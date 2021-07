DGAP-Adhoc: Lindt & Sprüngli mit zweistelligem Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinnen (deutsch)

Lindt & Sprüngli mit zweistelligem Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinnen

^

EQS Group-Ad-hoc: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis

Lindt & Sprüngli mit zweistelligem Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinnen

27.07.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung Halbjahr 2021 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | 27.

Juli 2021

Kilchberg, 27. Juli 2021 - Nach einem schwierigen letzten Geschäftsjahr kann

Lindt & Sprüngli erneut von einer positiven Entwicklung berichten. Der

Schokoladenhersteller reagierte im ersten Halbjahr 2021 mit Schnelligkeit,

Innovationskraft und Flexibilität auf die unverändert anspruchsvollen

Herausforderungen der Covid-19-Pandemie. Dank des grossen Einsatzes der

Mitarbeitenden, kontinuierlich hoher Werbeinvestitionen in den Jahren 2020

und 2021, neuer Produktlancierungen und anhaltender Kundenorientierung

konnte Lindt & Sprüngli in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2021

eine sehr erfreuliche organische Umsatzsteigerung von +17,4% auf CHF 1,8

Mrd. (Vorjahr: CHF 1,5 Mrd.) verzeichnen. Aufgrund der erneuten Aufwertung

des Schweizer Frankens gegenüber den wichtigen Währungen beläuft sich das

Wachstum in Schweizer Franken auf +17,2%.

Seit Anfang des Jahres verzeichneten die weltweiten Schokoladenmärkte im

Vergleich zum schwachen Vorjahr ein positives Wachstum. Lindt & Sprüngli

profitierte dabei zusätzlich von einer überdurchschnittlichen Entwicklung

des Premium-Segments, in dem das Unternehmen weltweit eine führende Stellung

einnimmt. Die immer noch laufenden Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie

beeinträchtigten in der ersten Jahreshälfte jedoch weiterhin den

Geschäftsgang in verschiedenen Märkten beziehungsweise Geschäftssegmenten.

Bei Lindt & Sprüngli wirkte sich dies primär auf die Geschäftsbereiche des

eigenen Ladennetzwerks Global Retail wie auch auf Duty Free aus. Global

Retail erholte sich mit einem zweistelligen Wachstum gegenüber einem sehr

schwachen Vorjahr. Aufgrund der anhaltenden temporären lokalen Lockdowns und

damit tieferer Kundenfrequenzen blieben die Umsätze jedoch noch hinter jenen

des Geschäftsjahrs 2019 zurück. Das Duty Free Business konnte aufgrund der

anhaltenden Restriktionen im weltweiten Flugverkehr immer noch nicht an die

Ergebnisse der Vorpandemiejahre anknüpfen.

Die weltweit gesteigerte Nachfrage nach hochwertigen Schokoladenprodukten

konnte Lindt & Sprüngli mit den wichtigsten Marken Lindor und Excellence

erfüllen. Die beiden Produktlinien waren auch in diesem Halbjahr starke

Umsatztreiber und verzeichneten ein gutes Wachstum. Besonders erfreulich ist

zudem, dass sich das für das Unternehmen wichtige Ostergeschäft deutlich

erholte und gar über den Erwartungen abschloss. Überdies setzte sich die

positive Umsatzentwicklung des Online-Geschäfts fort, in dem sich die

Verkäufe verdoppelten. Gründe dafür sind einerseits der ungebrochene Trend

beim Einkaufsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten vom stationären

Handel hin zum Online-Handel und andererseits der strategische Fokus zur

Weiterentwicklung dieses Bereichs mit einem umfassenden Omni-Channel-Ansatz.

Dieser umfasst und koordiniert die Vertriebsaktivitäten über eigene E-Shops,

die Online-Kanäle der Handelspartner sowie über das eigene Ladennetzwerk.

