DGAP-Adhoc: Leclanché SA: Vorschlag für die Wahl eines neuen unabhängigen Mitglieds des Verwaltungsrates der Leclanché SA (deutsch)

06.05.2019 / 07:00 CET/CEST

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 6. Mai 2019: Der Verwaltungsrat der Leclanché SA

(SIX: LECN), einem der weltweit führenden Anbieter von

Energiespeicherlösungen, schlägt der ordentlichen Generalversammlung vom 9.

Mai 2019 die Wahl von Dr. Lluís M. Fargas Mas zum neuen unabhängigen

Mitglied des Verwaltungsrats vor. Der Vorschlag ergänzt den in der

Pressemitteilung vom 16. April 2019 veröffentlichten Antrag, Bénédict

Fontanet, der als Vorstandsmitglied von Golden Partner die Interessen des

Leclanché-Mehrheitsaktionärs FEFAM [1] vertritt, in den Verwaltungsrat zu

wählen.

Dr. Lluís M. Fargas (*1966) ist Schweizer und spanischer Staatsbürger. Er

promovierte 2010 an der Universitat Rovira I Virgili (Spanien) im Bereich

Finanz- und Steuerrecht und schloss sein Studium mit summa cum laude ab.

Seine Arbeit basierte auf der "Gemeinsamen Konsolidierten

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) und den Auswirkungen/ Effekten

auf die Steuereinnahmen der europäischen Mitgliedstaaten". Er besitzt einen

Master in Rechtswissenschaften des Instituto de Empresa (Madrid) und einen

Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Barcelona.

Dr. Fargas kam 1994 zu Alcoa Inc., nachdem er fünf Jahre lang als Senior

Manager bei Coopers & Lybrand in Barcelona (Spanien) tätig war. Seit

November 2016, nach der Abspaltung der vor- und nachgelagerten Geschäfte von

Alcoa Inc. in zwei Unternehmen (Alcoa Corp. und Arconic Inc.), ist Dr.

Fargas als Vice President Tax, Controller and Corporate Development Europe

bei Arconic tätig, das die Walz-, Galvanik-, Feinguss- und

Befestigungsaktivitäten von Alcoa Inc. beibehält.

Dr. Fargas leitet die Funktion European Tax and Country Controllership und

übernimmt auch die Verantwortung für die Corporate Development Strategie von

Arconic in Europa - einem 4-Milliarden-Unternehmen mit 40

Produktionsstandorten und über 10'000 Mitarbeitenden - mit dem Ziel,

Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen und Massnahmen zur Stärkung der

strategischen Position aller Arconic-Unternehmen in der Region zu

beschleunigen.

Zusätzlich zu seiner Tätigkeit bei Arconic ist Dr. Fargas Gastprofessor an

der Universität Lausanne - UNIL (Schweiz). Darüber hinaus hält er

regelmässig Vorträge an internationalen Seminaren und Workshops.

Stefan A. Müller, Präsident des Verwaltungsrats, kommentierte: "Herr Fargas

wird ausgewiesene Fähigkeiten in den Bereichen Finanzen und

Unternehmensentwicklung sowie langjährige Berufserfahrung in einem

multinationalen Unternehmen, das in einem sehr anspruchsvollen Umfeld tätig

ist, in den Verwaltungsrat von Leclanché einbringen. Sein fundiertes Wissen

über Finanz- und Rechtsstrukturen sowie sein starkes globales Netzwerk in

der Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Bankenbranche werden Leclanché

Zugang zu wertvollen Kenntnissen verschaffen, die der weiteren Entwicklung

des Unternehmens dienen. Wir glauben, dass Herr Fargas' umfangreiche

finanzielle Erfahrung sowie seine unabhängige Position gegenüber dem

Unternehmen ihn bestens geeignet machen, um effektiv und verantwortungsvoll

zu den aktuellen und zukünftigen Prioritäten von Leclanché beizutragen. Die

Wahl von Herrn Fargas wird sicherstellen, dass die Kontrolle über das Board

bei unabhängigen Direktoren verbleibt".

Darüber hinaus möchte der Verwaltungsrat die Aktionäre der Gesellschaft

darüber informieren, dass für die gleiche Position des unabhängigen

Direktors, dass Herr Antoine Spillmann als Vertreter des Bruellan Corporate

Governance Action Fund (ein bedeutender Aktionär der Gesellschaft) den

Verwaltungsrat über seine Absicht informiert hat, der ordentlichen

Generalversammlung vom 9. Mai 2019 die Wahl von Herr Jacques Boppe (38

Jahre) in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.

Herr Boppe ist Schweizer Staatsbürger und ist derzeit als unabhängiger

Berater für Mikrogrid-Projekte tätig. Herr Boppe verfügt über mehr als zehn

Jahre Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien. Er arbeitete zwei Jahre bei

Leclanché als VP Business Development, Marketing/Investor Relations und zwei

Jahre als Managing Director von Swiss Green Electricity Management, einem

Anbieter von Equity-Finanzierungen für den Aufbau, Besitz und Betrieb von

Energiespeicheranlagen weltweit. Er war CEO und Mitgründer eines Startups

der EPFL, das Windturbinen für Repowering und Projekte auf komplexem Gelände

in China und der Schweiz entwickelte.

Davor war Herr Boppe für mehrere netzgebundene und

Microgrid-Energiespeicherprojekte in den USA, Kanada, Portugal, Chile und

Namibia tätig. Herr Boppe begann seine Karriere als Investmentbanker und

arbeitete während sechs Jahren für die Credit Suisse und Huaxing in Hongkong

und China. Herr Boppe schloss sein Studium in Mikroingenieurwesen an der

EPFL ab, verfügt über einen Abschluss der Cambridge University (UK) und

absolvierte einen MBA am INSEAD.

* * * * *

Über Leclanché

Leclanché SA (SIX: LECN), mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender

Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die den Fortschritt in

Richtung einer Zukunft mit sauberer Energie vorantreiben. Die

Firmengeschichte von Leclanché basiert auf über 100 Jahren Innovationen im

Bereich Batterien und Energiespeicher. Zusammen mit der traditionellen

Schweizer Präzision und Qualität sowie der deutschen Ingenieurstechnik macht

dies Leclanché zum bevorzugten Partner für Disruptoren, etablierte

Unternehmen und Regierungen, die bei der Erzeugung, Verteilung und Nutzung

von Energie in der ganzen Welt Pionierarbeit leisten.

Die Energiewende wird vor allem durch Veränderungen im Management unserer

Stromnetze und der Elektrifizierung des Verkehrs vorangetrieben, und diese

beiden Endmärkte bilden das Rückgrat unserer Strategie und unseres

Geschäftsmodells. Leclanché steht im Mittelpunkt der Konvergenz der

Elektrifizierung des Verkehrs und der Entwicklung der Stromverteilungsnetze.

Leclanché ist das weltweit einzige börsenkotierte reine

Energiespeicherunternehmen und an der Schweizer Börse kotiert.

SIX Swiss Exchange: Tickersymbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

* * * * *

[1] FEFAM steht für: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Liquid Assets Sub-Fund,

zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY

FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E Money

Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle diese

Fonds gemeinsam sind Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als "FEFAM"

bezeichnet.

