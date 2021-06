DGAP-Adhoc: Investorentag - Erfreuliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Semester (deutsch)

Investorentag - Erfreuliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Semester

Heute hält COLTENE Holding AG an ihrem Sitz in Altstätten ein Analysten- und

Investorenmeeting ab. Gleichzeitig informiert das Unternehmen über den

bisherigen Geschäftsgang im ersten Semester 2021. Die bereits für das erste

Quartal kommunizierte positive Geschäftsentwicklung hält weiter an. Die

Umsätze und Ergebnisse entwickeln sich im laufenden Jahr weiterhin besser

als erwartet. Für das zweite Halbjahr rechnet das Unternehmen allerdings mit

einer etwas schwächeren Dynamik, weil die Nachholeffekte der Erholung von

der Corona-Pandemie über die Zeit auslaufen werden.

COLTENE erwartet ein sehr gutes Semesterergebnis

Die COLTENE Gruppe weist auch im zweiten Quartal eine konstant erfreuliche

Umsatzentwicklung aus. Das Unternehmen profitiert von den Lockerungen der

COVID-19 Restriktionen in den Kernmärkten und den damit vielerorts

zunehmenden Zahnbehandlungen.

Für das erste Semester des laufenden Jahres erwartet das Dentalunternehmen

einen Umsatz, der deutlich über demjenigen der Vorjahresperiode und über dem

Umsatz des ersten Semesters 2019 (vor der Pandemie) liegt, obwohl gegenüber

2019 ein negativer Kurseffekt von rund 6% zu verbuchen ist. Die im Laufe der

Pandemie im letzten Jahr umgesetzten Sparmassnahmen haben zu einer tieferen

Kostenbasis geführt, was nun gepaart mit den höheren Umsätzen zu

entsprechend guten Resultaten führt. Das Management von COLTENE geht davon

aus, dass in der erfreulichen Umsatzentwicklung des laufenden Jahres auch

Nachholeffekte enthalten sind. Denn viele Dentalhändler haben die

Corona-Pandemie genutzt, um ihre Lagerbestände zu bereinigen und temporär zu

reduzieren. Der Umsatz des ersten Halbjahres kann deshalb nicht extrapoliert

werden.

Das Management erwartet für das erste Semester einen Umsatz zwischen CHF 140

Mio. und CHF 145 Mio. (H1/2020: CHF 103,9 Mio.; H1/2019: CHF 135,4 Mio.).

COLTENE geht davon aus, dass die Umsätze in der zweiten Jahreshälfte leicht

tiefer als im ersten Semester sein dürften. Für das ganze Jahr erwartet

COLTENE Verkäufe zwischen CHF 270 Mio. bis CHF 280 Mio. (VJ: CHF 248,4 Mio.;

2019: CHF 273,8 Mio.). Dies würde im Vergleich zu 2019 eine

währungsbereinigte organische Umsatzsteigerung von rund 5% bis 8% bedeuten.

Unter diesen Annahmen dürfte die EBIT-Marge für das ganze Jahr 2021 über 15%

zu liegen kommen. Gewisse Kosten, z.B. Marketing und Vertrieb, werden

tendenziell zunehmen. Zudem ist der Ausblick auf des Gesamtjahr 2021 wegen

der andauernden COVID-19-Pandemie weiterhin mit Unsicherheiten und Risiken

behaftet. Detaillierte Informationen zum Geschäftsgang werden im Rahmen des

Halbjahresberichts 2021 am 6. August 2021 publiziert.

Finanzkalender

Veröffentlichung Halbjahresbericht 2021 und 06. Aug 21

Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2021

Veröffentlichung Jahresbericht 2021 und 04. Mär 22

Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2021

Generalversammlung 2022 21. Apr 22

Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 und 05. Aug 22

Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2022

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, CFO,

Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-Mail

gerhard.mahrle@coltene.com

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung,

Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und

Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und

Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien,

Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten.

Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen

Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, China und Indien

präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ

hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX

Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren

Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com.

Kontakt

COLTENE Holding AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten, Schweiz

T + 41 71 757 53 00

investor@coltene.com

www.coltene.com

This written statement and oral statements or other statements made, or to

be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely

to historical or current facts. These forward-looking statements are based

on the current plans and expectations of our management and are subject to a

number of uncertainties and risks that could significantly affect our

current plans and expectations, as well as future results of operations and

financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise

any forward-looking statements, whether as a result of new information,

future events or otherwise.