Lindt & Sprüngli ist damit gut aufgestellt und konnte die Marktanteile im

Online-Business auch im ersten Halbjahr 2021 weiter ausbauen. Trotz des nach

wie vor schwierigen Marktumfelds gewann das Unternehmen Marktanteile in

allen strategisch wichtigen Märkten und verzeichnete ein erfreuliches

zweistelliges Umsatzwachstum in allen drei Regionen: «Europa», «Nordamerika»

sowie «Rest der Welt».

Zweistelliges Umsatzwachstum in allen drei Regionen

Im Segment «Europa» erzielte Lindt & Sprüngli eine organische

Umsatzsteigerung von +16,4% auf CHF 941,3 Mio. (Vorjahr: CHF 785,6 Mio.).

Trotz der weiterhin zahlreichen Einschränkungen auf die Wirtschaft sind

besonders die Umsatzbeiträge der wichtigen Schokoladenmärkte Deutschland,

Frankreich, UK und Italien bemerkenswert. Zu dieser positiven Entwicklung

trugen erneut die guten Umsätze des hochwertigen Produktsortiments der

beliebten Leaderprodukte Lindor und Excellence im Detailhandel für den

Heimkonsum bei. Hervorzuheben ist überdies das sehr erfreuliche

Ostergeschäft, das sich auch im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 sehr

positiv entwickelte. Im Weiteren konnte Lindt & Sprüngli Italien zu

Jahresbeginn den langjährigen Partner für Lindt Ladengeschäfte akquirieren

und integrieren. Die übernommenen Standorte befinden sich an strategisch

guten Lagen und werden das Retail Business wie auch den Markenauftritt in

Italien ideal verstärken. Im Schweizer Heimmarkt konnte im Frühjahr die

starke Präsenz der Marke Lindt durch eine neue Handelspartnerschaft mit

einem der umsatzstärksten Detailhändler des Landes, Migros, ausgebaut

werden. Seit Ende April sind Lindt Produkte in allen Filialen schweizweit

erhältlich und ergänzen das bestehende Schokoladensortiment im

Premium-Segment.

Die Region «Nordamerika» erreichte eine sehr gute organische

Umsatzentwicklung von +18,8% auf CHF 620,9 Mio. (Vorjahr: CHF 551,5 Mio.).

Wiederum konnten in den USA, im weltweit grössten Schokoladenmarkt der Welt,

in der ersten Jahreshälfte Marktanteile dazugewonnen werden. Alle drei

Marken, Lindt, Ghirardelli und Russell Stover, stärkten damit Lindt &

Sprünglis führende Position im Premium-Schokoladensegment und als Nr. 3 im

Gesamtmarkt. Besonders Lindt in den USA leistete einen signifikanten

zweistelligen Beitrag zum Umsatzwachstum in der Region und profitierte von

der hohen Nachfrage nach dem Kurantsortiment im Detailhandel sowie von guten

Umsätzen im wichtigen Saisongeschäft. Ghirardelli entwickelte sich wieder

über alle Verkaufskanäle hinweg positiv und auch das Food-Service-Geschäft

erholte sich. Ausserdem setzte sich der Wachstumstrend des boomenden

Backsegments fort. Die Tochtergesellschaft Russell Stover profitierte von

einer guten Nachfrage für ihre Sugar-Free-Produktlinie und einer

Stabilisierung im wichtigen saisonalen Valentinstags- und Ostergeschäft.

Das Segment «Rest der Welt» steigerte den Umsatz organisch um +18,0% auf CHF

237,0 Mio. (Vorjahr: CHF 197,8 Mio.), wobei die Märkte Japan, Russland sowie

China besonders erfreulich abschlossen. Das starke Wachstum im

Online-Geschäft des Vorjahrs setzte sich, speziell in China, auch in der

ersten Hälfte des Jahres 2021 fort. In Brasilien konnte Lindt & Sprüngli zu

Jahresbeginn die Anteile des Joint-Venture-Partners am lokalen

Retail-Geschäft übernehmen und wird die Ladenkette nach unverändertem Plan

weiter ausbauen. Der Bereich Duty Free ist nach wie vor deutlich unter dem

Umsatzniveau von 2019.

