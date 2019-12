DGAP-Adhoc: Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Kündigung der 6% Anleihe 2015/2020 (deutsch)

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Kündigung der 6% Anleihe 2015/2020

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Kündigung der 6% Anleihe 2015/2020

06.12.2019 / 12:58 CET/CEST

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Kündigung der 6% Anleihe 2015/2020

Wiesbaden, 6. Dezember 2019 - Die Geschäftsführung der Jung, DMS & Cie. Pool

GmbH hat heute beschlossen, sämtliche der noch ausstehenden

Schuldverschreibungen der Anleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A14J9D9) mit einem

Kupon von 6,0% vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen. Die Rückzahlung der

Anleihe erfolgt am 16. Januar 2020.

Die Anleihegläubiger erhalten zum 16. Januar 2020 einen vorzeitigen

Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100,5 % des Nennbetrags der

Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum 15. Januar 2020 (einschließlich)

auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen.

Die Kündigungserklärung wird in den Gesellschaftsblättern bekannt gemacht.

Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend "JDC") ist ein sogenanntes

"Maklerpoolunternehmen" mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO.

Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen

mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten bei

der Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Hauptsitz der Gesellschaft ist

Wiesbaden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht

zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt,

insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen

die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Kontakt:

Investor Relations

Ralf Funke

0611-890 575-0

ir@jdcgroup.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

Kormoranweg 1

65201 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 611 3353-500

Fax: +49 611 3353 355

E-Mail: info@jungdms.de

Internet: www.jungdms.de

ISIN: DE000A14J9D9

WKN: A14J9D

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München

EQS News ID: 930543

