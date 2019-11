DGAP-Adhoc: InCity Immobilien AG: INCITY VERÄUSSERT BRÖNNERSTRASSE 13/15 IN FRANKFURT AM MAIN IM RAHMEN EINES SHARE-DEALS (deutsch)

InCity Immobilien AG: INCITY VERÄUSSERT BRÖNNERSTRASSE 13/15 IN FRANKFURT AM MAIN IM RAHMEN EINES SHARE-DEALS

InCity Immobilien AG: INCITY VERÄUSSERT BRÖNNERSTRASSE 13/15 IN FRANKFURT AM

MAIN IM RAHMEN EINES SHARE-DEALS

15.11.2019 / 18:06 CET/CEST

INCITY VERÄUSSERT BRÖNNERSTRASSE 13/15 IN FRANKFURT AM MAIN IM RAHMEN EINES

SHARE-DEALS

* Opportunität genutzt und signifikanter Buchgewinn wird realisiert

* Übertragung der Geschäftsanteile soll Anfang Januar 2020 erfolgen

* Qualitativer Ausbau des Bestandsportfolios steht unverändert im Fokus

Frankfurt am Main, 15. November 2019: Die InCity Immobilien AG hat die

Gesellschaft IC Objekt1 Frankfurt GmbH und somit das Ärztehaus in der

Brönnerstraße 13/15 in Frankfurt am Main im Rahmen eines Share-Deals

veräußert. Damit umfasst das Bestandsimmobilienportfolio der Gesellschaft

nunmehr acht Immobilien.

Die InCity hat 100 % der Geschäftsanteile der IC Objekt1 Frankfurt GmbH und

somit das Objekt in der Brönnerstraße 13/15 in Frankfurt am Main, welches

mit notariellem Kaufvertrag am 11. Juli 2014 erworben wurde, veräußert.

Hierbei wird ein signifikanter Buchgewinn im mittleren einstelligen

Millionenbereich realisiert. Der implizite Verkaufspreis der Immobilie liegt

über dem durch einen externen Dritten ermittelten Marktwert der Immobilie

zum 31. März 2019. Über den Verkaufspreis der Gesellschaft wurde

Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion und die Zahlung des

Verkaufspreises steht unter dem Vorbehalt verschiedener, marktüblicher

Vollzugs- und Fälligkeitsvoraussetzungen. Die Übertragung der

Geschäftsanteile soll Anfang Januar 2020 erfolgen.

Mit dem Verkauf dieser Immobilie, mit der in 2014 der Aufbau des

Bestandsportfolios der InCity Gruppe begonnen hatte, und dem daraus

resultierenden Gewinn, können signifikante stille Reserven in der

HGB-Bilanzierung realisiert werden und die damit einhergehenden

Cash-Rückflüsse für Maßnahmen in den Bestand, in den Ausbau eines qualitativ

hochwertigen Bestandsportfolios sowie für weitere Unternehmenszwecke

verwendet werden.

Der qualitative Ausbau des Bestandsportfolios steht unverändert im Fokus der

Aktivitäten der InCity Immobilien AG. Dessen ungeachtet nutzt das

Unternehmen Opportunitäten zum Verkauf, wenn dies im besten Interesse der

InCity Immobilien AG und ihrer Aktionäre ist.

Mitteilende Person und Kontakt:

Helge H. Hehl, CFA

Finanzvorstand (CFO)

InCity Immobilien AG

Beethovenstraße 71

60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 7191889 55

Email: ir@incity.ag

Sprache: Deutsch

Unternehmen: InCity Immobilien AG

Beethovenstraße 71

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: IR: +49 (0)69 7191889 55 PR: +49 (0)69 7191889 66

Fax: +49 (0) 69 719 18 89 790

E-Mail: ir@incity.ag

Internet: www.incity.ag

ISIN: DE000A0HNF96

WKN: A0HNF9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

