DGAP-Adhoc: InnoTec TSS-Konzern veräußert Calenberg Ingenieure GmbH (deutsch)

Die IFT Fassadentechnik Beteiligungsgesellschaft mbH ("IFT"), Düsseldorf, eine mittelbare 100 % Beteiligung der InnoTec TSS AG, hat heute eine Vereinbarung über die Veräußerung von 100 % der Anteile der Calenberg Ingenieure GmbH ("CI"), Salzhemmendorf, geschlossen. Zudem haben die InnoTec TSS AG und die IFT gegen die CI gerichtete Forderungen in Höhe von nominal insgesamt rund TEUR 2.000 an den Erwerber der Anteile veräußert. Der Vorbehalt einer Zusammenschlusskontrolle besteht nach einvernehmlicher Auffassung von Erwerber und Veräußerer nicht. Der Kaufpreis für die Beteiligung an der CI bewegt sich im niedrigen zweistelligen Millionen Euro Bereich. Im Übrigen haben die Parteien über die Details der Vereinbarung Stillschweigen vereinbart. Nach derzeitiger Einschätzung wird die Transaktion im Jahr 2017 ergebniswirksam.

