DGAP-Adhoc: InCity Immobilien AG: INCITY ERWIRBT WEITERE IMMOBILIE IN DER FRANKFURTER INNENSTADT (deutsch)

* Vollvermietetes Wohn- und Geschäftshaus in unmittelbarer Nähe zur "Zeil" erworben

* Besitz-, Nutzen- und Lastenwechsel soll Anfang 2018 erfolgen

Frankfurt am Main, 15. November 2017 - Die InCity Immobilien AG hat zusammen mit einem Projektpartner über eine Tochtergesellschaft ein siebengeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit überwiegendem Wohnanteil in Frankfurt am Main in direkter Nachbarschaft zur Einkaufsmeile "Zeil" erworben und damit ihr Portfolio von Bestandsimmobilien um ein siebtes Objekt erweitert.

Das Objekt befindet sich in der Schäfergasse 38-40 und ist nahezu vollvermietet bei einer vermietbaren Fläche von rund 1.400 m², wovon rund 88 % auf Wohnen mit insgesamt 40 Wohneinheiten entfallen. Das Objekt generiert aktuell Mieteinnahmen von rund EUR 0,42 Mio. pro Jahr. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

InCity hält 51% der Geschäftsanteile an der erwerbenden Tochtergesellschaft, der Projektpartner 49%. Die Finanzierung des Ankaufs erfolgt zunächst vollständig über Eigenkapital, welches der Tochtergesellschafft durch die InCity als Darlehen zur Verfügung gestellt wird.

Durch die Lage in der Frankfurter Innenstadt, in direkter Nachbarschaft zur Einkaufsmeile "Zeil", sowie einer umfangreichen Modernisierung, die im Jahr 2016 durchgeführt wurde, ist von einer langfristigen Wertstabilität des Objekts auszugehen.

Mitteilende Person und Kontakt: Helge H. Hehl, CFA Finanzvorstand (CFO) InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 7191889 55 Email: ir@incity.ag

