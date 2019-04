DGAP-Adhoc: Lalique Group gibt Jahresergebnis 2018 bekannt (deutsch)

Lalique Group gibt Jahresergebnis 2018 bekannt

MEDIENMITTEILUNG

Lalique Group gibt Jahresergebnis 2018 bekannt

Zürich, 17. April 2019 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der

Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group

SA (SIX: LLQ) erzielte im Jahr 2018 weiteres Wachstum und ein solides

Ergebnis. Der Betriebserlös wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6% bzw. um 9% in

Lokalwährungen auf EUR 136.4 Mio. Das Konzernergebnis belief sich auf EUR

5.2 Mio. und widerspiegelt die fortgesetzten Investitionen in das Geschäft,

in Einklang mit der Prognose bei der Veröffentlichung der

Halbjahresresultate. Per 28. März 2019 hat Lalique Group die Übernahme von

50% von The Glenturret, Schottlands ältester noch operativer Destillerie für

Single Malt Whisky, abgeschlossen und damit ihr Portfolio im Luxusgütermarkt

erweitert. Die Gruppe beabsichtigt im Laufe des Jahres eine

Bezugsrechtsemission durchzuführen, und sie befindet sich derzeit in

fortgeschrittenen Verhandlungen über den Abschluss von zwei neuen

Parfüm-Lizenzverträgen. Für 2019 erwartet Lalique Group ein Umsatzwachstum

im niedrigen einstelligen Prozentbereich (in Lokalwährungen) sowie eine

leichte Steigerung der EBIT-Marge.

Heute um 10:30 Uhr MESZ findet zu den Jahresergebnissen 2018 eine Konferenz

für Medien und Analysten im Hotel Park Hyatt, Beethoven-Strasse 21, in

Zürich, statt.

Lalique Group ist 2018 weiter gewachsen, wozu insbesondere eine gute

Entwicklung im Segment Lalique und ein erneut starker Zuwachs im Segment

Ultrasun beitrugen. Mit der Eröffnung von neuen Boutiquen in Asien und

Europa sowie der neuen Lalique Tochtergesellschaft in Japan wurde das

Geschäft plangemäss weiter ausgebaut. Der Betriebserlös der Gruppe stieg

gegenüber dem Vorjahr um 6% bzw. um 9% in Lokalwährungen auf EUR 136.4 Mio.

Darin eingeschlossen ist die Entschädigung von EUR 2.4 Mio., die Lalique

Group wie bereits mitgeteilt in einem von ihr in Frankreich angestrengten

Rechtsverfahren zugesprochen bekam; das am 11. September 2018 ergangene

Urteil des Pariser Appellationsgerichts wurde vollstreckt, auch wenn die

Gegenpartei Kassationsbeschwerde eingereicht hat.

Der Personalaufwand erhöhte sich 2018 um 7% auf EUR 32.6 Mio., und die

übrigen betrieblichen Aufwendungen nahmen um 7% auf EUR 32.4 Mio. zu. Diese

Entwicklung ist überwiegend auf Investitionen in den weiteren

Geschäftsausbau zurückzuführen, wie mit der Veröffentlichung der

Halbjahresergebnisse im September 2018 in Aussicht gestellt. Das

Betriebsergebnis (EBIT) belief sich entsprechend auf EUR 6.1 Mio. gegenüber

EUR 7.5 Mio. im Jahr 2017. Die EBIT-Marge lag bei 4.5% verglichen mit 5.8%

im Jahr 2017. Das Konzernergebnis betrug EUR 5.2 Mio. im Vergleich zu EUR

6.9 Mio. im Vorjahr, inklusive eines positiven Steuereffekts im Zusammenhang

mit der Reform der Unternehmensbesteuerung in Frankreich von EUR 1.0 Mio. im

Jahr 2018 und von EUR 1.9 Mio. im Jahr 2017.

