DGAP-Adhoc: Lalique Group gibt Jahresergebnis 2020 bekannt (deutsch)

Lalique Group gibt Jahresergebnis 2020 bekannt

21.04.2021

MEDIENMITTEILUNG

Lalique Group gibt Jahresergebnis 2020 bekannt

Zürich, 21. April 2021 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der

Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group

SA (SIX: LLQ) erzielte im Jahr 2020 einen Betriebserlös von EUR 110.7 Mio.

Der Rückgang gegenüber der Vorperiode konnte auf 23% (H1 2020: -30%)

reduziert werden und reflektiert die negativen Auswirkungen der

Corona-Pandemie auf das Geschäft und insbesondere auf den Detailhandel. Der

EBIT belief sich im Berichtsjahr auf EUR -12.6 Mio. und beinhaltet neben der

im ersten Halbjahr 2020 verbuchten nicht-liquiditätswirksamen Wertminderung

von EUR 4.3 Mio. auf dem Markenwert von Lalique eine Rückstellung von EUR

2.4 Mio. im Zusammenhang mit einem seit mehreren Jahren laufenden

Rechtsverfahren in Frankreich. Für das Jahr 2021, unvorhersehbare Ereignisse

oder neuerliche Verschärfungen der Pandemie ausgenommen, erwartet die Gruppe

ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich.

Heute um 10:00 Uhr MESZ findet eine Telefonkonferenz für Investoren,

Analysten und Medien statt.

Im Jahr 2020 wurde das Geschäft von Lalique Group in allen Segmenten und

Hauptmärkten erheblich von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

beeinträchtigt. Nach den ersten weltweit verhängten Lockdowns im Frühjahr

2020 verbesserten sich die Umsatztrends vorübergehend, wurden aber durch

erneute Lockdowns gegen Ende Jahr wieder teilweise geschwächt. Entsprechend

schloss Lalique Group nach dem im ersten Halbjahr verzeichneten

Umsatzrückgang von 30% das Gesamtjahr 2020 mit einem 23% tieferen

Betriebserlös von EUR 110.7 Mio. ab. In Lokalwährungen belief sich der

Umsatzrückgang auf 24%.

Die Schutzvorkehrungen zur Eindämmung der Pandemie und damit verbundene

temporäre Schliessungen von Shops in den meisten internationalen Märkten

wirkten sich im Jahresverlauf insbesondere auf das Detailhandelsgeschäft

aus, während der Grosshandel weniger stark betroffen war. Die

Gastronomiebetriebe der Gruppe mussten während gesamthaft mehr als vier

Monaten geschlossen bleiben. Eine Steigerung verzeichnete Lalique Group beim

Online-Geschäft; im Parfümgeschäft verdoppelte sich der Online-Anteil am

Gesamtumsatz auf insgesamt rund 8%, bei Lalique Kristallwaren stieg der

Online-Anteil auf 8% des Detailhandelsumsatzes.

Auf der Kostenseite hatte Lalique Group nach dem Ausbruch der Pandemie

umgehend eine Reihe von Massnahmen getroffen, um die Kapital- und

Liquiditätsposition des Unternehmens zu erhalten und Einsparungen zu

erzielen. Zudem nahm die Gruppe für den Grossteil der Mitarbeitenden am

Hauptsitz in Zürich, an allen Standorten in Frankreich sowie im

internationalen Vertriebsnetz Kurzarbeit bzw. vergleichbare

Unterstützungsmassnahmen in Anspruch. Dies trug dazu bei, das tiefere

Umsatzniveau teilweise zu kompensieren.

