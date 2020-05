DGAP-Adhoc: Leclanché gibt seine ungeprüften Kennzahlen für 2019 bekannt (deutsch)

Leclanché gibt seine ungeprüften Kennzahlen für 2019 bekannt

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 18. Mai 2020 - Die SIX Exchange Regulation AG

hatte mit Entscheid vom 29. April 2020 einer Verlängerung der

Veröffentlichungsfrist des Geschäftsberichts 2019 von Leclanché bis zum 15.

Juni 2020 zugestimmt und Leclanché (SIX: LECN), einen der weltweit führenden

Unternehmens im Bereich der Energiespeicherung, um die Veröffentlichung der

Kennzahlen 2019 bis zum 18. Mai 2020 gebeten.

Der ungeprüfte konsolidierte Umsatz für das Geschäftsjahr 2019 betrug 16,3

Millionen CHF gegenüber 48,7 Millionen CHF im Jahr 2018; der ungeprüfte

EBITDA-Verlust für das Jahr 2019 betrug (58,9) Millionen CHF gegenüber

(39,1) Millionen CHF im Jahr 2018; der ungeprüfte Nettoverlust für das Jahr

2019 betrug (83,4) Millionen CHF gegenüber (50,7) Millionen CHF im Jahr

2018.

Der Umsatzrückgang im Jahr 2019 ist hauptsächlich zurückzuführen auf (i)

Verzögerungen bei der Finanzierung des Projekts in Saint Kitts und Nevis,

(ii) die Entscheidung von Leclanché, dieses Projekt im Rahmen eines

"Build-Own-Operate"-Geschäftsmodells (BOO) zu bauen, was dazu geführt hat,

dass für die Periode keine Umsatzrealisierung gemäß den

IFRS-Rechnungslegungsvorschriften erfolgt ist, (iii) Verzögerungen bei der

Finanzierung von Wachstumskapital, die den Abschluss mehrerer Projekte sowie

Investitionen in eine Erhöhung der Produktionskapazität in Leclanchés

Zellfabrik in Willstätt in Deutschland beeinträchtigten. Während die oben

genannten Gründe einen negativen Einfluss auf die Einnahmen im Jahr 2019 in

Höhe von rund 50 Millionen CHF hatten, zielt die Entscheidung, Projekte wie

St. Kitts im Rahmen eines BOO-Modells zu bauen, darauf ab, ab 2022

langfristige Rentabilitätsverbesserungen zu erzielen.

Die ungeprüfte Bilanzsumme belief sich auf 73,1 Millionen CHF im Vergleich

zu 87,3 Millionen CHF im Jahr 2018, wobei dieser Rückgang im Wesentlichen

auf eine Verringerung der sonstigen Forderungen, Verträge und liquiden

Mittel zurückzuführen ist. Darüber hinaus befand sich die Schweizer

Rechtseinheit Leclanché SA zum 31. Dezember 2019 in einer negativen

Eigenkapitalsituation in Höhe von CHF 2,1 Millionen. Leclanché gab am 4. Mai

2020 bekannt, dass sie dieser Überschuldungssituation durch die Erlangung

eines Nachrangs in Höhe von 29,8 Millionen CHF von FEFAM [1], der

Mehrheitsaktionärin von Leclanché, bereitgestellten Schulden begegnet ist

und dass sie sich in aktiven Verhandlungen befindet, um Zusagen von anderen

potenziellen Investoren zu erhalten.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, erklärt: "Der technische Charakter der

Einnahmenverschiebung ab 2019 hat keinen Einfluss auf unsere

Geschäftsgrundlagen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass keine Projekte

verloren gegangen sind und die 2019 nicht verbuchten Einnahmen im Jahr 2020

verbucht werden. Der kombinierte Auftragsbestand, ohne das St.

Kitts-Projekt, übersteigt jetzt 90 Millionen CHF für Lieferungen in den

Jahren 2020 bis 2021.

Nach Überprüfung der Investitionsrentabilität im stationären

Speichergeschäft in den letzten Jahren hat das Unternehmen die tiefgreifende

Entscheidung getroffen, einen Geschäftsbereich "Build-Own-Operate"-Projekte

für ausgewählte stationäre Projekte zu schaffen, die einen langfristigen

Stromabnahmevertrag (PPA) und/oder Abnahmevertrag mit lokalen Kunden haben.

Diese Änderung wird den Finanzergebnissen des Unternehmens aus dem Betrieb

der PPA-Projekte für viele Jahre einen signifikanten positiven EBITDA

beisteuern.

Das erste Projekt, das wir nach diesem neuen Modell bauen werden, wird in

St. Kitts und Nevis sein.

Im Segment des Elektrotransports haben wir bereits mehrjährige Verträge mit

internationalen Partnern unterzeichnet, insbesondere in Indien mit einem

großen Automobilintegrator und in Europa mit Bombardier und einem weiteren

strategischen Bahnkunden, mit Skoda Electric im Bereich der Elektrobusse

sowie mit Kongsberg Maritime und anderen renommierten Werften. Über die

Test- und Erprobungsphasen hinaus wächst dieser Markt weltweit erheblich, da

die Regierungen immer klarere Richtlinien festlegen, um die Industrie in

Richtung grüner Technologien zu lenken.

In Kürze wird ein ausführlicher Brief an die Aktionäre veröffentlicht, in

dem weitere Einzelheiten des Geschäftsmodells "Build-Own-Operate", die am

26. September 2019 angekündigte strategische Neuorganisation sowie die

Finanzierung des Geschäftsplans erläutert werden."

Das Unternehmen bleibt zuversichtlich, dass es seinen vollständigen

Jahresbericht 2019 vor oder am 15. Juni 2020 veröffentlichen kann.

Weitere Informationen erhalten Sie bei info@leclanche.com oder auf

www.leclanche.com.

* * * * *

Über Leclanché

Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von

hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer

sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe

von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von

Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger

Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der

Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision

und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue

Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze

positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung

sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch

Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des

Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und

des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das

Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung

des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine

Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist:

stationäre Speicherlösungen,

e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der

Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

