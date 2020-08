DGAP-Adhoc: Instone Real Estate Group AG: Instone Real Estate beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage zur Finanzierung von Grundstücksinvestitionen und veröffentlicht neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Instone Real Estate Group":

Instone Real Estate Group AG: Instone Real Estate beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage zur Finanzierung von Grundstücksinvestitionen und veröffentlicht neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020

^

DGAP-Ad-hoc: Instone Real Estate Group AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Prognose

Instone Real Estate Group AG: Instone Real Estate beschließt Kapitalerhöhung

mit Bezugsrechten gegen Bareinlage zur Finanzierung von

Grundstücksinvestitionen und veröffentlicht neue Prognose für das

Geschäftsjahr 2020

26.08.2020 / 23:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (IM GANZEN ODER

TEILWEISE) IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,

KANADA ODER JAPAN ODER IN ANDERE LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE

VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH SEIN KÖNNTE

Instone Real Estate beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen

Bareinlage zur Finanzierung von Grundstücksinvestitionen und veröffentlicht

neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020

Essen, 26. August 2020 -

Der Vorstand der Instone Real Estate Group AG ("Instone") hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus

genehmigten Kapital gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende

Aktionäre beschlossen. Hierzu sollen von Instone 10.000.000 neue auf den

Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar

2020 (die "Neuen Aktien") ausgegeben werden.

Die Neuen Aktien (mit Ausnahme einer Aktienspitze von 136.444 Neuen Aktien,

für die das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist) sollen den

bestehenden Aktionären zu einem Bezugspreis von EUR 18,20 je Neuer Aktie im

Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden. Das

Zeichnungsverhältnis wurde auf 15:4 festgelegt, d. h. fünfzehn bestehende

Aktien berechtigen den Aktionär vier Neue Aktien während der Zeichnungsfrist

zu zeichnen. Instone erwartet aus der Kapitalerhöhung einen

Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa EUR 182 Millionen.

Instone beabsichtigt, den Großteil der Nettoemissionserlöse aus dieser

Transaktion für zusätzliche Grundstücksinvestitionen in den nächsten 6 bis

18 Monaten mit einem erwarteten Gesamtumsatzvolumen für vollständig

entwickelte Projekte von mindestens EUR 1,5 Milliarden zu verwenden, um das

mittel- bis langfristige, bereinigte Umsatzziel auf EUR 1,6-1,7 Milliarden

zu erhöhen. Die verbleibenden Nettoerlöse sollen für allgemeine

Unternehmenszwecke verwendet werden.

Ein Bankenkonsortium, angeführt von Credit Suisse und Deutsche Bank, hat

sich bereit erklärt, die Neuen Aktien zu zeichnen und zum Bezugspreis zu

übernehmen und die Neuen Aktien (mit Ausnahme der Aktienspitze) den

bestehenden Aktionären gemäß den Bedingungen des Bezugsangebots anzubieten,

welches nach Billigung des Prospekts voraussichtlich am oder um den 28.

August 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Die Bezugsfrist für die Bezugsrechtskapitalerhöhung soll - vorbehaltlich der

Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des

gebilligten Prospekts - am 1. September 2020 beginnen und voraussichtlich am

14. September 2020 (einschließlich) enden. Etwaige Neue Aktien, die nicht

von bestehenden Aktionären gezeichnet werden, sowie die Aktienspitze (für

die das Bezugsrecht ausgeschlossen ist) werden voraussichtlich

qualifizierten Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen zu einem Preis,

der mindestens dem Bezugspreis entspricht, zum Kauf angeboten.

Die Bezugsrechte (ISIN DE000A289WQ9 / WKN A28 9WQ) für die Neuen Aktien

werden - vorbehaltlich der Billigung und der Veröffentlichung des

gebilligten Prospekts - in der Zeit vom 1. September 2020 bis einschließlich

9. September 2020 (bis etwa 12 Uhr mittags MESZ) im regulierten Markt (Xetra

und Xetra Frankfurt Specialist) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt

werden.

Es wird erwartet, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung bis zum 15.

September 2020 in das Handelsregister des Amtsgerichts Essen eingetragen

wird und die Aufnahme des Börsenhandels und die Einbeziehung der neuen

Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse am

oder um den 17. September 2020 erfolgen werden.

Während Instone davon ausgeht, dass ihr Geschäftsjahr 2020 durch die

anhaltende COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst wird, rechnet der Vorstand

für das Geschäftsjahr 2020 mit bereinigten Konzern-Umsatzerlösen in Höhe von

EUR 470 bis EUR 500 Millionen und einem bereinigten Konzernergebnis nach

Steuern für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 30 bis EUR 35 Millionen.

Gleichzeitig rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 mit einer

bereinigten Rohergebnismarge von mindestens 28% und einem Verkaufsvolumen

für vollständig entwickelte Projekte von mehr als EUR 450 Millionen. Darüber

hinaus bestätigt der Vorstand vor dem Hintergrund eines sich

stabilisierenden gesamtwirtschaftlichen Umfelds seine bereits ausgegebene

Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit bereinigten Konzern-Umsatzerlösen in

Höhe von EUR 900 Millionen bis EUR 1,0 Milliarde und einem bereinigten

Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von mindestens EUR 90 Millionen.

