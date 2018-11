DGAP-Adhoc: InCity Immobilien AG: INCITY BEGIBT ANLEIHE ÜBER BIS ZU EUR 40 MIO. (deutsch)

InCity Immobilien AG: INCITY BEGIBT ANLEIHE ÜBER BIS ZU EUR 40 MIO.





InCity Immobilien AG: INCITY BEGIBT ANLEIHE ÜBER BIS ZU EUR 40 MIO.

12.11.2018 / 13:28 CET/CEST

Frankfurt am Main, den 12. November 2018: Der Vorstand der InCity Immobilien

AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Anleihe mit

dem Zielvolumen von bis zu EUR 40 Mio., eingeteilt in bis zu 40.000 auf den

Inhaber lautende Teil-Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR

1.000,00 im Wege der prospektfreien Privatplatzierung an die Haron Holding

AG und weitere institutionelle Investoren zu begeben. In einer ersten

Tranche sollen zunächst Schuldverschreibungen im Volumen von bis zu EUR 20

Mio. begeben werden. Für die Platzierung der ersten Anleihetranche ist ein

Zeitraum von zwei Wochen vorgesehen. Zinslauftag ist der 1. Dezember 2018.

Diese Anleiheemission wird von der MAINFIRST BANK AG mit Sitz in Frankfurt

am Main begleitet.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Zinslauftag und wird

mit 3 % p.a. verzinst. Die Ausgabe erfolgt zum Nennbetrag. Eine Zeichnung

kann zum Mindestausgabetrag von EUR 100.000,00 je Anleihegläubiger erfolgen.

Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Bestandsportfolios

verwendet werden.

Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Anleihe unter der ISIN

DE000A2NBF82 in den Teilbereich Quotation Board des Freiverkehrs (Open

Market) der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Eine Börsenzulassung

der Anleihe zum Handel im regulierten Markt ist nicht geplant.

Mitteilende Person und Kontakt:

Helge H. Hehl, CFA

Finanzvorstand (CFO)

InCity Immobilien AG

Beethovenstraße 71

60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 7191889 55

Email: ir@incity.ag

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung bzw. die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen

sind nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt und stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der InCity Immobilien AG dar. Diese Veröffentlichung ist weder

mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die

Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines

Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an

U.S. persons (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der

jeweils geltenden Fassung (Securities Act) definiert) oder an Publikationen

mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika

verteilt oder weitergeleitet werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden

nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den

Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die InCity Immobilien AG beabsichtigt nicht, ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

oder in einer anderen Jurisdiktion durchzuführen.

