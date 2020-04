DGAP-Adhoc: Korrektur der Veröffentlichung vom 08.04.2020, 17:42 Uhr CET/CEST - NORTHERN DATA AG BESCHLIEßT BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL MIT PRIVATPLATZIERUNG (deutsch)

Korrektur der Veröffentlichung vom 08.04.2020, 17:42 Uhr CET/CEST - NORTHERN DATA AG BESCHLIEßT BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL MIT PRIVATPLATZIERUNG

^

DGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Korrektur der Veröffentlichung vom 08.04.2020, 17:42 Uhr CET/CEST - NORTHERN

DATA AG BESCHLIEßT BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL MIT

PRIVATPLATZIERUNG

08.04.2020 / 20:50 CET/CEST

Korrektur einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.





596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AD HOC INFORMATION

KORREKTUR DER VERÖFFENTLICHUNG VOM 08.04.2020, 17:42 UHR CET/CEST - NORTHERN

DATA AG BESCHLIEßT BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL MIT

PRIVATPLATZIERUNG

Frankfurt am Main - 8. April 2020 - Der Vorstand der Northern Data AG,

Frankfurt am Main (ISIN DE000A0SMU87, WKN A0SMU8, Symbol: NB2) hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des

bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 11.162.250,00 auf bis zu

EUR 11.720.362,00 durch Ausgabe von bis zu 558,112 neuen, auf den Inhaber

lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen, was 5 %

des bisherigen Grundkapitals entspricht. Der Beschluss sieht eine

Upsizing-Option für zusätzliche neue Aktien vor.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im In-

und Ausland im Rahmen einer Privatplatzierung im Rahmen eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens angeboten, das unmittelbar nach Veröffentlichung

dieser Mitteilung beginnt und jederzeit kurzfristig enden kann.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Bilanz, zur

Erhöhung der Liquidität und des Streubesitzes der Aktien, zur Beschleunigung

des Wachstums der bestehenden Geschäftsaktivitäten und für allgemeine

Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Unternehmen hat vorbehaltlich üblicher Ausnahmen einer sechsmonatigen

Veräußerungssperre zugestimmt. Der erste Handelstag für die neuen Aktien und

die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises werden

voraussichtlich am 16. April 2020 stattfinden.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im

Freiverkehr der Münchner Wertpapierbörse (m:access) einbezogen werden. Die

Transaktion wird von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft

als Sole Bookrunner begleitet.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der NORTHERN DATA AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen

Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der NORTHERN DATA AG

wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika

werden die Wertpapiere ausschließlich an 'Qualified Institutional Buyers' im

Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft. Weder die

NORTHERN DATA AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion

Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act

oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer

anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung

mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner

Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die

Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang

mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,

Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder

Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf

angeboten werden.

Weder die NORTHERN DATA AG, oder eines der mit diesen verbundenen

Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der

Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder

irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen

Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche

Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraums ('EWR'), in denen die die Verordnung (EU) 2017/1129 in

ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") gilt (die 'Relevanten

Mitgliedstaaten'), richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches

im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um

'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 lit. e der Prospektverordnung

('Qualifizierte Anleger') handelt. Bei jeder Person in den Relevanten

Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der

Wertpapiere angeboten werden (ein 'Investor'), wird davon ausgegangen, dass

sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei

jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt

hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht

für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im

Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen

Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem

Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum

Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen

würde, dass die NORTHERN DATA AG oder ein mit diesen verbundenes Unternehmen

gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung zur Veröffentlichung eines Prospekts

verpflichtet wären.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die

NORTHERN DATA AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Pressekontakt:

Northern Data AG

Dr. Hans Joachim Dürr

Head of Corporate Communications

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt

E-Mail: h.duerr@northerndata.de

Telefon: +49 69 348 752 89

Investor Relations:

Sven Pauly

E-Mail: ir@northerndata.de

Telefon: +49 89 125 09 03 31

---------------------------------------------------------------------------

08.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Northern Data AG

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 34 87 52 25

E-Mail: info@northerndata.de

Internet: www.northerndata.de

ISIN: DE000A0SMU87

WKN: A0SMU8

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

(m:access), Tradegate Exchange

EQS News ID: 1019071

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1019071 08.04.2020 CET/CEST

°