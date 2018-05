DGAP-Adhoc: KSB SE & Co. KGaA: Vorsorge für ein Altprojekt in Großbritannien belastet Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im Segment Pumpen in Höhe von - 25 Mio. EUR; Konzern-EBIT für 2018 wird infolgedessen unter Vorjahr erwartet. (deutsch)

KSB SE & Co. KGaA: Vorsorge für ein Altprojekt in Großbritannien belastet Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im Segment Pumpen in Höhe von - 25 Mio.



DGAP-Ad-hoc: KSB SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

KSB SE & Co. KGaA: Vorsorge für ein Altprojekt in Großbritannien belastet

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im Segment Pumpen in Höhe von -

25 Mio. EUR; Konzern-EBIT für 2018 wird infolgedessen unter Vorjahr

erwartet.

02.05.2018 / 16:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wie die geschäftsführenden Direktoren der KSB Management SE, der persönlich

haftenden Gesellschafterin der KSB SE & Co. KGaA, heute festgestellt haben,

entsteht aus der gebotenen Vorsorge für ein Altprojekt in Großbritannien -

in Höhe von -25 Mio. EUR - eine deutliche Ergebnisbelastung für das erste

Halbjahr 2018. Die geschäftsführenden Direktoren gehen davon aus, dass die

Risiken aus diesem Projekt damit ausreichend berücksichtigt sind.

Infolge dieses Sondereffektes erwartet KSB für das Gesamtjahr 2018 ein

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern unterhalb des Vorjahres anstelle der

bisher prognostizierten Steigerung.

Kontakt:

Dr. Matthias Schmitz

Mitglied des Vorstands

