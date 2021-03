DGAP-Adhoc: Implenia gewinnt fünf Hochbauaufträge in Deutschland (deutsch)

Implenia gewinnt fünf Hochbauaufträge in Deutschland

^

EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt fünf Hochbauaufträge in Deutschland

09.03.2021 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Generalunternehmer- und Planungskompetenz ausschlaggebend | Neubau von

Büro-, Hotel- und Wohnungsprojekten für Auftragsvolumen von insgesamt rund

EUR 140 Mio.

Dietlikon, 9. März 2021 - Erfolgreicher Jahresauftakt für Implenia in

Deutschland: Die Gruppe hat fünf Hochbauaufträge akquiriert. Im Südwesten

rund um Karlsruhe, in Berlin sowie im Osten Deutschlands, im thüringischen

Jena, realisiert Implenia Immobilienprojekte mit einem Auftragswert von

insgesamt rund EUR 140 Mio..

Dank kooperativer Vertragsmodelle, ausgewiesener Planungs- und

Steuerungsexpertise sowie einer verlässlichen und termingerechten

Realisierung als ausführendes Unternehmen bekam Implenia den Zuschlag. Bei

den meisten Projekten waren die Experten von Implenia bereits in einer sehr

frühen Phase ins Projekt involviert und unterstützten die Kunden in der

Entwicklung und Planung ihrer Immobilien partnerschaftlich von Beginn an.

Bahnhof Karlsruhe - Hotel, Büro- und Geschäftshaus ka3

In Karlsruhe erhielt Implenia von der Qcoon Real Estate GmbH und der FORTOON

Development GmbH den Auftrag für die Errichtung des Büro- und Hotelneubaus

ka3. Direkt am Hauptbahnhof baut Implenia schlüsselfertig zwei Bürogebäude

mit einer Bruttogeschossfläche von rund 21 500 m², ein Hotel mit 194

Zimmern, Einzelhandelsflächen sowie eine Tiefgarage mit 121 Stellplätzen.

Der Baustart erfolgt bereits im ersten Quartal. Künftige Mieter der

Bürogebäude können die Flächen vielfältig vom Zellenbüro bis zur

Open-Space-Lösung ausgestalten und die Büroeinheiten sowohl in horizontaler

als auch in vertikaler Verteilung realisieren lassen. Der Zugang zum

Bürogebäude 1 erfolgt über eine Freitreppe, die dem Gebäudeensemble einen

einzigartigen Charakter verleiht wie auch der geschützte Vorplatz und die

imposante Dachterrasse. Bereits in der Angebotsphase entwickelte Implenia

ein BIM-Modell anhand dessen die Gruppe die Ausführung plante und

Lean-Methoden implementierte.

Städtebauprojekt BahnStadt Bruchsal - Wohnen und Gewerbe im Kompass-Quartier

Die Bahnstadt Bruchsal ist ein Schlüsselprojekt der Stadtentwicklung von

Bruchsal. Dort baut Implenia für die Grundwerte Verwaltungs GmbH auf einem

rund 10 000 m² grossen Grundstück ein schlüsselfertiges Wohn- und

Gewerbequartier mit eingeschossiger Tiefgarage. Baustart für die acht

Neubauten mit 126 Wohneinheiten, Gewerbeeinheiten, gemeinsamer Tiefgarage

sowie Quartier- und Vorplatz ist im Herbst. Die Übergabe an den Bauherrn

erfolgt im August 2023. Realisiert wird hier Lebensraum für alle

Generationen auf verschiedenen Grundrissen und mit 2- bis

5-Zimmer-Wohnungen. Die Gebäude werden in KfW55-Standard erstellt. Implenia

konnte den Kunden dank umfangreichem Wissensmanagement und Vertrauen während

der Auftragsverhandlung überzeugen. Neben der Architektur- und

Aussenanlageplanungen ab Leistungsphase (LPH) 3 koordiniert Implenia auch

die Planungen für Tragwerk, Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und Elektro

ab LPH 1 (HOAI).