Der Personalaufwand sank im Jahr 2020 um 19% auf EUR 28.7 Mio. Die übrigen

betrieblichen Aufwendungen fielen gegenüber Vorjahr um 24% tiefer aus und

beliefen sich auf EUR 22.9 Mio. Darin enthalten ist eine Rückstellung von

EUR 2.4 Mio. im Zusammenhang mit einem seit mehreren Jahren laufenden

Rechtsverfahren in Frankreich, bei welchem das Pariser Kassationsgericht

einen Entscheid des Berufungsgerichts aus dem Jahr 2018 annulliert und zur

Neubeurteilung der Rechtslage zurückgewiesen hat. Demgegenüber waren in den

übrigen betrieblichen Aufwendungen der Periode 2019 EUR 1.2 Mio. an

einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der Akquisition der 50% Beteiligung an

der schottischen Whisky Destillerie The Glenturret enthalten. Abschreibungen

und Wertberichtigungen nahmen gegenüber 2019 um 36% auf EUR 20.2 Mio. zu,

worin die im ersten Halbjahr 2020 verbuchte nicht-liquiditätswirksame

Wertminderung von EUR 4.3 Mio. vor Steuern auf dem Markenwert von Lalique

enthalten ist.

Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im Jahr 2020 auf EUR -12.6 Mio.

gegenüber EUR 1.4 Mio. im Vorjahr. Ohne Berücksichtigung der Rückstellung

für das Rechtsverfahren und des Marken-Impairments lag der EBIT für 2020 bei

EUR -5.9 Mio. Das um die einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der

Akquisition von 50% an The Glenturret bereinigte Ergebnis des Vorjahres

betrug EUR 2.6 Mio. Das Konzernergebnis betrug EUR -15.0 Mio. gegenüber EUR

1.1 Mio. im Vorjahr, in welchem ein auf die schweizerische

Unternehmenssteuerreform zurückzuführender positiver Effekt von EUR 2.9 Mio.

enthalten war.

Lalique Group verfügt weiterhin über eine solide Liquiditäts- und

Kapitalposition mit einer Eigenkapitalquote von 46.2% per Ende 2020

gegenüber 50.1% per Ende 2019.

Ergebnisse der Segmente und angepasste Segmentstruktur

Lalique Group hat für ihre Geschäftsberichterstattung folgende Anpassungen

an ihrer Segmentstruktur vorgenommen: Die Marke The Glenturret, die bis

anhin unter «Andere Marken» ausgewiesen wurde, wird neu in einem eigenen

Segment geführt. Die Marke Parfums Grès wird neu im Segment «Andere Marken»

geführt.

Das Segment Lalique verzeichnete 2020 einen Umsatz von EUR 65.9 Mio., der um

19% tiefer lag als im Vorjahr. Das Parfümgeschäft ging um 25% und das

Kristallgeschäft um 15% zurück; damit konnten die beiden Hauptbereiche des

Segments den deutlichen Umsatzrückgang des ersten Halbjahrs von 51% bzw. 21%

zum Teil wettmachen. Die Einbussen in den Ladengeschäften konnten teilweise

durch höhere Umsätze über eigene Online-Kanäle sowie mit Online-Händlern

wettgemacht werden. Die Kosten des Segments vor Marken-Impairment sowie

Rückstellung für das Rechtsverfahren gingen um 19% zurück. Der EBIT betrug

EUR -6.6 Mio. vor bzw. EUR -13.3 Mio. einschliesslich der beiden

ausserordentlichen Faktoren (Vorjahr: EUR -6.9 Mio.).

Ultrasun erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von EUR 14.8 Mio. und lag damit

um 32% tiefer als im Vorjahr. Das Geschäft war im gesamten Jahresverlauf

stark von der Covid-19-Situation beeinträchtigt. Dies war nebst den

allgemeinen, den Handel betreffenden Lockdown-Massnahmen auch darauf

zurückzuführen, dass aufgrund eingeschränkter Ferienreisemöglichkeiten die

Einkäufe von Sonnenschutzprodukten in den Hauptmärkten von Ultrasun während

des gesamten Jahres deutlich zurückgingen. Die Kosten konnten um 15%

reduziert werden. Die Profitabilität auf Stufe EBIT belief sich auf EUR 0.9

Mio. (Vorjahr: EUR 4.1 Mio.).

