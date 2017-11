DGAP-Adhoc: Leclanché SA: Leclanché receives order for a 15 MWh battery storage project from swb in Germany (deutsch)

Leclanché SA: Leclanché receives order for a 15 MWh battery storage project from swb in Germany

Leclanché erhält Auftrag für einen 15 MWh Stromspeicher in Deutschland von swb

Yverdon-les-Bains, Schweiz, 6 November 2017. Leclanché SA (SIX: LECN), eines der führenden Unternehmen weltweit für Stromspeicherlösungen teilt heute den Erhalt eines Auftrages für eine 15 MWh Stromspeicher mit. Auftraggeber ist die swb, Energiedienstleister aus Bremen.

Das von swb entwickelte Hybridspeicherkonzept besteht aus 6 Speichercontainern, die mit einer Wärmespeicherlösung interagieren. Diese Lösung ermöglicht preiswerte Netzdienstleistungen anzubieten. Üblicherweise werden hier Voll- Batteriesysteme eingesetzt, die symetrisch Be- und Entladen werden. Der preiswertere Wärmespeicher ersetzt hier den "Lade"- Teil des Stromspeichers. Der Einsatz eines Hybrid- Speichers ermöglicht damit eine Optimierung der Anschaffungs- und Betriebskosten. Inbetriebnahme des Systems ist vorgesehen für März 2018.

Anil Srivastava, Vorstandsvorsitzender der Leclanché SA dazu: ''Wir sind sehr erfreut, diesen Auftrag über den Stromspeicher von den swb erhalten zu haben. Er unterstützt unsere Software-und System-Integrations-Fähigkeit und Erfahrung, und damit ähnliche Projekte auf der ganzen Welt zu liefern. Der Auftrag festigt unsere Geschäftsaussichten für 2018 und den Weg zum EBITDA Breakeven''. Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender, vertikal integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen stellt ein breites Spektrum von Energiespeicherlösungen für Privatanwender, kleinere Büros, industrielle Anwendungen und Stromnetzbetreiber sowie Lösungen für das Transport- und Verkehrswesen wie Elektrobusse und Schiffsanwendungen her. Seit der Gründung des Unternehmens vor mehr als 100 Jahren im Jahre 1909 ist Leclanché ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Anbieter von Akkumulatoren und Energiespeicherlösungen.

Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert und weltweit das einzige börsennotierte, rein im Bereich Energiespeicherung tätige Unternehmen.

SIX Swiss Exchange: Ticker-Symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu künftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es kann nicht garantiert werden, dass Leclanchés Produkte ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Leclanché oder eine der Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

