DGAP-Adhoc: Jubii Europe N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten (deutsch)

Jubii Europe N.



V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

^

DGAP-Ad-hoc: Jubii Europe N.V. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Jubii Europe N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von

Rechnungslegungsberichten

10.05.2019 / 18:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

The company Jubii Europe N.V. is declaring its financial reporting

publication plan below.

Report Typ: Group half year report

Publication Date: 17.05.2019

Publication Location: http://jubii.com/eng/investors

---------------------------------------------------------------------------

10.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Jubii Europe N.V.

Fonteinlaan 7

2012 JG Haarlem

Niederlande

Telefon: +49 (0)5241 7080444

Fax: +49 (0)5242 9164610

E-Mail: contact@jubii.com

Internet: http://www.jubii.com

ISIN: NL0000233195

WKN: 932728

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

EQS News ID: 810083

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

810083 10.05.2019 CET/CEST

°