Im Segment Jaguar Fragrances ging der Umsatz im Berichtsjahr um 32% auf EUR

15.9 Mio. zurück; mit einem EBIT von EUR 2.0 Mio. (EBIT-Marge 13%) blieb die

umsatzstärkste Parfümmarke im Portfolio von Lalique Group aber sehr

profitabel (Vorjahr: EUR 3.6 Mio.).

Das Segment The Glenturret verzeichnete coronabedingt einen um 30% tieferen

Umsatz von EUR 1.3 Mio. und einen EBIT von EUR -2.5 Mio. (Vorjahr: EUR -1.8

Mio.), nachdem die Lancierung des neuen Whiskysortiments erst im Herbst 2020

erfolgen konnte und das Besucherzentrum aufgrund des Lockdowns ab März 2020

für das gesamte restliche Jahr schliessen musste.

Unter den anderen Marken fiel bei Bentley Fragrances der Umsatz um 5% tiefer

aus, und Parfums Samouraï verzeichnete einen Rückgang um 21%. Bei Parfums

Grès ging der Umsatz um 23% zurück. Der Parfüms-Abfüll- und Logistikbetrieb

Lalique Beauty Services verzeichnete im Berichtsjahr einen Umsatzrückgang

von 14%, wobei die tiefere Auslastung im Parfümbereich teilweise durch die

Produktion von Hand-Desinfektionsmitteln für Drittkunden kompensiert werden

konnte.

Dividende und Generalversammlung

Angesichts der Covid-19-Situation hat der Verwaltungsrat beschlossen, der

Generalversammlung vom 28. Mai 2021 den Verzicht auf eine Dividende für das

Geschäftsjahr 2020 zu beantragen. Wie im vergangenen Jahr haben die

Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung erklärt, für das

laufende Jahr in Form von vollumfänglichen Bonusverzichten und einer

partiellen Reduktion der fixen Vergütung einen Beitrag zu

liquiditätserhaltenden Massnahmen im nach wie vor schwierigen

wirtschaftlichen Umfeld zu leisten. Alle bisherigen Verwaltungsräte und

Silvio Denz als Präsident stellen sich für eine weitere Amtsdauer von einem

Jahr zur Wiederwahl. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die kommende

Generalversammlung erneut ohne Publikum stattfinden.

Ausblick

Die Entwicklung der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf das

wirtschaftliche Umfeld und das Geschäft von Lalique Group bleiben mit

Unwägbarkeiten verbunden, auch wenn insbesondere die fortschreitenden

Impfprogramme im Jahresverlauf 2021 grundsätzlich zu Verbesserungen der

Situation führen dürften. Weiterhin dürfte es auch regional unterschiedliche

Entwicklungen bezüglich Tempo und Ausmass der wirtschaftlichen Erholung

geben, was Lalique Group in der Priorisierung von Aktivitäten und Projekten

berücksichtigen wird.

Im ersten Quartal 2021 verzeichnete Lalique Group eine vor dem Hintergrund

der andauernden Covid-19-Situation solide Umsatzentwicklung mit Wachstum

gegenüber der Vorjahresperiode. Unvorhersehbare Ereignisse oder neuerliche

Verschärfungen der Pandemie vorbehalten, erwartet Lalique Group für das

Gesamtjahr 2021 ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich gegenüber

2020, wobei sich der Erlös 2021 voraussichtlich noch leicht unter dem

Vor-Pandemie-Niveau des Jahres 2019 einpendeln dürfte.

Lalique Group wird auch im laufenden Jahr ein striktes, an die

Umsatzentwicklung angepasstes Kostenmanagement anwenden. Gleichzeitig treibt

die Gruppe weiterhin ausgewählte Produkteinführungen und Projekte voran. So

wurde im März 2021 das erste Parfüm unter der exklusiven Brioni-Lizenz

erfolgreich lanciert. Die Wiedereröffnung der Destillerie von The Glenturret

mit dem zugehörigen, im Lalique-Kleid renovierten Besucherzentrum, Café und

Shop ist für Ende April 2021 vorgesehen, währenddem das neue Lalique

Gourmet-Restaurant unter der Leitung von Sternekoch Mark Donald im Juni 2021

eröffnen wird. Im Weiteren sollen für alle Segmente die Online-Aktivitäten

sowie der Vertrieb mit Online-Händlern weiter ausgebaut werden.