Die behördlichen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung seit Anfang 2020

haben insbesondere grosse Auswirkungen auf die globalen Lieferketten und die

Wirtschaft. In dieser Zeit ist es Lindt & Sprüngli gelungen, die Belieferung

der Produktionsstätten wie auch der Handelspartner jederzeit zu

gewährleisten. In der ersten Jahreshälfte konnten die Kosten für die

Kakaoprodukte trotz weiterhin hoher Volatilität der Preise dank einer

vorausschauenden Einkaufsstrategie stabil gehalten werden. Die Preise für

die Rohmaterialien Zucker und Milchpulver wie auch für

Verpackungsmaterialien verzeichneten dagegen nachfragebedingte

Preissteigerungen.

Zur Sicherstellung des Umsatzwachstums hält Lindt & Sprüngli auch im ersten

Halbjahr 2021 die Investitionen in sämtlichen Produktionsstandorten auf

hohem Niveau. Erwähnenswert ist der Entscheid für einen weiteren Ausbau des

Kakaomassewerks in der Schweiz, in Olten, zur langfristigen Versorgung der

europäischen Werke mit Kakaomasse. Weitere grosse Investitionen wurden für

den Kapazitätsausbau in den Produktionsstandorten in Deutschland und am

US-Standort in Stratham für Pralinés-Anlagen getätigt.

Finanzergebnis

Lindt & Sprüngli konnte in den ersten sechs Monaten 2021 ein deutlich

verbessertes operatives Ergebnis (EBIT) von CHF 138,8 Mio. (Vorjahr: CHF

17,1 Mio.) verzeichnen, was einer EBIT-Marge von 7,7% entspricht. Der

Reingewinn erreichte CHF 101,6 Mio. (Vorjahr: CHF 19,7 Mio.) womit eine

Umsatzrendite von 5,6% erzielt werden konnte. Der Free Cashflow betrug CHF

227,9 Mio. (Vorjahr: CHF 188,7 Mio.), was zu einer Cashflow-Marge von 12,7%

führt. Die Bilanzsumme per 30. Juni 2021 beläuft sich auf CHF 8,08 Mrd. (31.

Dezember 2020: CHF 8,05 Mrd.) und die Eigenkapitalquote steigerte sich

leicht auf 58,0% (31. Dezember 2020: 57,2%).

Rückkaufprogramm

Angesichts der hohen Liquidität, der soliden Bilanz und des kontinuierlich

hohen Cashflows, hat Lindt & Sprüngli ein Rückkaufprogramm für Namenaktien

und Partizipationsscheine im Umfang von bis zu CHF 750 Mio. gestartet. Der

Rückkauf begann am 1. Juni 2021 und dauert längstens bis zum 30. Dezember

2022. Das Rückkaufprogramm schreitet wie geplant voran und per 30. Juni 2021

wurden bereits Aktien und Partizipationsscheine in der Höhe von CHF 57,1

Mio. zurückgekauft. Dies entspricht 0,26% der zu Beginn des

Rückkaufprogramms ausstehenden Namenaktien und Partizipationsscheinen.

Nachhaltigkeit: Neue Ziele in den Bereichen Verpackungen und Umwelt

Eine nachhaltige und sozial verantwortliche Unternehmensführung steht für

Lindt & Sprüngli im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Lindt & Sprüngli ist

stolz, in puncto Nachhaltigkeit die neuen, wichtigen Ziele in den Bereichen

Verpackungen und Umwelt zu präsentieren. Der Schokoladenhersteller hat sich

verpflichtet, den ökologischen Fussabdruck entlang der gesamten

Wertschöpfungskette zu minimieren. Dies beginnt bei den verwendeten

Verpackungen sowie deren Beschaffung. Mit der «Initiative für nachhaltige

Verpackungen» wurde zum Ziel gesetzt, bis 2025 alle Verpackungen zu 100%

wiederverwertbar zu machen und keine nicht recyclebaren Kunststoffe mehr zu

verwenden. Weiter sollen 100% der Verpackungen aus Zellstoff- und

Papierbasis aus einer zertifizierten nachhaltigen Lieferkette bezogen

werden. Zudem wird das gesamte Verpackungsportfolio kontinuierlich und

proaktiv hinterfragt und der Materialeinsatz weiter reduziert.

