung

gestellt zu werden, und sollten ihm auch nicht angeboten, verkauft oder

anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet der

Begriff Kleinanleger eine Person, bei der es sich um eine (oder mehrere) der

folgenden Personen handelt: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Art. 4 Abs. 1

Nr. 11 der Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID

II"); (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, wenn dieser Kunde

nicht als professioneller Kunde im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 10 der MiFID

II gelten würde; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 (in der jeweils gültigen Fassung) (die

"Prospektverordnung") und der Prospektverordnung, wie sie aufgrund des

European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des Rechts des Vereinigten

Königreichs ist. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 in der jeweils gültigen Fassung (die

"PRIIPs-Verordnung") oder ein UK PRIIPs-Basisinformationsdokument (KID) für

das Angebot oder den Verkauf der Wertpapiere oder deren anderweitige

Bereitstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich

erforderlich ist, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der

Wertpapiere oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger im EWR

oder im Vereinigten Königreich rechtswidrig sein.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,

Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung

der Gesellschaft ("Zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der

Wertpapiergesetze bestimmter anwendbarer Rechtsordnungen enthalten. Diese

Zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem mit Ausnahme

historischer Fakten alle Aussagen in dieser Veröffentlichung einschließlich,

aber nicht beschränkt auf die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen

Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf unter anderem: die zukünftige

finanzielle Lage und Leistung, die Betriebsergebnisse und die Liquidität des

Unternehmens; die Strategie, Pläne, Ziele, Aussichten, das Wachstum, die

Ziele und Vorgaben des Unternehmens; zukünftige Entwicklungen auf den

Märkten, an denen die Gesellschaft unternehmerisch tätig ist oder anstrebt,

tätig zu werden; und erwartete regulatorische Änderungen in der Branche, in

der das Unternehmen tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter

anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren",

"erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung

und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,

Prognosen und Annahmen des Vorstands der Linus Digital Finance AG und

beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,

weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse

wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können.

Die Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige

Ergebnisse, und die Entwicklungen in der Vergangenheit sollte nicht als

Hinweis darauf verstanden werden, dass die Trends oder Aktivitäten, die der

Entwicklung in der Vergangenheit zugrunde lagen, auch in Zukunft anhalten

werden

Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige

Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht

notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die

Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,

zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung

späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um

spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die

sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer

Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände

ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung, sofern

insoweit Verpflichtung nach geltendem Recht besteht. Wir übernehmen keine

Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Kontakt:

Frederic Olbert

Chief Financial Officer

Alexanderstraße 7

10178 Berlin

+49 (0) 30 629 3968 10

ir@linus-finance.com

Sprache: Deutsch

Linus Digital Finance AG

Alexanderstraße 7

10178 Berlin

Deutschland

E-Mail: ir@linus-finance.com

Internet: www.linus-finance.com

ISIN: DE000A2QRHL6

WKN: A2QRHL

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)

1364519 30.05.2022 CET/CEST

