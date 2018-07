DGAP-Adhoc: JOST Werke AG: JOST erhöht Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018; positiver Sondereffekt von netto 11 bis 13 Mio. EUR steigert Konzerngewinn 2018 zusätzlich (deutsch)

JOST Werke AG: JOST erhöht Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018; positiver Sondereffekt von netto 11 bis 13 Mio.



EUR steigert Konzerngewinn 2018 zusätzlich

^

DGAP-Ad-hoc: JOST Werke AG / Schlagwort(e):

Prognoseänderung/Halbjahresergebnis

JOST Werke AG: JOST erhöht Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018;

positiver Sondereffekt von netto 11 bis 13 Mio. EUR steigert Konzerngewinn

2018 zusätzlich

25.07.2018 / 07:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

JOST erhöht Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018;

positiver Sondereffekt von netto 11 bis 13 Mio. EUR steigert Konzerngewinn

2018 zusätzlich

- Umsatz H1 2018 wächst auf 381,1 Mio. EUR; organisches Wachstum +9,1%

- Bereinigtes EBIT H1 2018 steigt auf 45,0 Mio. EUR (H1 2017: 44,3 Mio. EUR)

- Umsatzprognose 2018 angehoben: mittleres bis hohes einstelliges

organisches Umsatzwachstum (bisher: mittleres einstelliges organisches

Wachstum)

- Konzerngewinn 2018 durch Aktivierung von latenten Steuern aus

Verlustvorträgen um netto 11 bis 13 Mio. EUR positiv beeinflusst

Neu-Isenburg, 25. Juli 2018. Die JOST Werke AG ("JOST"), einer der weltweit

führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für

Sattelzug- und Gliederzugkombinationen, teilt die vorläufigen

Zwischenergebnisse für das 1. Halbjahr 2018 mit und hebt die Prognose für

den Umsatz im Geschäftsjahr 2018 an.

Starkes organisches Umsatzwachstum in allen Regionen

JOST steigerte den organischen Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2018 um 9,1%.

Trotz Gegenwind durch Währungseffekte konnte JOST den ausgewiesenen

Konzernumsatz um 5,3% auf 381,1 Mio. EUR (H1 2017: 361,9 Mio. EUR) steigern

und somit den positiven Trend des 1. Quartals 2018 fortsetzen. Am stärksten

wuchs die Region Nordamerika mit einem organischen Umsatzanstieg von 20,6%

gegenüber dem Vorjahr. JOST profitierte nicht nur vom hohen Anstieg der

Truckproduktion in Nordamerika, sondern konnte auch zusätzliche Marktanteile

in der Region gewinnen. So stieg der ausgewiesene Umsatz in Nordamerika im

1. Halbjahr 2018 auf 66,3 Mio. EUR (H1 2017: 61,6 Mio. EUR). In Europa

konnte JOST den Umsatz im 1. Halbjahr 2018 um 6,2% auf 242,8 Mio. EUR (H1

2017: 228,6 Mio. EUR) steigern. Auch in Asien, Pazifik und Afrika (APA)

erhöhte sich der organische Umsatz um 6,6% gegenüber dem bereits starken 1.

Halbjahr 2017. Der ausgewiesene Umsatz in APA lag bei 72,0 Mio. EUR (H1

2017: 71,7 Mio. EUR).

Hohe Profitabilität auch in einem schwierigeren Umfeld

Trotz der stark gestiegenen Rohstoffpreise, insbesondere in den USA, und des

zusätzlichen Kostendrucks infolge Kapazitätsengpässe in der Lieferkette

konnte JOST das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im 1.

Halbjahr 2018 auf 45,0 Mio. EUR (H1 2017: 44,3 Mio. EUR) erhöhen. Die

bereinigte EBIT-Marge betrug 11,8% (H1 2017: 12,2%).

In Europa konnte das Unternehmen die bereinigte EBIT-Marge im 1. Halbjahr

2018 bei 11,3% stabil halten (H1 2017: 11,3%). Das bereinigte EBIT in der

Region erhöhte sich auf 27,4 Mio. EUR (H1 2017: 25,8 Mio. EUR).