Nach Erreichung der vor fünf Jahren gesetzten Ziele für die Reduktion von

Treibhausgasen in der Produktion geht das Unternehmen neue Verpflichtungen

ein. Lindt & Sprüngli setzt sich auf Basis des Ansatzes

«Science-Based-Targets» neue, klar messbare und ehrgeizige Klimaziele. Neben

den kurzfristigen Reduktionszielen für eine emissionsfreie Produktion,

definiert Lindt & Sprüngli mittelfristig eine «Netto-Null-Emission» ihrer

umfassenden Tätigkeit. Detaillierte Informationen zur

Nachhaltigkeitsstrategie und neuen Zielsetzungen erhalten Sie im

Nachhaltigkeitsbericht 2020 unter:

https://www.lindt-spruengli.com/sustainability/reports

Ausblick

In der Annahme, dass sich das Wachstum der globalen Schokoladenmärkte im

zweiten Halbjahr verlangsamt, erwartet Lindt & Sprüngli für das Gesamtjahr

2021 ein organisches Umsatzwachstum im unteren zweistelligen Bereich. Weiter

bestätigt das Unternehmen für die Folgejahre die unveränderte

mittel-/langfristige Zielsetzung eines organischen Umsatzwachstums von 5-7%

p.a. Für das Jahr 2021 erwartet Lindt & Sprüngli eine gesteigerte operative

Marge am oberen Ende von 13-14% und strebt an, ab 2022 auf ein Level von 15%

zurückzukehren. Für die Folgejahre bestätigt das Unternehmen die

mittel-/langfristige Zielsetzung einer kontinuierlichen Verbesserung der

operativen Marge von 20 bis 40 Basispunkten p.a. Diese Schätzungen gehen

davon aus, dass sich die globale Pandemielage kontinuierlich verbessern

wird.

Link zum Halbjahresbericht 2021

https://www.lindt-spruengli.com/investors/financial-reporting/publications

oder

https://www.lindt-spruengli.com/amfile/file/download/id/5323/file/Halbjahresbericht-2021-DE.pdf

Nächste Veröffentlichung: Ganzjahresabschluss 2021 am Dienstag, 8. März

2022, 7:00 Uhr.

Medienmitteilung (PDF)

* Organische Umsatzentwicklung +17,4% auf CHF 1,8 Mrd. (+17,2% in CHF)

* Operativer Gewinn (EBIT) CHF 138,8 Mio.; EBIT-Marge 7,7%

* Reingewinn CHF 101,6 Mio.; Umsatzrendite 5,6%

* Free Cashflow CHF 227,9 Mio.; Cashflow-Marge 12,7%

* Marktanteilsgewinne in allen Regionen

* Deutliche Erholung des wichtigen Ostergeschäfts und positive Entwicklung

der Online-Umsätze

* Rückkaufprogramm von Namenaktien und Partizipationsscheinen mit einem

maximalen Kaufvolumen von bis zu CHF 750 Mio. gestartet

Media Contact | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com

Investors Contact | +41 44 716 25 37 | investors@lindt.com

Über Lindt & Sprüngli

Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade.

Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit

führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt &

Sprüngli werden heute an 11 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den

USA hergestellt. Diese werden von 29 Tochtergesellschaften und

Niederlassungen, in rund 500 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von

über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über

13'500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2020 einen Umsatz

von CHF 4,02 Mrd.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Seestrasse 204

8802 Kilchberg

Schweiz

Telefon: + 41 44 716 25 37

E-Mail: investors@lindt.com

Internet: www.lindt-spruengli.com

ISIN: CH0010570759, CH0010570767

Valorennummer: 1057075, 1057076

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1221811

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1221811 27.07.2021 CET/CEST

°