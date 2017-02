DGAP-Adhoc: Leclanché SA: 56 %- Umsatzwachstum wie prognostiziert in 2016 und starke Wachstumsperspektive in 2017 (deutsch)

Leclanché SA: 56 %- Umsatzwachstum wie prognostiziert in 2016 und starke Wachstumsperspektive in 2017

Leclanché: 56 %- Umsatzwachstum wie prognostiziert in 2016 und starke Wachstumsperspektive in 2017

YVERDON LES BAINS, Schweiz, 21. Februar 2017: Leclanché SA (SIX: LECN), einer der weltweit führenden und voll vertikal integrierten Anbieter von Energiespeicherlösungen veröffentlicht heute sein vorläufiges, ungeprüftes Umsatzergebnis in Höhe von 28 Mio CHF für das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr, gemäß den Prognosen des letzten Zwischenberichtes und des Zwischenabschlusses von Oktober.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché SA, erklärt: "Durch den erfolgreichen Ausbau unserer Fähigkeiten zur Projektumsetzung, konnte bereits im zweiten Jahr in Folge ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt werden. Wir verfügen über eine solide Basis für 2017, um ein weiteres Jahr in Folge eine Wachstumssteigerung erzielen zu können. Wir fokussieren nun auf die Finanzierung von Projekten und die Sicherung neuer Projekte für 2018 und Folgejahre. Die Grundlagen für unsere Geschäftstätigkeit verbessern sich erheblich mit dem verbesserten Zugriff und der Umsetzung unserer Pipeline."

- Steigerung des Umsatzes in 2016 von circa 56% gegenüber 2015.

- Derzeit werden in Nordamerika Großspeicherprojekte im industriellen Maßstab mit einer Gesamtleistung/-Kapazität von 50 MW / 22 MWh gebaut, der Nachweis der Fähigkeit von Leclanché Projekte weltweit umsetzen zu können.

- Unser Auftragsbestand von 85MWh zur Lieferung in 2017 ist solide, unterstützt durch die jüngste Exklusivitätsvereinbarung mit einem führenden europäischen Energieversorger zur Errichtung eines 33MWh- Projektes in Deutschland.

- Unser Unternehmen ist im Plan, ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum im Jahr 2017 zu erzielen. Dies wird unterstützt durch die aktuelle Pipeline von beauftragten und erwarteten Projekten mit über 450 MWh. Das Unternehmen erwartet positiven EBITDA ab einem Produktionsvolumen von über 100 MWh, was 2018 erreicht werden soll.

- Der bereits angekündigte Finanzierungsplan zur Unterstützung unseres Geschäftsplans ist weit fortgeschritten und ist eine Kombination von Projektfinanzierungen, Unternehmensanleihen und Beteiligungen von bestehenden und neuen Aktionären.

- Die Kapitaleffizienz verbessert sich weiter mit zunehmendem Zugang zu außerbilanziellen Projektfinanzierungen. Im Dezember 2016 hat Maple Leaf LP, die Holding für unser vormals angekündigtes kanadisches Projekt, erfolgreich einen Baukredit für den Bau und die Inbetriebnahme der ersten beiden Standorte für das IESO Projekt in Höhe von insgesamt 12 MWh (27MW) in der Nähe von Toronto gesichert, die den ersten Teil einer 53MWh-Projektentwicklung für IESO darstellt. Darauf folgt die Finanzierung des von uns im November 2016 angekündigten 10MWh (23MW) Marengo-Projekts in der Region von Chicago, für das wir bereits das Batterie-Energiespeichersystem ausgeliefert haben.

- Leclanché befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren Partnern in China, während wir weiterhin Fortschritte bei der Entwicklung strategischer Partnerschaften in den Bereichen Technologie- Lizenzierung, Low-Cost-Fertigung und Zugang zum chinesischen Inlandsmarkt verzeichnen können, insbesondere im über 100 Mrd-schweren Segment der E-Mobilität. Allerdings ist unsere angekündigte Partnerschaft mit Narada aufgrund der in China weit verbreiteten Kapitalkontrollen und der Anpassungen der technischen Spezifikationen für den lokalen Markt noch in der Schwebe.

Wachstumsziele hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Kapazität der Lieferkette und dem fortwährenden Zugang zu Kapital. Das Unternehmen legt ihren Fokus weiterhin auf Kapitalrentabilität und auf die Begrenzung der Verwässerung der Anteile unserer Aktionäre durch die Wachstumsfinanzierung.

Über Leclanché Leclanché SA (SIX: LECN) ist ein vollständig vertikal integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Er liefert eine breite Palette an schlüsselfertigen Speicherprodukten für Haushalts - und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und für die Hybridisierung von Massen- Transportsystemen wie Busse und Fähren. Gegründet im Jahr 1909, ist Leclanché seit über 100 Jahren ein verlässlicher Partner für Batteriespeicher-Lösungen. Gegründet in der Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Trockenzelle, führt Leclanché heute batteriebetriebene Energiespeichersysteme (BESS) Batteriesysteme in seinem Portfolio, das aus maßgeschneiderten Batteriesystemen mit branchenführenden Lithium-Ionen-Lösungen besteht.

Leclanché ist an der Schweizer Börse gelistet und ist das weltweit einzige börsennotierte Unternehmen, das sich ausschließlich auf Energiespeicherung spezialisiert hat.

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu künftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es kann nicht garantiert werden, dass Leclanchés Produkte ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Leclanché oder eine der Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

