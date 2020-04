DGAP-Adhoc: Korrigendum: Lalique Group gibt Jahresergebnis 2019 bekannt (deutsch)

Korrigendum: Lalique Group gibt Jahresergebnis 2019 bekannt

^

EQS Group-Ad-hoc: Lalique Group SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Korrigendum: Lalique Group gibt Jahresergebnis 2019 bekannt

16.04.2020 / 17:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG

Lalique Group gibt Jahresergebnis 2019 bekannt

Korrigendum zur Medienmitteilung vom 16. April 2020, 7:00 Uhr MESZ: In der

Tabelle auf Seite 6 wurde der Betrag für das Konzernergebnis im Jahr 2019

korrigiert (EUR 1.1 Mio. anstatt EUR 1.6 Mio.). Die Korrektur ist markiert.

Zürich, 16. April 2020 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der

Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group

SA (SIX: LLQ) steigerte im Jahr 2019 den Betriebserlös gegenüber dem Vorjahr

um 5% auf EUR 143.5 Mio., und das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf

EUR 1.4 Mio. Wie bereits kommuniziert, geht Lalique Group davon aus, dass

die Ergebnisse im laufenden Jahr durch die Covid-19-Situation belastet sein

werden. Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären daher, auf eine

Dividende für das Geschäftsjahr 2019 zu verzichten.

Heute um 10:00 Uhr MESZ findet eine Telefonkonferenz für Investoren,

Analysten und Medien statt.

Wie am 25. März 2020 vorab kommuniziert, erzielte Lalique Group in

Übereinstimmung mit der im Oktober 2019 veröffentlichten Prognose im

Geschäftsjahr 2019 in einem anspruchsvollen Marktumfeld ein weiteres

moderates Umsatzwachstum. Dazu trugen insbesondere ein anhaltend starker

Zuwachs im Segment Ultrasun sowie eine positive Entwicklung fast aller

Marken im Parfüm-Geschäft sowie des Lalique-Kristallgeschäfts bei. Auch die

neu erworbene Beteiligung an der schottischen Whisky Destillerie The

Glenturret trug dazu bei. Belastend wirkte sich insbesondere ein deutlicher

Rückgang der margenstärkeren Umsätze bei Lalique Parfums im Mittleren Osten

aus. Insgesamt stieg der Betriebserlös der Gruppe gegenüber dem Vorjahr um

5% auf EUR 143.5 Mio. Dies entspricht einem Wachstum in Lokalwährungen von

ebenfalls 5%.

Der Personalaufwand nahm im Berichtsjahr auf EUR 35.5 Mio. (Vorjahr: EUR

32.6 Mio.) zu, was den plangemässen Ausbau des Geschäfts widerspiegelt. Die

übrigen betrieblichen Aufwendungen gingen gegenüber dem Vorjahr von EUR 32.4

Mio. auf EUR 30.0 Mio. zurück, während die Abschreibungen von EUR 7.7 Mio.

auf EUR 14.8 Mio zunahmen. Diese Entwicklung widerspiegelt die erstmalige

Anwendung von IFRS 16, aufgrund dessen die übrigen betrieblichen

Aufwendungen um EUR 7.7 Mio. tiefer und die Abschreibungen um EUR 6.9 Mio.

höher ausfielen. Ohne Anwendung von IFRS 16 wären wachstums- und

investitionsbedingt die übrigen betrieblichen Aufwendungen um 16% auf EUR

37.7 Mio. und die Abschreibungen um 3% auf EUR 7.9 Mio. gestiegen. Die

wachstums- und investitionsbedingten Aufwendungen reflektieren die

plangemässen Kosten für die internationale Expansion und für die

Restrukturierung in den USA; zudem sind darin EUR 1.2 Mio. an einmaligen

Kosten im Zusammenhang mit der Akquisition der 50% Beteiligung an The

Glenturret enthalten.

Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im Jahr 2019 auf EUR 1.4 Mio.

(Vorjahr: EUR 6.1 Mio. einschliesslich eines ausserordentlichen Ertrags von

EUR 2.4 Mio. im Zusammenhang mit einem Rechtsverfahren) und lag damit im

oberen Bereich der im Oktober 2019 kommunizierten Prognose. Die EBIT-Marge

betrug 1.0%, gegenüber 4.5% im Vorjahr. Ohne Berücksichtigung der einmaligen

Kosten im Zusammenhang mit der Akquisition von 50% an The Glenturret

beliefen sich im Berichtsjahr der EBIT auf EUR 2.6 Mio. und die EBIT-Marge

auf 1.8%. Das Konzernergebnis betrug EUR 1.1 Mio. im Vergleich zu EUR 5.2

Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis im Berichtsjahr enthielt einen positiven

Effekt von EUR 2.9 Mio. aufgrund der schweizerischen

Unternehmenssteuerreform, während das Vorjahresergebnis aufgrund der

Steuerreform in Frankreich im Umfang von EUR 1.0 Mio. positiv beeinflusst

worden war.