Lalique Group wird weiter konsequent ihre Diversifikationsstrategie

umsetzen, mit der sie eine breite Kundschaft im Luxusgüterbereich anspricht.

Aus heutiger Sicht geht die Gruppe davon aus, dass die Covid-19-Situation zu

rund zwei bis drei Jahren Verzögerung in Bezug auf die Erreichung ihrer

mittelfristigen Profitabilitätsziele führen wird.

Roger von der Weid, CEO von Lalique Group: «Im Jahr 2020 haben die weltweit

verhängten Lockdown-Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie unser

globales Geschäft und insbesondere die Shops naturgemäss stark

beeinträchtigt - dank unseren Anstrengungen auf allen Ebenen aber weniger

drastisch, als zunächst befürchtet. Auch das laufende Jahr hat mit

Corona-Einschränkungen begonnen und dürfte unberechenbar bleiben, obwohl wir

zurzeit verbesserte Umsatztrends sehen. Wir werden weiterhin sehr

kostendiszipliniert bleiben und gleichzeitig unser Geschäft gezielt

weiterentwickeln, um dessen Breite bestmöglich zu nutzen.»

Unterlagen zu den Jahresergebnissen 2020

Die folgenden Unterlagen sind auf der Website von Lalique Group wie folgt

verfügbar:

Medienmitteilung www.lalique-group.com/media

Ergebnispräsentation www.lalique-group.com/financial?section=presentations

Geschäftsbericht www.lalique-group.com/financial?section=reporting

Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und Medien

Datum: Mittwoch, 21. April 2021

Zeit: 10:00 Uhr MESZ

Referenten: Roger von der Weid, CEO; Alexis Rubinstein, CFO

Einwahlnummern per Telefon:

Schweiz +41 (0) 58 310 50 00

Frankreich +33 (0) 1 7091 87 06

UK +44 (0) 207 107 06 13

USA +1 (1) 631 570 56 13

Medienkontakt

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Senior Communication & PR Manager

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich

Telefon: +41 43 499 45 58

E-Mail: esther.fuchs@lalique-group.com

Lalique Group

Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der

Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die

Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige

Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie

Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund

680 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die

den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister

der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique

Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com.

Entwicklung Schlüsselzahlen Lalique Group

In Mio. EUR

2020 2019

Betriebserlös 110.7 143.5

Bruttoergebnis 59.1 81.8

Personalaufwand -28.7 -35.5

Sonstige betriebliche Aufwendungen1 -22.9 -30.0

EBITDA 7.6 16.2

Abschreibungen/Impairment2 -20.2 -14.8

EBIT -12.6 1.4

EBIT-Marge -11.3% 1.0%

Finanzergebnis -2.5 -1.9

Konzernergebnis -15.0 1.1

1) Enthält eine Rückstellung für ein Rechtsverfahren in Höhe von EUR 2.4

Mio.

2) Enthält eine nicht-liquiditätswirksame Wertminderung auf der Marke

Lalique in Höhe von EUR 4.3 Mio.

In EUR

Ergebnis pro Aktie -1.76 0.52

In Mio. EUR

31.12.2020 31.12.2019

Total Eigenkapital 156.6 171.9

(vor Anteilen ohne beherrschenden Einfluss)

Eigenkapitalquote 46.2 50.1

Die vollständige Konzernrechnung steht unter www.lalique-group.com/financial

zur Verfügung.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lalique Group SA

Grubenstrasse 18

8045 Zürich

Schweiz

Telefon: 043 499 45 00

Fax: 043 499 45 03

E-Mail: info@lalique-group.com

Internet: www.lalique-group.com

ISIN: CH0033813293

Valorennummer: A0M1KL

Börsen: SIX Swiss Exchange

1186872 21.04.2021 CET/CEST

