DGAP-Adhoc: Information des Aufsichtsrates der GERRY WEBER International AG (deutsch)

Information des Aufsichtsrates der GERRY WEBER International AG

Halle/Westfalen, 14. November 2017: Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG wird kurzfristig über ein Ausscheiden des Vorstandsmitglieds Dr. David Frink und die künftige Vorstandsstruktur der Gesellschaft beraten und entscheiden.