Ergebnisse der Segmente

Das Segment Lalique verzeichnete 2019 einen Umsatzrückgang von 2% auf EUR

81.1 Mio. Das Kristallgeschäft wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7%, wobei sich

vor allem China und Russland sehr positiv entwickelten. Demgegenüber

verzeichnete das Parfümgeschäft einen Rückgang um 18%, was insbesondere auf

die erwähnten schwierigen Markt- und Betriebsbedingungen im Mittleren Osten

zurückzuführen war. Die Kosten stiegen um 4% und widerspiegeln den Ausbau

des Geschäfts namentlich in Asien, wo 2019 eine neue Boutique in Peking und

vier neue Shop-in-Shops in Japan eröffnet wurden, sowie die Restrukturierung

in den USA. Der EBIT belief sich auf EUR -6.9 Mio. (Vorjahr: EUR -1.7 Mio.,

einschliesslich eines ausserordentlichen Ertrags von EUR 2.4 Mio.).

Ultrasun schloss das Berichtsjahr erneut mit einem sehr erfreulichen

Resultat ab. Das Segment verzeichnete insbesondere in China, der Schweiz und

den Niederlanden weiteres Wachstum, und neue Märkte wie Taiwan und Korea

schlossen ebenfalls mit soliden Zahlen ab. Die eingeschlagene Strategie,

welche einen verstärkten Fokus auf den Vertrieb über Apotheken und Drogerien

legt, zahlte sich weiter aus. Insgesamt stieg der Umsatz um 25% auf EUR 21.8

Mio. bei höherer Bruttogewinnmarge, während sich die Kosten um 19% erhöhten,

was auch höhere Personal- und Marketingkosten im Zuge des Geschäftsausbaus

reflektiert. Der EBIT stieg auf EUR 4.1 Mio. (Vorjahr: EUR 2.2 Mio.) an.

In den übrigen Segmenten nahm bei Jaguar Fragrances der Umsatz nach einem

guten Vorjahr erneut um 5% zu. Ein deutlicher Rückgang im Mittleren Osten

wurde durch Umsatzsteigerungen in anderen Märkten - insbesondere in Europa,

aber auch in Nordamerika und Asien - wettgemacht. Parfums Grès verzeichnete

mit einem Umsatzplus von 20% ein sehr positives Jahr 2019, das von einer

starken Erholung wichtiger Märkte wie Spanien, Frankreich, Lateinamerika und

Israel profitierte. Auch die Lancierung des Parfums «Cabochard chérie» und

der Relaunch von «Cabochard» trugen zur positiven Entwicklung bei Parfums

Grès bei.

Unter den anderen Marken schloss Bentley Fragrances das Jahr 2019 mit einem

Wachstum von 5% ab, wozu vor allem auch höhere Umsätze in den USA und

Grossbritannien beitrugen. Parfums Samouraï verzeichnete nach einem Rückgang

im Jahr 2018 eine spürbare Erholung und wuchs um 9%. Zwei Neulancierungen

sowie starke Nachbestellungen bestehender Produktlinien bildeten die

Grundlage für das positive Wachstum im Jahr 2019. Auch der Parfüms-Abfüll-

und Logistikbetrieb Lalique Beauty Services entwickelte sich positiv. Mit

der im Herbst 2018 in Betrieb genommenen neuen Abfüllanlage wurden die

Produktivität und die Kapazitäten für neue Portfoliomarken wie Brioni sowie

auch für Drittkunden stark erhöht. Die Whisky-Destillerie The Glenturret,

die nach der Übernahme per 28. März 2019 in der Rechnung von Lalique Group

voll konsolidiert wird, verzeichnete in den Monaten April bis Dezember 2019

einen erwartungsgemässen Umsatz von EUR 1.9 Mio.

Ausblick

Wie bereits kommuniziert, wurde vor den Mitte März 2020 von Behörden

weltweit verhängten Lockdown-Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 das

Geschäft von Lalique Group weniger beeinträchtigt als beim Ausbruch der

Krise in China zunächst befürchtet. Für den weiteren Jahresverlauf rechnet

die Gesellschaft jedoch mit Beeinträchtigungen des Geschäftsbetriebs,

insbesondere aufgrund der Schliessung von Verkaufsstellen und Unterbrüchen

in Lieferketten.

