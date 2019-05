DGAP-Adhoc: Leclanché hat die ordentliche Generalversammlung durchgeführt (deutsch)

Leclanché hat die ordentliche Generalversammlung durchgeführt

Leclanché hat die ordentliche Generalversammlung durchgeführt

Leclanché hat die ordentliche Generalversammlung durchgeführt

Signifikante Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital stärkt die Bilanz

Der EBITDA-Verlust-Trend hat sich umgekehrt und der Umsatz erreichte 2018

ein 22-Jahres-Hoch.

Grossprojekte im Stationärgeschäft und eine solide Auftragspipeline im

E-Transportgeschäft sorgen für eine kritische Grösse und bringen das

Unternehmen auf den Weg zur Profitabilität.

Bénédict Fontanet und Lluís Fargas in den Verwaltungsrat gewählt.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 9. Mai 2019: Leclanché SA (SIX: LECN), einer der

weltweit führenden Anbieter von Energiespeicherlösungen, gab heute bekannt,

dass die Aktionäre des Unternehmens an der heutigen ordentlichen

Generalversammlung 2019 in Yverdon-les-Bains mit einer Ausnahme alle Anträge

des Verwaltungsrats angenommen haben.

Die Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital in Höhe von 36 Millionen

CHF, die mit FEFAM [1], dem Hauptaktionär des Konzerns, vereinbart wurde,

wurde von den Aktionären genehmigt. Diese Restrukturierungsmassnahme wird

den Verschuldungsgrad des Unternehmens auf 10,5 Mio. CHF reduzieren. Die

gestärkte Bilanz soll das Interesse an Investitionen in das Unternehmen in

dieser Phase des starken Wachstums des Auftragsbestands von Leclanché im

schnell wachsenden E-Transportbereich erhöhen.

Der Verwaltungsrat bedauert, dass der Beschluss, den Nennwert der Aktien von

CHF 1.50 auf CHF 0.10 zu reduzieren, von der Mehrheit der Aktionäre nicht

angenommen wurde. Der Verwaltungsrat wird Möglichkeiten zur Restrukturierung

der Bilanz prioritär prüfen.

Der Verwaltungsrat freut sich, bekannt zu geben, dass Bénédict FONTANET und

Lluís M. FARGAS in den Verwaltungsrat gewählt wurden.

Bénédict Fontanet ist Verwaltungsratspräsident der Golden Partner SA in Genf

- ein Anlageberater von FEFAM, dem Hauptaktionär der Gesellschaft - und

wurde dem Verwaltungsrat von Golden Partner vorgestellt. Der ehemalige

Präsident der Genfer Christlichdemokratischen Volkspartei und ehemalige

Mitglied des Grossen Rates ist Rechtsanwalt und Direktor mehrerer

Unternehmen und bringt seine umfangreiche Erfahrung in Leclanché ein.

Lluís M. Fargas stiess 1994 zu Alcoa Inc., nachdem er fünf Jahre lang als

Senior Manager bei Coopers & Lybrand in Barcelona, Spanien, tätig war. Seit

November 2016 ist Herr Fargas Vice President Tax, Controlling und Corporate

Development Europe bei Arconic, das die ehemaligen Walz-, Galvanik-,

Präzisionsguss- und Befestigungsaktivitäten von Alcoa Inc. umfasst. Herr

Fargas verantwortet die Funktion des European Tax and Country Controllership

und ist für die Leitung der Corporate Development Strategie von Arconic in

Europa verantwortlich. Herr Fargas ist Gastprofessor an der Universität

Lausanne - UNIL Schweiz und hält regelmässig Vorträge an internationalen

Seminaren und Workshops. Herr Fargas wird seine umfangreiche Erfahrung in

den Bereichen Finanzen, Steuern sowie Fusionen und Übernahmen und sein weit

verzweigtes Netzwerk in den Sektoren Luft- und Raumfahrt, Automobil und

Banken einbringen.

Kommerzielle Durchbrüche

In seiner Ansprache an die Aktionäre stellte Anil Srivastava, CEO von

Leclanché, die Fortschritte des Unternehmens seit der Umsetzung des im Jahr

2015 angekündigten Wachstumsplans dar. 2018 erzielte Leclanché den höchsten

Umsatz seit 22 Jahren und konnte den Umsatz mit 48,7 Mio. CHF nahezu

verdreifachen. Kommerzielle Durchbrüche gelangen mit dem Eintritt in den

indischen Markt durch die Gründung von Nexcharge, einem Joint Venture mit

Exide Industries, Indiens führendem Säurebatteriehersteller, sowie der

Unterzeichnung bedeutender Aufträge im e-Marine-Geschäft mit dem weltweit

führenden Maritime Systems Integrator, Kongsberg, mit Sitz in Norwegen.

Dank der dauerhaften Unterstützung aller Aktionäre, insbesondere von FEFAM,

ihrem Hauptaktionär, der CHF 71 Millionen in Kapital umwandelte, konnte

Leclanché seine Wachstumsziele erreichen und den negativen EBITDA-Trend

umkehren.