In die neue Prognose mit eingeflossen sind die Ergebnisse für das erste

Halbjahr 2020 (bereinigte Konzern-Umsatzerlöse in Höhe von EUR 179,6

Millionen / bereinigtes Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von EUR 13,7

Millionen), die Instone im Rahmen der Halbjahresfinanzberichterstattung für

H1 2020 am 27. August 2020 veröffentlichen wird.

Instone verweist hinsichtlich der Definitionen der bereinigten Umsatzerlöse,

dem bereinigten Konzernergebnis nach Steuern und der bereinigten

Rohergebnismarge auf die entsprechenden Definitionen in ihrem Jahresbericht

2019, der auf der Instone Webseite veröffentlicht wurde.

Investor Relations

Instone Real Estate

Burkhard Sawazki

Grugaplatz 2-4

D-45131 Essen

Tel.: +49 (0)201 45355-137

E-Mail: burkhard.sawazki@instone.de

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können

"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und

Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten",

"planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",

"projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer

Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen,

Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie

Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen

sind. Instone gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen,

dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig

erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und

Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten

unterscheiden. Instone übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung und

erwartet auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere in dieser

Mitteilung enthaltene Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder

aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung

noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde

gelegt werden. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines

zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Instone sollte nur

auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt

wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei Instone

Real Estate Group AG, Grugaplatz 2-4, 45131 Essen, Deutschland, oder auf der

Instone Webseite (www.instone.de) kostenfrei erhältlich sein.

Die Wertpapiere von Instone dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung

vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem

United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der

"Securities Act") besteht. Die Wertpapiere von Instone wurden und werden

nicht nach dem Securities Act registriert.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich

die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung ausschließlich an

Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") sind.

In dem Vereinigten Königreich richtet sich die in dieser Bekanntmachung

beschriebene Platzierung nur an Personen, die (i) professionelle Anleger

sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die

"Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d)

der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated

associations" etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die dieses

Dokument rechtmäßig verteilt werden darf; alle anderen Personen im

Vereinigten Königreich sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieses

Dokuments ergreifen und nicht auf Grundlage dieses Dokuments handeln oder

sich darauf verlassen.

Mitteilung für Vertriebsunternehmen

Hinsichtlich der Bezugsrechte der neuen Aktien und der neuen Aktien wurde -

ausschließlich für den Zweck der Anforderungen an die Produktüberwachung

nach (i) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der

jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"), (ii) Artikeln 9 und 10 der

Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID

II und (iii) lokalen Umsetzungsbestimmungen (zusammen die "MiFID II

Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher

deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger Haftung, die ein

"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen)

ansonsten in Bezug auf diese haben könnte - ein Produktgenehmigungsverfahren

durchgeführt. Als Ergebnis wurde festgelegt, dass die Bezugsrechte der neuen

Aktien und die neuen Aktien (i) mit einem aus Kleinanlegern und solchen

Anlegern, welche die Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete

Gegenparteien erfüllen, (jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden

Zielmarkt vereinbar und (ii) für einen Vertrieb über alle nach MiFID II

zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbestimmung").

Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertriebsunternehmen (zum Zwecke

der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen) Folgendes beachten: der Preis

der Bezugsrechte der neuen Aktien und der Preis der neuen Aktien könnte

sinken und Anleger könnten ihre gesamte oder Teile ihrer Anlage verlieren.

Die neuen Aktien bieten keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz; und

eine Investition in die Bezugsrechte der neuen Aktien und die neuen Aktien

ist nur für solche Anleger geeignet, die keinen garantierten Ertrag oder

Kapitalschutz benötigen, die (entweder eigenständig oder gemeinsam mit einem

geeigneten Finanzberater oder sonstigen Berater) fähig sind, die Vorzüge und

Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen und die über ausreichende Mittel

verfügen, um jeglichen hieraus möglicherweise erwachsenden Verlust zu

verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen jedweder

vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen

in Bezug auf das in dieser Veröffentlichung beschriebene Angebot. Es wird

klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung weder (a) eine Beurteilung der

Eignung oder Angemessenheit im Sinne von MiFID II, noch (b) irgendeine an

einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern gerichtete Empfehlung darstellt,

in die neuen Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder irgendeine

sonstige Handlung in Bezug auf die Bezugsrechte der neuen Aktien oder die

neuen Aktien vorzunehmen.

Jedes Vertriebsunternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene

Zielmarktbestimmung hinsichtlich der Bezugsrechte der neuen Aktien und der

neuen Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.

---------------------------------------------------------------------------

26.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Instone Real Estate Group AG

Grugaplatz 2-4

45131 Essen

Deutschland

Telefon: +49 201 453 550

E-Mail: ir@instone.de

Internet: www.instone.de

ISIN: DE000A2NBX80

WKN: A2NBX8

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1123807

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1123807 26.08.2020 CET/CEST

°