Das Segment Lalique steigerte den Betriebserlös 2018 um 7% bzw. um 10% in

Lokalwährungen auf EUR 83.1 Mio. Ohne Berücksichtigung der oben erwähnten

Entschädigung stieg der Umsatz um 4%. Im Bereich Lalique Parfums wuchs der

Umsatz gegenüber dem Vorjahr zweistellig (+11%), wobei sich vor allem der

Mittlere Osten, die USA, Russland und China sehr gut entwickelten. Im

Kristallgeschäft, dem grössten Geschäftsbereich des Segments, stieg der

Umsatz um 4%. Im Bereich der Gastronomie und Hospitality blieb das Interesse

von Gästen und Öffentlichkeit gross, und die beiden Hotels/Restaurants Villa

René Lalique und Château Hochberg verzeichneten eine gute Auslastung. Die

höheren Gesamtkosten (+9%) sind insbesondere auf den Geschäftsaufbau in

Japan, die Restrukturierung der Tochtergesellschaft in den USA sowie auf die

Eröffnung neuer Boutiquen unter anderem in Tokio, Schanghai und Bordeaux

zurückzuführen. Der EBIT belief sich auf EUR -1.7 Mio. (Vorjahr: EUR -0.5

Mio.).

Ultrasun schloss das Berichtsjahr erneut mit einem sehr erfreulichen

Resultat ab. Das Segment verzeichnete ein Wachstum in allen wichtigen

Märkten, insbesondere auch in der Schweiz, in China sowie in

Grossbritannien. Die eingeschlagene Strategie, welche auf Kooperationen mit

wissenschaftlichen Instituten und Dermatologen setzt und einen verstärkten

Fokus auf den Vertrieb über Apotheken und Drogerien legt, zahlte sich aus.

Der Umsatz stieg um 34% bzw. um 37% in Lokalwährungen auf EUR 17.4 Mio., bei

unveränderter Bruttogewinnmarge, während die operativen Kosten um insgesamt

12% zunahmen. Der EBIT erhöhte sich auf EUR 2.2 Mio. (Vorjahr: EUR 0.8

Mio.).

In den übrigen Segmenten stieg bei Jaguar Fragrances der Umsatz nach einem

starken Vorjahr leicht um 2% bzw. um 6% in Lokalwährungen. Während eine

Preiskorrektur in den USA den Umsatz beeinträchtigte, entwickelte sich die

Marke insbesondere in Europa - dem wichtigsten Markt für Jaguar Fragrances -

positiv. Parfums Grès verzeichnete einen Umsatzrückgang von 19% bzw. um 16%

in Lokalwährungen, dies aufgrund einer Preiskorrektur und der

wirtschaftlichen Unsicherheiten in Lateinamerika, einer der Hauptregionen

von Grès. Unter den anderen Marken schloss Bentley Fragrances mit einem

Rückgang von 4% ab (stabiler Umsatz in Lokalwährungen), da ein tieferes

Umsatzvolumen im Mittleren Osten nur teilweise durch höhere Umsätze in Asien

und den USA wettgemacht werden konnte. Parfums Samouraï verzeichnete nach

einem sehr guten Vorjahr und einer Konsolidierungsphase einen Rückgang von

17% bzw. um 14% in Lokalwährungen, ist mit einem klaren Fokus auf Japan aber

für die Zukunft wieder gut aufgestellt. Der Parfüms-Abfüll- und

Logistikbetrieb Lalique Beauty Services entwickelte sich den Erwartungen

entsprechend. Mit der im Herbst 2018 in Betrieb genommenen neuen

Abfüllanlage wurden die Produktivität und die Kapazitäten auch für

Drittkunden stark erhöht.

Dividende

Für das Geschäftsjahr 2018 wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung

vom 24. Mai 2019 die Ausschüttung einer Dividende in unveränderter Höhe von

CHF 0.50 je Aktie beantragen. Die Ausschüttung ist als Zahlung aus der

Kapitaleinlagereserve geplant (ohne Abzug der Verrechnungssteuer).

Akquisition von 50% von The Glenturret und beabsichtigte Kapitalerhöhung

Wie bereits mitgeteilt, hat Lalique Group per 28. März 2019 über ein Joint

Venture, an welchem die Gruppe sowie Unternehmer Hansjörg Wyss je 50%

halten, Schottlands älteste noch operative Destillerie für Single Malt

Whisky, The Glenturret, übernommen. Lalique Group wird The Glenturret in

Übereinstimmung mit den IFRS Reporting-Standards voll konsolidieren und

sieht im Rahmen ihrer Diversifikationsstrategie erhebliches Potenzial, das

Geschäft weiterzuentwickeln und damit für die Gruppe Wert zu schaffen.