Stationäre Lösungen: weltweit im Einsatz

Mit Projekten in acht Ländern weltweit ist das Geschäftsfeld Stationary

Solutions solide auf profitable integrierte Systeme und Softwarelösungen für

erneuerbare Energien ausgerichtet. In diesem Monat wird der

Lithium-Ionen-Speicher Cremzow östlich von Berlin mit einer Kapazität von 22

MW/34 MWh zusammen mit dem führenden europäischen Energieunternehmen Enel in

Betrieb genommen. Im Bereich EV Charging hat Leclanché einen Vertrag mit EV

Networks UK über die Lieferung von Ladestationen in Grossbritannien

unterzeichnet. Die ersten zehn Standorte wurden identifiziert, und die

Pilotversuche werden vor Jahresende beginnen. Schliesslich wurde mit einer

karibischen Regierung eine Vereinbarung über ein grosses Solar- und

Speicherprojekt unterzeichnet, dessen Lieferung im dritten Quartal 2020

abgeschlossen sein soll.

e-Transport: solider Auftragsbestand von CHF 42 Mio.

Im Bereich e-Transport (Schwerlast-, Öffentlicher Verkehr und Schifffahrt)

schreibt Leclanché mit seinen innovativen europäischen Partnern Geschichte,

da die weltweit erste voll elektrisch betriebene Fähre derzeit Live-Tests

durchläuft, bevor im nächsten Monat der kommerzielle Betrieb beginnt.

Darüber hinaus hat Leclanché einen bestätigten e-Marine-Auftragsbestand im

Wert von CHF 42 Mio. für die Lieferung in den Jahren 2019-2020 aufgebaut.

Darüber hinaus wurden Module für 35 E-Bus-Akkupacks an Ashok Leyland in

Indien über einen Rahmenvertrag mit Sun Mobility geliefert. Weitere geplante

Projekte, darunter Pilotversuche in Kalifornien zum Betreiben einer hybriden

E-Truck- und Systemintegratorlösung für einen weltweit führenden Hersteller

von elektrischen Zügen, sollten den Umsatz in diesem zukunftsweisenden

Geschäft kontinuierlich steigern.

Auf dem Weg zu kritischer Grösse und Profitabilität

Mit Blick auf 2020 werden die starke Pipeline und wiederkehrende Aufträgen

aus dem E-Transportgeschäft von mehr als 135 MWh oder CHF 54 Mio. und mehr

als 90 MWh oder CHF 45 Mio. aus dem Stationärgeschäft das weitere Wachstum

des Unternehmens sicherstellen sowie Leclanché näher an die kritische Grösse

und auf den Weg zur Profitabilität bringen.

Auf der Kostenseite wird die Zellproduktionsstätte dank des starken

Auftragsbestands im e-Transportgeschäft bis Ende 2019 eine nahezu

vollständige Auslastung erreichen. Dadurch wird die Ausschussrate deutlich

reduziert, was es dem Unternehmen ermöglicht, profitable Produktionsniveaus

zu erreichen.

Der erwartete Umsatz sollte CHF 55 Mio. bis CHF 60 Mio. erreichen, was einem

jährlichen Wachstum von 13% bis 23% entspricht. Leclanché wird die Guidance

im September aktualisieren, da der Umsatz 2019 von der Liefer- und

Implementierungszeitplanung eines wichtigen Solar PV+Storage-Projekts in der

Karibik abhängt, das sich derzeit in abschliessenden Verhandlungen befindet.

Anil Srivastava, CEO of Leclanché, kommentierte: "cIm Jahr 2018 hat

Leclanché mit einem stetigen Anstieg des Umsatzes und soliden Aufträgen, die

das Wachstum des Unternehmens weiter stärken, die Wende geschafft. Unser

anhaltender Erfolg bei e-Marine und die Auswahl des Unternehmens durch

weltweit führende Bus-, Lkw- und Schienenhersteller bestätigen die Strategie

von Leclanché, seine Technologien und Produkte auf Flottenfahrzeuge zu

konzentrieren und einen massgeblichen Beitrag zu einer effizienteren und

grüneren Energiewelt zu leisten. Ich danke unseren Aktionären für ihre

anhaltende Unterstützung und ihr starkes Engagement bei der Umsetzung dieser

zukunftsweisenden Strategie."

Über Leclanché

Leclanché SA (SIX: LECN), mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender

Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die den Fortschritt in

Richtung einer Zukunft mit sauberer Energie vorantreiben. Die

Firmengeschichte von Leclanché basiert auf über 100 Jahren Innovationen im

Bereich Batterien und Energiespeicher. Zusammen mit der traditionellen

Schweizer Präzision und Qualität sowie der deutschen Ingenieurstechnik macht

dies Leclanché zum bevorzugten Partner für Disruptoren, etablierte

Unternehmen und Regierungen, die bei der Erzeugung, Verteilung und Nutzung

von Energie in der ganzen Welt Pionierarbeit leisten.

Die Energiewende wird vor allem durch Veränderungen im Management unserer

Stromnetze und der Elektrifizierung des Verkehrs vorangetrieben, und diese

beiden Endmärkte bilden das Rückgrat unserer Strategie und unseres

Geschäftsmodells. Leclanché steht im Mittelpunkt der Konvergenz der

Elektrifizierung des Verkehrs und der Entwicklung der Stromverteilungsnetze.

Leclanché ist das weltweit einzige börsenkotierte reine

Energiespeicherunternehmen und an der Schweizer Börse kotiert.

SIX Swiss Exchange: Tickersymbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

[1] FEFAM steht für: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Liquid Assets Sub-Fund,

zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY

FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E Money

Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle diese

Fonds gemeinsam sind Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als "FEFAM"

bezeichnet.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