Lalique Group hat in dieser Situation umgehend Massnahmen eingeleitet, um

die solide Kapital- und Liquiditätsposition des Unternehmens zu erhalten. So

wurden in einem ersten Schritt Marketingaktivitäten stark reduziert und eine

Reihe von Projekten zur Entwicklung und Lancierung neuer Kollektionen und

Produktlinien bis auf Weiteres eingestellt. Zudem hat Lalique Group für den

Grossteil der Mitarbeitenden am Hauptsitz in Zürich, an allen Standorten in

Frankreich, einschliesslich der Kristallmanufaktur in Wingen-sur-Moder und

des Parfüm-Abfüllbetriebs in Ury, sowie in Übersee Kurzarbeit bzw.

vergleichbare Unterstützungsmassnahmen beantragt. Demgegenüber werden

Digitalmarketing und Online-Vertriebsaktivitäten weiter ausgebaut. Die

Vorbereitungen für die im vierten Quartal 2020 angesetzte Lancierung eines

ersten Parfüms unter der neuen Brioni-Lizenz laufen wie geplant. Auch das

Rebranding der Destillerie von The Glenturret - verbunden mit der Lancierung

eines neuen Whiskysortiments unter der Federführung des renommierten Whisky

Makers Bob Dalgarno - schreitet zügig voran.

Im Weiteren hat der Verwaltungsrat beschlossen, angesichts der

Covid-19-Situation der Generalversammlung vom 8. Mai 2020 den Verzicht auf

eine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 zu beantragen. Die Mitglieder des

Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung haben ihrerseits erklärt, sich in

Form von Lohn- und Bonusverzichten an den liquiditätserhaltenden Massnahmen

zu beteiligen.

Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung lassen sich die

Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf von Lalique Group zum heutigen

Zeitpunkt nicht genauer abschätzen. Diese hängen zum einen von der Dauer der

Covid-19-Pandemie bzw. damit verbundener Einschränkungen des

Geschäftsbetriebs ab, und zum anderen von der Dauer, bis in den

verschiedenen Marktregionen eine Erholung der Wirtschaft spürbar wird.

Lalique Group geht davon aus, dass in ihrem Portfolio die Nachfrage nach

Produkten für den täglichen Gebrauch und aus dem günstigeren Preissegment am

raschesten wieder zunehmen dürfte. Für Produkte im Luxusbereich, namentlich

im Segment Lalique, könnte eine Zunahme der Nachfrage langsamer verlaufen,

wobei Lalique Group hier über eine loyale Kundschaft verfügt, die weniger

sensitiv auf ökonomische Rahmenbedingungen reagiert, wie sich teilweise auch

im bisherigen Jahresverlauf zeigte.

Lalique Group ist überzeugt, dass ihre seit mehreren Jahren verfolgte

Diversifikationsstrategie und die Breite ihres Geschäfts eine fundamentale

Stärke bilden, die der Gruppe auch in einem allenfalls länger anhaltenden

schwierigen Wirtschaftsumfeld zu Gute kommen wird. Lalique Group wird unter

Berücksichtigung der Covid-19-Situtation ihre Strategie weiter konsequent

umsetzen und dabei auch regionale Schwerpunkte setzen. Mit Blick auf ihre

bisher kommunizierten Mittelfristziele (Umsatzwachstum im mittleren

einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen, schrittweise Steigerung der

EBIT-Marge auf 9% bis 11%) geht Lalique Group derzeit davon aus, dass sich

die Zielerreichung verzögern wird, abhängig davon, wie sich die Märkte von

der aktuellen Krise erholen werden.

Roger von der Weid, CEO von Lalique Group: «Im Jahr 2019 haben wir weiteres

Wachstum erzielt und erheblich in die breite Abstützung unseres Geschäfts

investiert. Wir sind überzeugt, dass Diversifikation gerade auch in der

aktuell sehr schwierigen Wirtschaftslage eine wichtige Stärke von Lalique

Group ist. Wir verfolgen die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie sowie die

Auswirkungen auf die Wirtschaft sehr eng, und ich möchte allen unseren

Mitarbeitenden für ihre Professionalität in dieser ausserordentlichen

Situation danken. Wir haben stringente Massnahmen eingeleitet, um unsere

Profitabilität zu schützen und die solide Finanzposition von Lalique Group

zu erhalten. Gleichzeitig konzentrieren wir uns weiter auf die Umsetzung

unserer strategischen Initiativen.»

Antrag auf Zuwahl in den Verwaltungsrat

Anlässlich der Generalversammlung vom 8. Mai 2020 schlägt der Verwaltungsrat

den Aktionärinnen und Aktionären Sanjeev Malhan zur Wahl als neues Mitglied

des Gremiums vor. Sanjeev Malhan (49) ist seit Oktober 2018 Chief Financial

Officer bei der in Indien ansässigen DS Group für den Geschäftsbereich

Süsswaren. DS Group, gegründet 1929 als kleines Parfüm-Geschäft, ist heute

ein breit diversifiziertes Konglomerat mit Hauptsitz in Noida, Indien, und

hat im Juni 2019 12.3% an Lalique Group erworben. Ihr Portfolio erstreckt

sich unter anderem auf die Bereiche Food & Beverage, Hospitality,

Verpackungen und Landwirtschaft.