Der Kaufpreis von GBP 15.5 Mio. für den von Lalique Group erworbenen

50%-Anteil von The Glenturret sowie Betriebskapital in Höhe von ca. CHF 4

Mio. wurden durch ein Aktionärsdarlehen von Silvio Denz,

Verwaltungsratspräsident und Hauptaktionär von Lalique Group, finanziert.

Lalique Group beabsichtigt, ihren Aktionären im Laufe von 2019 eine

Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission zur teilweisen

Refinanzierung des Aktionärsdarlehens und Finanzierung weiterer

Investitionen und Wachstumsprojekte vorzuschlagen. Um den Free Float zu

erhöhen, beabsichtigt Silvio Denz, auf die Ausübung seiner Bezugsrechte zu

verzichten. Die Zürcher Kantonalbank ist Lead Manager der geplanten

Kapitalerhöhung.

Ausblick

Für das Jahr 2019 erwartet Lalique Group ein Umsatzwachstum im niedrigen

einstelligen Prozentbereich (in Lokalwährungen) sowie eine leichte

Steigerung der EBIT-Marge gegenüber 4.5% im Jahr 2018. Beim Ausbau des

Geschäfts will die Gruppe weiterhin einen starken Fokus auf Asien legen. In

Japan sollen die Aktivitäten der neuen Lalique Tochtergesellschaft gezielt

breiter verankert werden. Derzeit befindet sich die Gruppe zudem in

fortgeschrittenen Verhandlungen über den Abschluss von zwei zusätzlichen

Parfüm-Lizenzverträgen im Luxus-Bereich. Mittelfristig strebt Lalique Group

ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich (in

Lokalwährungen) und eine schrittweise Steigerung der EBIT-Marge auf 9% bis

11% an.

Roger von der Weid, CEO von Lalique Group: «2018 haben wir unser Geschäft

weiter gestärkt und in die internationale Präsenz von Lalique Group

investiert, gleichzeitig haben wir ein solides Ergebnis erwirtschaftet. Mit

der Akquisition von The Glenturret haben wir unser Portfolio weiter

ausgebaut und sprechen nun einen noch breiteren Kreis von Kunden im

internationalen Luxusgütermarkt an. Wir sind mit unserem diversifizierten

Geschäftsmodell gut aufgestellt und überzeugt, dass sich unsere Aktivitäten

2019 weiter positiv entwickeln werden. Ziel ist, dass sich die Investitionen

in unser Geschäft und die starken Marken in einem noch attraktiveren Angebot

für unsere Kunden wie auch in einer schrittweise erhöhten Profitabilität und

damit Mehrwert für die Aktionäre niederschlagen werden.»

Unterlagen zu den Jahresergebnissen 2018

Die Medienmitteilung, die Ergebnispräsentation sowie der Jahresbericht 2018

sind auf der Website von Lalique Group wie folgt verfügbar:

Medienmitteilung www.lalique-group.com/media

Ergebnispräsentation www.lalique-group.com/financial?section=presentations

Geschäftsbericht www.lalique-group.com/financial?section=reporting

Medien- und Analystenkonferenz

Datum: Mittwoch, 17. April 2019

Zeit: 10:30 Uhr MESZ

Ort: Hotel Park Hyatt, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zürich

Referenten: Silvio Denz, VRP; Roger von der Weid, CEO; Alexis Rubinstein,

CFO

Medienkontakt

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Senior Communication & PR Manager

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich

Telefon: +41 43 499 45 58

E-Mail: esther.fuchs@lalique-group.com

Lalique Group

Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der

Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die

Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige

Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie

Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund

720 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die

den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister

der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique

Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com .

Entwicklung Schlüsselzahlen Lalique Group

In Mio. EUR

2018 2017

Betriebserlös 136.4 128.8

Bruttoergebnis 78.8 75.3

Personalaufwand -32.6 -30.5

Sonstige betriebliche Aufwendungen -32.4 -30.2

EBITDA 13.8 14.6

EBIT 6.1 7.5

EBIT-Marge 4.5% 5.8%

Finanzergebnis -0.4 -1.0

Konzernergebnis 5.2 6.9

In EUR

Ergebnis pro Aktie 1.09 1.30

In Mio. EUR

31.12.2018 31.12.2017

Total Eigenkapital 124.1 93.2

(vor Anteilen ohne beherrschenden Einfluss)

Eigenkapitalquote 52.1% 40.6%

Die vollständige Konzernrechnung steht unter www.lalique-group.com/financial

zur Verfügung.