In Nordamerika sank das bereinigte EBIT im 1. Halbjahr auf 5,6 Mio. EUR (H1

2017: 6,6 Mio. EUR) und die EBIT-Marge lag bei 8,4% (H1 2017: 10,8%). Dies

ist neben dem hohen Anstieg der Stahlpreise auf zusätzliche Kosten für die

Einstellung und Training neuer Mitarbeiter im Zuge des gestiegenen

Produktionsvolumens und auf einen veränderten Kunden-Mix zu Gunsten von

Erstausrüstern zurückzuführen. Das dynamische Wachstum mit Erstausrüstern

und die weiteren Marktanteilsgewinne stärken die Position von JOST im

schnell wachsenden nordamerikanischen Truck-Markt und bieten dem Unternehmen

gleichzeitig zukünftiges Potenzial im Aftermarkt.

In APA konnte JOST im Laufe des 2. Quartals die Effizienz in den nach Wuhan

verlagerten Fertigungslinien weiter steigern und die Profitabilität im 1.

Halbjahr 2018 trotz der höheren Materialpreise und der angefallenen

Anlaufkosten gegenüber dem Vorjahr nahezu halten. Das bereinigte EBIT belief

sich auf 10,6 Mio. EUR (H1 2017: 10,8 Mio. EUR) und die bereinigte

EBIT-Marge betrug 14,7% (H1 2017: 15,1%).

Positiver Sondereffekt auf Konzerngewinn

Über die Ende Juni 2018 angekündigten finanziellen Vorteile der neuen

Refinanzierung hinaus kann JOST nach vorläufigen Berechnungen in diesem

Zusammenhang steuerliche Verlustvorträge der Vergangenheit schneller nutzen

als ursprünglich erwartet. Aus diesem Grund werden zusätzliche latente

Steuern in Höhe von voraussichtlich 13 bis 15 Mio. EUR aktiviert, welche die

Ertragsteuern des Konzerns im 1. Halbjahr 2018 positiv beeinflussen werden.

Gegenläufig wirken sich im 1. Halbjahr 2018 einmalige

Finanzierungsaufwendungen und Beratungsleistungen in Höhe von insgesamt

knapp 3 Mio. EUR aus. Infolgedessen wird das Ergebnis nach Steuern 2018

voraussichtlich 11 bis 13 Mio. EUR höher ausfallen als bisher erwartet. Der

steuerliche Effekt ist im Geschäftsjahr 2018 noch nicht cash-wirksam. Jedoch

wird er sich über die nächsten Jahre positiv auf die Liquidität des Konzerns

auswirken.

Ausblick für das Gesamtjahr 2018 erhöht

Angesichts des erzielten Umsatzes im 1. Halbjahr 2018 und unter

Berücksichtigung des voraussichtlichen weiteren Geschäftsverlaufs erwartet

JOST nun für 2018 ein mittleres bis hohes einstelliges organisches

Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr (bisherige Prognose: mittleres

einstelliges organisches Umsatzwachstum). JOST rechnet nach wie vor mit

einem Anstieg des bereinigten EBIT gegenüber 2017 im mittleren einstelligen

Prozentbereich.

Die vollständigen Zahlen für das 1. Halbjahr 2018 werden im Zwischenbericht

H1 2018 am 28. August 2018 veröffentlicht. Die Conference Call für Analysten

und Investoren wird ebenfalls am 28. August 2018 (10:00 Uhr CEST)

stattfinden.

Kontakt:

JOST Werke AG

Romy Acosta

Senior Manager Investor Relations

T: +49 (0)6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

---------------------------------------------------------------------------

25.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: JOST Werke AG

Siemensstraße 2

63263 Neu-Isenburg

Deutschland

Telefon: +49 6102 2950

Fax: +49 (0)6102 295-298

E-Mail: ir@jost-world.com

Internet: www.jost-world.com

ISIN: DE000JST4000

WKN: JST400

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

707643 25.07.2018 CET/CEST

°