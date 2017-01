DGAP-Adhoc: KSB Aktiengesellschaft: Wechsel der Rechtsform (deutsch)

KSB Aktiengesellschaft: Wechsel der Rechtsform

DGAP-Ad-hoc: KSB Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung KSB Aktiengesellschaft: Wechsel der Rechtsform

12.01.2017 / 16:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Vorstand und Aufsichtsrat der KSB Aktiengesellschaft haben heute beschlossen, deren Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) vorzubereiten. Die Maßnahme wird den finanziellen und operativen Handlungsspielraum der Gesellschaft erweitern.

Die Komplementärin der KGaA soll eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) sein, an der die Gesellschafter der Klein Pumpen GmbH mittelbar zu 100% beteiligt sind. Die Klein Pumpen GmbH ist die Mehrheitsaktionärin der KSB Aktiengesellschaft. Durch den Formwechsel bleibt die Rechtsstellung der Aktionäre der KSB Aktiengesellschaft grundsätzlich unberührt. Sie werden dieselbe Anzahl an nennwertlosen Stückaktien (Stamm- und Vorzugsaktien) an der KGaA halten wie vor dem Formwechsel an der KSB Aktiengesellschaft. Die beiden Aktiengattungen sowie die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der jeweiligen Gattung bleiben unverändert.

Über den Formwechsel soll im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2017 beschlossen werden. Die Klein Pumpen GmbH hat die KSB Aktiengesellschaft darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie die vorgeschlagene Strukturmaßnahme unterstützt.

---------------------------------------------------------------------------

12.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Strasse 9 67227 Frankenthal Deutschland Telefon: +49 6233 86-2020 Fax: +49 6233 86-3435 Internet: www.ksb.com ISIN: DE0006292030 WKN: 629203 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

536029 12.01.2017 CET/CEST