Berlin - Implenia baut Büro- und Geschäftshaus im Goldstandard

Implenia errichtet für die Investa Real Estate ein Büro- und Geschäftshaus

in Berlin-Wilmersdorf. Der Neubau wird in einer Arge errichtet. An der

Meierottostrasse 8 / Pariser Strasse 1 entsteht das Büro- und Geschäftshaus

ACHTUNDEINS mit 10 000 m² Mietfläche und Tiefgarage mit rund 40

Stellplätzen. Das Gebäude mit sechs Vollgeschossen zuzüglich Staffelgeschoss

am U-Bahnhof Spichernstrasse - direkt gegenüber der Investitionsbank an der

Bundesallee - wird nach Plänen des Architekturbüros Eike Becker_Architekten

realisiert. Die feingliedrige Fassade aus Faserbeton und Aluminiumprofilen

ist von textilen Webmustern inspiriert, ergänzt durch grosszügige

Glasfronten. Das Gebäude erfüllt höchste Ansprüche an Flexibilität und

Nachhaltigkeit: Angestrebt ist eine Zertifizierung nach dem Umweltstandard

DGNB Gold.

Jena - Teilhabezentrum «Gut miteinander»

In Jena-Lobeda beauftragte die gemeinnützige Stiftung Wandlungswelten

Implenia mit dem Neubau eines Inklusionszentrums. Der Auftrag umfasst die

schlüsselfertige Erstellung eines gemischt genutzten Gebäudes mit

Senioren-Wohngemeinschaften, Wohnungen für betreutes Wohnen,

Einzelappartements, Tagespflegeplätzen sowie einem Café und

Serviceeinrichtungen, welche die Integration unterstützen. Im fünfstöckigen

Komplex sollen pflegebedürftige Senioren, Mieter mit physischen und

seelischen Erkrankungen sowie Mehr-Generationen-Wohngemeinschaften künftig

zusammenleben und Unterstützung erhalten. Der Baustart ist erfolgt; Im Mai

2022 soll die Einrichtung inklusive Aussenanlagen an den Bauherrn übergeben

werden.

Jena - An historischem Standort entstehen hochwertige Büroflächen

Am Standort der ehemaligen 'Halle 10' des Zeiss-Werks in Jena entsteht ein

Büroneubau in gehobener Qualität. An der Campus-Achse zwischen Westbahnhof

und Ernst-Abbe-Hochschule errichtet Implenia als Generalunternehmer hinter

einer ansprechenden Alu-Glas-Fassade auf sieben Obergeschossen flexible

Büroflächen für individuelle Nutzeranforderungen. Für einen privaten

Investor und nach den Plänen von Waldhelm Architekten, Jena, entstehen hier

Büroetagen sowie integrierte Produktionsbereiche; Freianlagen mit PKW- und

Fahrrad-Stellplätzen gehören ebenso zum Auftrag. Das Projekt wurde in enger

Partnerschaft zwischen Investor, Planungsgesellschaft und Implenia

entwickelt. Der Baustart ist erfolgt. Die Übergabe des Gebäudes an den

Auftraggeber ist für Juni 2022 vorgesehen.

Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren and Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Investoren Agenda:

30. März 2021 : Ordentliche Generalversammlung

17. August 2021 : Medien- und Analystenkonferenz zum Halbjahresergebnis

---------------------------------------------------------------------------

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und

realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für

künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und

erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe

Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund

150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus

hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter

einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und

Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie

der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe

Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und

kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein

nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer

und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon

bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im

Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX

Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter

implenia.com.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Implenia AG

Industriestrasse 24

8305 Dietlikon

Schweiz

Telefon: +41 58 474 74 74

E-Mail: info@implenia.com

Internet: www.implenia.com

ISIN: CH0023868554

Valorennummer: A0JEGJ

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1174326

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1174326 09.03.2021 CET/CEST

°