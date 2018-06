DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Änderung des Zielgeschäftsmodells (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon Technologies AG: Änderung des Zielgeschäftsmodells

DGAP-Ad-hoc: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung

08.06.2018 / 14:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Infineon Technologies AG ("Gesellschaft") hat eine Änderung ihres

Zielgeschäftsmodells, das die durchschnittlichen Zielwerte für

Umsatzwachstum, Segmentergebnis-Marge und Investitionsquote über den Zyklus

vorgibt, beschlossen.

Angesichts des hohen derzeitigen Auftragsbestands und ausgehend von einem

Wechselkurs des Euro zum US-Dollar von 1,20 erwartet die Gesellschaft

zumindest für das kommende Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzwachstum von

mindestens 10 Prozent. Für die Geschäftsjahre im Anschluss an diesen

Zeitraum erhöhten Umsatzwachstums geht die Gesellschaft von einem

durchschnittlichen Umsatzwachstum von 9 Prozent bei einer Investitionsquote

von 15 Prozent aus. Jede Erhöhung/Verminderung des geplanten Umsatzwachstums

zieht pro Prozentpunkt eine leicht unterproportionale Änderung der

Investitionsquote nach sich.

Um mögliche zusätzliche Umsatzchancen nutzen und strukturellen Veränderungen

folgen zu können, sind über die vorstehend beschriebene Investitionsquote

hinaus in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe eines in Summe

niedrigen dreistelligen Millionenbetrags geplant. Zusätzlich beabsichtigt

die Gesellschaft, über den kommenden, fünfjährigen Planungszeitraum

insgesamt circa EUR700 Millionen in Frontend-Reinräume und bestimmte größere

Bürogebäude zu investieren; von der jüngst bekanntgegebenen Investition in

Villach (Österreich) sind der 300 mm-Reinraum und das Forschungs- und

Entwicklungsgebäude in dieser Summe enthalten. Bei einer Umsetzung dieser

Maßnahmen wird es vorübergehend zu einer Investitionsquote deutlich oberhalb

der im Zielgeschäftsmodell vorgesehenen Quote kommen.

Ziel dieser Maßnahmen ist, die erforderliche Fertigungskapazität bis etwa

Mitte des kommenden Jahrzehnts sicherzustellen. Bis dahin wird nach

derzeitiger Planung mehr als die Hälfte der von der Gesellschaft

produzierten Leistungshalbleiter auf 300 mm-Wafern (in Dresden (Deutschland)

und Villach) gefertigt werden.

Ungeachtet der erhöhten Investitionstätigkeit plant die Gesellschaft, die

Segmentergebnis-Marge von derzeit 17 Prozent sukzessive zu erhöhen.

°