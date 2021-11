DGAP-Adhoc: Implenia platziert Anleihe über CHF 150 Mio. (deutsch)

Implenia platziert Anleihe über CHF 150 Mio.





Implenia platziert Anleihe über CHF 150 Mio.

03.11.2021 / 19:00 CET/CEST

Erfolgreiche Emission ermöglicht der Gruppe die teilweise Refinanzierung der

im Juni 2022 auslaufenden Wandelanleihe und stärkt ihre

Finanzierungsstruktur weiter.

Glattpark (Opfikon), 3. November 2021 - Implenia hat heute erfolgreich eine

vorrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 150 Mio. am Schweizer

Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit

von 4 Jahren und einem Zinssatz von 2,00% emittiert.

Der Emissionserlös wird ausschliesslich zur teilweisen Rückzahlung der

ausstehenden Wandelanleihe im Umfang von CHF 175 Mio. mit Fälligkeit am 30.

Juni 2022 verwendet. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, ihr

Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des

Unternehmens weiter zu stärken.

Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert

werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 26. November 2021

stattfinden. Commerzbank, Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank

fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.

Emittent Implenia AG

Emissions- CHF 150'000'000

betrag

Typ Senior unsecured bond

Zinssatz 2,00% p.a.

Laufzeit 4 Jahre

Emissions- 3. November 2021

datum

Kotierung SIX Swiss Exchange

Verwen- Refinanzierung bestehender Schulden, einschliesslich

dung der Ablösung der am 30. Juni 2022 fälligen Wandelanleihe von

Mittel CHF 175 Mio.

Joint Commerzbank, Credit Suisse, UBS, Zürcher Kantonalbank

Lead

Manager

Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren and Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Agenda:

1. März 2022: Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2021

29. März 2022: Ordentliche Generalversammlung

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und

realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für

künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und

erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe

Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund

150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus

hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter

einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und

Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie

der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe

Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und

kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein

nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer

und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon

bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im

Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX

Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter

implenia.com.

