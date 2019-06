DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infineon setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

Neubiberg, 17. Juni 2019 - Die Infineon Technologies AG ("Infineon") hat

beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten

Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR

2.273.991.668,00 um EUR 225.547.846,00 auf EUR 2.499.539.514,00 zu erhöhen.

Die 112.773.923 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden mittels

eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei

institutionellen Anlegern platziert und werden ab dem 1. Oktober 2018

gewinnberechtigt sein.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 13,70 je Aktie

zugeteilt, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1,545 Mrd. vor

Provisionen und Kosten führte. Der

Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Finanzierung

des Kaufpreises für die am 3. Juni 2019 öffentlich von Infineon angekündigte

Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation genutzt werden, indem damit

ein Teil des noch nicht ausgeschöpften Kreditrahmens unter den von Infineon

abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen vorzeitig abgelöst wird.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten

Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 19. Juni 2019

prospektfrei erfolgen. Der Handel wird voraussichtlich am 24. Juni 2019

aufgenommen werden. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehenden

Notierungen der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der

neuen Aktien ist für den 24. Juni 2019 vorgesehen. Nach der

Privatplatzierung wird Infineon einer Lock-up Verpflichtung, d.h. einer

Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente,

die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung

durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die Lock-up Verpflichtung enthält

marktübliche Ausnahmen.

*******

Wichtige Hinweise:

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der

Infineon unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen

Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden

aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese

Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,

Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan

oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine

solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Aktien dürfen ohne vorherige Registrierung unter dem U.S. Securities Act von

1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument

nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 (1)(e) der Richtlinie

2003/71/EG der Europäischen Union in der jeweils gültigen Fassung (die

"Prospektrichtlinie") sind. In dem Vereinigten Königreich wird dieses

Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i)

professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden

Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",

"unincorporated associations" etc.).

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,

Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung von

Infineon ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage

der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von Infineon nach

bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder

externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Infineon

nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend

herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse von

Infineon oder der Erfolg der Branchen, in denen Infineon tätig ist,

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung

genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten

Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Infineon übernimmt keine Haftung

oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an

künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein

Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber

durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen

Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die

Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im

Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der

MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder

Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den

Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete

Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:

Alexander Foltin, Investor Relations, Tel.: +49 89 234-23766, Fax: +49 89

234-9559847

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Infineon Technologies AG

Am Campeon 1-15

85579 Neubiberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 234-26655

Fax: +49 (0)89 234-955 2987

E-Mail: investor.relations@infineon.com

Internet: www.infineon.com

ISIN: DE0006231004

WKN: 623100

Indizes: DAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

