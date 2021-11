DGAP-Adhoc: Interim Management Statement für die ersten zehn Monate 2021* (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group":

Interim Management Statement für die ersten zehn Monate 2021*

Bruttomargenbeitrag des wiederkehrenden Ertrags aus dem

Dienstleistungsgeschäft nachhaltig verbessert - Saisonale Abschwächung der

Kundenaktivität - Solide Nettozuflüsse - Kapitalausstattung bleibt stark -

Weiterhin eine der höchsten Kapitalrenditen der Branche

Zürich, 22. November 2021 -Julius Bär verzeichnete in den ersten zehn

Monaten des Jahres 2021 eine deutlich verbesserte Profitabilität, was auf

ein starkes Wachstum der Kundenvermögen und substanzielle Verbesserungen bei

der Kosteneffizienz zurückzuführen ist. Hinzu kam, dass so gut wie keine

Kreditverluste zu verzeichnen waren. Während das Aktienrückkaufprogramm ohne

Unterbruch weitergeführt wurde, blieb die Kapitalausstattung von Julius Bär

robust. Gleichzeitig liegt die Rendite auf dem CET1 Kapital deutlich über

dem Zielwert und gehört weiterhin zu den höchsten in der Branche. Angesichts

dieser Ergebnisse ist Julius Bär ausgezeichnet positioniert, um die Anfang

2020 festgelegten Mittelfristziele zu erreichen.

Starkes Wachstum der verwalteten Vermögen

Die verwalteten Vermögen (AuM) stiegen per Ende Oktober 2021 auf CHF 484

Mrd., was einer Zunahme von 12% seit Jahresbeginn entspricht. Dieser Anstieg

beruht auf anhaltenden Netto-Neugeldzuflüssen (4.4% annualisiert) sowie

positiver Aktienmarktentwicklung und Währungsbewegungen. Die seit

Jahresbeginn verzeichnete Aufwertung einer Reihe von Schlüsselwährungen,

insbesondere des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, wurde nur

teilweise durch einen schwächeren Euro kompensiert.

Solide Entwicklung der Bruttomarge

Die Bruttomarge lag in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 bei etwas

über 82 Basispunkten (Bp). Der Rückgang von den im Gesamtjahr 2020

verzeichneten 88 Bp reflektiert ein Nachlassen der Kundenaktivität gegenüber

dem aussergewöhnlich hohen Niveau des letzten Jahres. Während der

Bruttomargenbeitrag des Erfolgs aus dem Zinsgeschäft im Vergleich zum

Gesamtjahr 2020 leicht rückläufig war, verbesserte sich der Beitrag des

wiederkehrenden Ertrags aus dem Dienstleistungsgeschäft.

Die Abschwächung der Kundenaktivität im Vergleich zum starken ersten Quartal

2021 setzte sich vom zweiten Quartal ins dritte Quartal und bis weit in den

Oktober hinein fort. Die ersten Ergebnisse für November deuten jedoch auf

eine mögliche Erholung in den letzten zwei Monaten des Jahres hin.

Infolgedessen sanken im Zeitraum von Juli bis Oktober die

Bruttomargenbeiträge von Courtagen und des Erfolgs aus Finanzinstrumenten im

Vergleich zum Niveau des ersten Halbjahres 2021. Der Bruttomargenbeitrag des

wiederkehrenden Ertrags aus dem Dienstleistungsgeschäft blieb innerhalb der

beiden Zeitperioden stabil, ebenso der Beitrag des Erfolgs aus dem

Zinsgeschäft. Die Kreditqualität blieb hoch, und von Juli bis Oktober 2021

gab es keinen Wertverminderungsaufwand auf Krediten (nach den in den ersten

sechs Monaten 2021 verzeichneten CHF 1 Mio.).

Weitere Verbesserung bei der Kosteneffizienz

Die Kostenentwicklung seit Jahresbeginn wurde begünstigt durch die Effekte

der Massnahmen des im Februar 2020 angekündigten Kostensenkungsprogramms von

brutto CHF 200 Mio. Dadurch verbesserte sich die adjustierte Cost/Income

Ratio in den ersten zehn Monaten 2021 auf knapp über 63% (66% im Gesamtjahr

2020) und die adjustierte Vorsteuermarge auf 29 Bp (27 Bp im Gesamtjahr

2020).

Starke Kapitalausstattung

Am 2. März 2021 lancierte Julius Bär ein neues 12-monatiges Programm zum

Rückkauf von Aktien der Julius Bär Gruppe AG bis zu einem Anschaffungswert

von CHF 450 Mio. Bis Ende Oktober wurden insgesamt 4'832'000 Aktien zu

Gesamtkosten von CHF 294 Mio. zurückgekauft, was deutlich mehr ist als die

im Jahr 2020 zurückgekauften CHF 77 Mio.

Trotz der erheblich gesteigerten Aktienrückkäufe und der höheren

einbehaltenen Beiträge für eine Dividende, die das deutliche Wachstum der

Profitabilität widerspiegeln, stieg die BIZ CET1 Kapitalquote der Gruppe per

Ende Oktober 2021 auf 16.7% (Ende 2020: 14.9%). Gleichzeitig erhöhte sich

die BIZ Gesamtkapitalquote auf 24.1% (Ende 2020: 21.0%), was teilweise auf

die erfolgreiche Platzierung einer neuen AT1 Anleihe über 320 Mio. USD im

September 2021 zurückzuführen ist (mit einem rekordniedrigen Coupon für

einen europäischen USD AT1 Emittenten). Auf diesen Niveaus blieben die BIZ

CET1 Quote und die BIZ Gesamtkapitalquote deutlich über den eigenen

Untergrenzen der Gruppe von 11% bzw. 15% und übertrafen die regulatorischen

Anforderungen von 7.9% bzw. 12.1% deutlich.

Selbst bei diesen hohen Kapitalisierungsniveaus blieb die adjustierte

Rendite auf dem CET1 Kapital deutlich über dem für 2022 angestrebten

Zielwert von >30% und gehört zu den höchsten in der Branche.

Diese Medienmitteilung liegt auch in englischer Sprache vor. Massgebend ist

die englische Version.

*) Basierend auf ungeprüfter Betriebsrechnung. Diese Medienmitteilung

enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die von IFRS nicht definiert oder

festgelegt sind. Ihre Definitionen finden sich online im Dokument

'Alternative Performance-Kennzahlen' unter www.juliusbaer.com/APM.

Disclaimer für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der Julius Bär Gruppe AG («das Unternehmen») umfasst

zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder

aktuellen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen

Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten,

Strategien, Möglichkeiten und das Geschäftsumfeld, in dem sie sich bewegt,

widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die

keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese

Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte»,

«erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht»,

«plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche

Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht,

welche sich als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im

jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unklarheiten,

Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche

Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten

und Möglichkeiten der Gesellschaft bzw. der Märkte, welche die Gesellschaft

bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu

solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des

Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische

Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Schweiz, der

Europäischen Union und anderswo sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft,

auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren.

Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder

Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Vor dem Hintergrund dieser

Ungewissheiten wird den Lesern davon abgeraten, sich unangemessen auf

derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Gesellschaft und

ihre Tochtergesellschaften, ihre Direktoren, Manager, Arbeitnehmer und

Berater übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigen auch

nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser

Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder

Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese

zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch

anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