Sanjeev Malhan ist indischer Staatsbürger und verfügt über ein Handelsdiplom

der Universität Dehli. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung als

Finanzspezialist und hat bei verschiedenen Fortune 500-Unternehmen in den

Bereichen Energie, Ingenieurwesen, Elektronik sowie Konsumgüter gearbeitet.

Neben seinem Kapitalmarkt-Know-how verfügt er über ausgewiesene Expertise in

den Bereichen strategische Finanzplanung sowie Kosten- und

Betriebskapitalmanagement. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Sanjeev

Malhan als Mitglied des Gremiums einen wichtigen Beitrag zum künftigen

Erfolg der Gruppe leisten wird.

Alle bisherigen Verwaltungsräte und Silvio Denz als Präsident stellen sich

für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zur Wiederwahl. Die Einladung mit

der vollständigen Traktandenliste ist auf der Website von Lalique Group

verfügbar.

Anmerkung zum Jahresabschluss 2018: Vereinbarung mit SIX Exchange Regulation

Lalique Group hat sich mit SIX Exchange Regulation im Zusammenhang mit

Verstössen gegen die Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) im Jahresabschluss

2018 geeinigt. Lalique Group hat in der Geldflussrechnung des

IFRS-Jahresabschlusses 2018 in Anspruch genommene Kontokorrentkredite als

integralen Bestandteil den flüssigen Mitteln zugerechnet. Dies hatte zur

Folge, dass der Eröffnungs- und Schlussbestand der flüssigen Mittel in der

Geldflussrechnung mit einem negativen Betrag ausgewiesen wurde. Dadurch

waren die Veränderungen dieser in Anspruch genommenen Kontokorrentkredite in

den Geldflüssen aus Finanzierungstätigkeit nicht berücksichtigt. Dieser

Verstoss führte zu Anpassungen in der Geldflussrechnung. Lalique Group hat

sich im Rahmen der Einigung verpflichtet, dies mit dem IFRS-Jahresabschluss

2019 zu korrigieren und eine Spende von CHF 15'000 an die IFRS Foundation zu

leisten.

Unterlagen zu den Jahresergebnissen 2019

Die folgenden Unterlagen sind auf der Website von Lalique Group wie folgt

verfügbar:

Medienmitteilung www.lalique-group.com/media

Ergebnispräsentation www.lalique-group.com/financial?section=presentations

Geschäftsbericht www.lalique-group.com/financial?section=reporting

Einladung zur Generalversammlung www.lalique-group.com/assembly

Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und Medien

Datum: Donnerstag, 16. April 2020

Zeit: 10:00 Uhr MESZ

Referenten: Roger von der Weid, CEO; Alexis Rubinstein, CFO

Einwahlnummern per Telefon:

Schweiz +41 (0) 58 310 50 00

Frankreich +33 (0) 1 7091 87 06

UK +44 (0) 207 107 0613

USA +1 (1) 631 570 56 13

Medienkontakt

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Senior Communication & PR Manager

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich

Telefon: +41 43 499 45 58

E-Mail: esther.fuchs@lalique-group.com

Lalique Group

Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der

Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die

Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige

Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie

Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund

720 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die

den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister

der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique

Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com.

Entwicklung Schlüsselzahlen Lalique Group

In Mio. EUR

2019 2018

Betriebserlös 143.5 136.4

Bruttoergebnis 81.8 78.8

Personalaufwand -35.5 -32.6

Sonstige betriebliche Aufwendungen -30.0 -32.4

EBITDA 16.2 13.8

Abschreibungen/Impairment -14.8 -7.7

EBIT 1.4 6.1

EBIT-Marge 1.0% 4.5%

Finanzergebnis -1.9 -0.4

Konzernergebnis 1.1 5.2

In EUR

Ergebnis pro Aktie 0.52 1.09

In Mio. EUR

31.12.2019 31.12.2018

(angepasst1)

Total Eigenkapital (vor Anteilen ohne 171.9 128.1

beherrschenden Einfluss)

Eigenkapitalquote 50.1% 54.0%

1 Der Konzern hat den Vergleichszeitraum zum 31. Dezember 2018 angepasst, um

einen Fehler bei den latenten Steuern zu korrigieren

Die vollständige Konzernrechnung steht unter www.lalique-group.com/financial

zur Verfügung.

(Korrigierte Version vom 16. April 2020, 17:30 Uhr MESZ)

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lalique Group SA

Grubenstrasse 18

8045 Zürich

Schweiz

Telefon: 043 499 45 00

Fax: 043 499 45 03

E-Mail: info@lalique-group.com

Internet: www.lalique-group.com

ISIN: CH0033813293

Valorennummer: A0M1KL

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1023131

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1023131 16.04.2020 CET/CEST

°