DGAP-Adhoc: KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest

^

DGAP-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest

30.11.2020 / 07:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW.

INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest

Frankfurt am Main, 30. November 2020 - Der Vorstand der KION GROUP AG

(Frankfurt Prime Standard: KGX; die "Gesellschaft") hat heute im Rahmen der

am 18. November 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung mit Zustimmung des

Aufsichtsrates einen Bezugspreis von EUR 62,00 je neue Aktie festgelegt.

Dies entspricht einem Nachlass auf den volumengewichteten Durchschnittspreis

der Aktie der KION GROUP AG im elektronischen Handelssystem XETRA der

Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist am 20.

November 2020 bis zum Handelsschluss am 27. November 2020 von 10,7%.

Den bestehenden Aktionären der Gesellschaft werden die gesetzlichen

Bezugsrechte auf die neuen Aktien in Form von mittelbaren Bezugsrechten

gewährt, die bis einschließlich 3. Dezember 2020 ausgeübt werden können. Das

Bezugsverhältnis beträgt 9:1. Dies bedeutet, dass für je neun bestehende

Aktien der Gesellschaft das Recht zum Erwerb einer neuen Aktie zum

Bezugspreis besteht. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen und

werden wertlos. Es ist beabsichtigt, dass nicht bezogene neue Aktien

ausgewählten qualifizierten Investoren im Rahmen einer internationalen

Privatplatzierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden.

Es wird erwartet, dass eine solche Privatplatzierung am 4. Dezember 2020

abgeschlossen würde.

Die Durchführung des öffentlichen Angebots der neuen Aktien in Deutschland

erfolgt durch und auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der

u.a. auf der Webseite der KION GROUP AG (

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Kapitalerhoehung/index.jsp)

verfügbar ist. Der Prospekt wurde am 19. November 2020 gebilligt.

Es wird kein öffentliches Angebot außerhalb Deutschlands geben. Der Prospekt

in Bezug auf das öffentliche Angebot in Deutschland wird von keiner Behörde

in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebilligt werden. Das Angebot

außerhalb Deutschlands ist Gegenstand gewisser Beschränkungen. Dazu gehört,

dass die neuen Aktien außerhalb der USA ausschließlich in sog.

offshore-Transaktionen basierend auf Regulation S des U.S. Securities Act

von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") sowie

innerhalb der USA nur an Personen, die auf Grundlage von Rule 144A des

Securities Act vernünftigerweise für qualifizierte institutionelle Käufer

gehalten werden, angeboten werden.

Kontakt:

Unternehmen

KION GROUP AG

Theo-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt am Main

Tel +49 (0) 69 20 110 0

E-Mail: info@kiongroup.com

Investor Relations

Sebastian Ubert

Vice President Investor Relations

Telefon: +49 (0)69 201 107 329

sebastian.ubert@kiongroup.com

Antje Kelbert

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 346

antje.kelbert@kiongroup.com

Dana Unger

Senior Manager Investor Relations

Telefon: +49 (0)69 201 107 371

dana.unger@kiongroup.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

("USA"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen

ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,

erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen

Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in

Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der

geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") oder gemäß den in irgendeinem

Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne

eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft

oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren,

die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.

Securities Act angeboten und verkauft werden. Wenn ein öffentliches Angebot

von Wertpapieren in den USA stattfände, würde dieses mittels eines Prospekts

durchgeführt, der von der U.S. Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and

Exchange Commission, "SEC") gebilligt und bei der KION GROUP AG (die

"Gesellschaft") erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die

Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthielte.

Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier

genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet kein

öffentliches Angebot in den USA statt und jedweder Prospekt wird nicht durch

die SEC gebilligt werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Bezugsangebots und

des von der Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

gebilligten Prospekts, ergänzt durch zusätzliche Informationen bezogen auf

das Angebot außerhalb Deutschlands. Der Prospekt wurde am 19. November 2020

nach der Billigung durch die BaFin auf der Website der Gesellschaft (

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Kapitalerhoehung/index.jsp)

veröffentlicht. Das Bezugsangebot wurde am 19. November 2020 veröffentlicht.

Der Prospekt ist kostenfrei bei der KION GROUP AG, Thea-Rasche-Straße 8,

60549 Frankfurt am Main, Deutschland, während der üblichen Geschäftszeiten

erhältlich.

Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der Gegenleistung wird

ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer

Zusendung aufgrund der hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von

Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die

§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und

darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den

Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses

Dokument wird nur übermittelt an: (i) Personen, die sich außerhalb des

Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die "Order") haben oder (iii) "high net worth companies,

unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten

Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine

Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder

ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne

vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben,

verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln

die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum

gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und

Entwicklungen können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von

den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren

gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und

der Wettbewerbssituation (einschließlich aufgrund der Corona-Pandemie).

Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und

Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie

andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und

Entwicklungen der Gesellschaft haben. Weder die Gesellschaft noch ein mit

ihr verbundenes Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, die in dieser

Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------------

30.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KION GROUP AG

Thea-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt/Main

Deutschland

Telefon: +49 69 20110-0

E-Mail: info@kiongroup.com

Internet: www.kiongroup.com

ISIN: DE000KGX8881

WKN: KGX888

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1151339

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1151339 30.11.2020 CET/CEST

°