DGAP-Adhoc: KION GROUP AG zieht Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück und passt Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 an (deutsch)

KION GROUP AG zieht Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück und passt Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 an

DGAP-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Prognose/Dividende

KION GROUP AG zieht Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück und passt

Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 an

26.03.2020 / 18:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

- KION Group setzt Fertigung in wesentlichen Produktionswerken in Europa,

Nord- und Südamerika sowie Indien vorübergehend aus

- KION GROUP AG zieht Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück

- Die ordentliche Hauptversammlung wird auf einen noch zu bestimmenden

Termin verlegt

- Aufsichtsrat und Vorstand passen Gewinnverwendungsvorschlag für das

Geschäftsjahr 2019 an und planen, eine Dividende von EUR 0,04 je Aktie

vorzuschlagen

Frankfurt/Main, 26. März 2020 - Die KION GROUP AG setzt im Zuge der

Corona-Pandemie vorübergehend, zunächst für durchschnittlich zwei Wochen,

die Fertigung in wesentlichen Produktionswerken in Europa, Nord- und

Südamerika sowie in Indien aus. Während der Betriebsruhe wird die KION Group

die Voraussetzungen für eine nachhaltige Verbesserung der zuletzt

angespannten Materialverfügbarkeit schaffen. Zulieferbetriebe insbesondere

in Italien und Frankreich sind derzeit entweder von massiven

Beeinträchtigungen ihrer Produktion betroffen oder vorübergehend sogar

komplett geschlossen worden. Ziel ist es, bis nach Ostern größere Puffer an

Teilezulieferungen aufzubauen, um nach Aufhebung behördlicher

Einschränkungen mit einer geordneten und effizienten Produktion fortfahren

zu können. Die vorübergehende Produktionsunterbrechung und die anschließende

Hochlaufphase werden mit verschiedenen bewährten Personalinstrumenten

flexibel abgebildet. Der Konzern setzt unter anderem auf den Abbau von

Zeitguthaben aus den vergangenen Jahren sowie - je nach lokaler

Notwendigkeit - auch auf Kurzarbeit.

Von der Betriebsruhe betroffen sind die Werke der Fahrzeugproduktion in

Deutschland, Tschechien, Italien, Frankreich, Indien, Brasilien und

möglicherweise auch den USA. In China, wo die Ausbreitung des Corona-Virus

bereits wirkungsvoll eingedämmt werden konnte, produzieren alle drei

Fahrzeugwerke der KION Marken bereits wieder annähernd nach Plan. Die

chinesischen Zulieferer haben ihren Betrieb weitestgehend normalisiert.

Im Bereich Supply Chain Solutions produzieren die Werke in Mexiko, Belgien,

Deutschland, Tschechien, China und Australien bislang noch auf hohem Niveau.

In den USA sind die beiden kleineren Produktions-Standorte Holland und Grand

Rapids in Michigan von behördlichen Schutzmaßnahmen betroffen, während das

Werk in Salt Lake City bislang noch weiter in Betrieb ist. Das Werk in

Mailand (Italien) hat seinen Betrieb entsprechend dem Dekret der Regierung

ebenfalls vorübergehend eingestellt. Das Projektgeschäft verzeichnet

angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach E-Commerce-Lösungen nach wie

vor einen erfreulichen Geschäftsverlauf. Allerdings kommt es insbesondere in

den USA immer häufiger durch regionale Zugangsbeschränkungen für

Projektingenieure zu Projektverzögerungen.

Angesichts der Unsicherheit über den weiteren Verlauf, die Dauer sowie die

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung

in Europa und den USA hat der Vorstand der KION GROUP AG heute beschlossen,

die im Geschäftsbericht 2019 veröffentliche Prognose für das Geschäftsjahr

2020 zurückzuziehen. Zwar entwickelt sich die Lage in China - wie erwartet -

bereits wieder deutlich positiv, allerdings lässt die aktuelle Situation in

Europa und die zu erwartende Entwicklung in den USA zum jetzigen Zeitpunkt

keine ausreichend gesicherte Einschätzung der Geschäftsentwicklung im

weiteren Verlauf des Jahres zu. Die Prognose soll im weiteren Verlauf des

Jahres aktualisiert werden.

Die KION GROUP AG verschiebt zudem aufgrund der Corona-Pandemie ihre

ursprünglich für Dienstag, den 12. Mai 2020, terminierte ordentliche

Hauptversammlung auf einen noch zu bestimmenden Termin. Ein neuer Termin für

die ordentliche Hauptversammlung wird so bald wie möglich bekannt gegeben.

Der Vorstand strebt an, die ordentliche Hauptversammlung innerhalb des

gesetzlich vorgesehenen zeitlichen Rahmens durchzuführen.

Darüber hinaus haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der KION GROUP AG

aufgrund der Corona-Pandemie und der derzeit nicht verlässlich abschätzbaren

Folgen heute beschlossen, den im Geschäftsbericht 2019 veröffentlichen

Gewinnverwendungsvorschlag anzupassen. Sie werden der Hauptversammlung nach

aktuellem Stand vorschlagen, eine Dividende in gesetzlicher Mindesthöhe von

EUR 0,04 je Aktie auszuschütten und den Bilanzgewinn im Übrigen in die

Gewinnrücklagen einzustellen. Vorstand und Aufsichtsrat werden diesen

Vorschlag mit Blick auf die weiteren Entwicklungen laufend überprüfen und

vor der Hauptversammlung gegebenenfalls aktualisieren.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch

beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in

einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei

Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen

Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Michael Hauger

Senior Vice President Corporate Communications

Telefon +49 (0)69 201 107 655

Mobil +49 (0)151 16 86 55 50

michael.hauger@kiongroup.com

Frank Grodzki

Senior Director External Communications & Group Newsroom

Telefon +49 (0)69 201 107 496

Mobil +49 (0)151 65 26 29 16

frank.grodzki@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren

Antje Kelbert

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 346

antje.kelbert@kiongroup.com

Dana Unger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 371

dana.unger@kiongroup.com

